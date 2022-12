Pescaditos de nuez

SAN JUAN DEL RIÓ, DGO. (OEM) DESEO DE CORAZÓN que a partir del día 1 hasta el 31 de diciembre estén llenos de abundancia, éxitos, salud, amor para tu corazón, paz para ti espíritu, fortaleza para tu mente y felicidad con la bendición de Dios, “comienza tu día con una sonrisa y veras lo divertido que es ir por ahí irradiando felicidad con todo el mundo".

SE EMPIEZA A PERCIBIR EL DELICIOSO olor a ponches, tamales, buñuelos, etcétera y la preparación de todas las celebraciones que se realizaran en las fiestas decembrinas desde adornar nuestras casas, nuestro árbol de navidad un bonito nacimiento regalos, sorpresas y sobre todo de un ambiente lleno de ese calor familia que compensa todo.

CON LA ALEGRÍA DE LAS MAÑANITAS están festejando las Conchitas su onomástico entre ellas, la señora Conchita Vargas, Conchita Santillano, Conchita García y para celebrar disfrutaron de grandes sorpresas.

MIL FELICIDADES enviamos el próximo día 12 para todas las Lupitas que estarán festejando su onomástico saboreando en familia de una linda fiesta en su honor Lupita Escajeda de M, Lupita Lares de G, Lupita Soto, Lupina Villarreal de Soto, Lupita Acosta, Lupita Violante, Lupita Meraz, Lupita Sifuentes de S, Lupita Rodríguez, Lupita Huizar, Lupita González, Lupita Yescas, y más.

Guapísima lució Ingrid en su sesión de fotos / Foto: cortesía |

EL ÉXITO SE LOGRA con perseverancia y dedicación, Carlos Ramírez asistió a sus bandas se va a graduar de la Facultad de Contaduría y Administración de la UJED. ¡Felicidades!.

LLENO DE AMBIENTE se realizó el festejo del cumpleaños de la simpática Lucero Gallegos Olguín que compartió con su familia por allá en Dallas Texas.

LLEGÓ MUY contenta de sus viaje por la Unión Americana la señora Oliva Ramírez bienvenida.

EL PASTEL MÁS DELICIOSO de la semana lo saboreo por su cumpleaños Fátima Gómez Rocha y lo disfruto rodeada de sorpresas.

OCTAVO ANIVERSARIO de bodas (Bodas de Bronce) de Salome Cárdenas y el Ing. Elias Echeverría que están celebrando en la intimidad de su hogar.

LOS MEJORES MOMENTOS son para compartirlos en familia celebro su cumpleaños Carlos Aguirre rodeado de lindos detalles con sus seres queridos.

YA NERVIOSA Brenda Soto de R preparando la CANASTILLA para recibir a su nueva hereda.

FELIZ FERNANDA ACOSTA Berumen que festejo su cumpleaños número 8 con una linda fiesta infantil y sus invitados que se divirtieron y saborearon de un rico pastel.

GRATO FESTEJO para Edgar Quiñones Gallegos que estuvo feliz por allá en Texas celebrando su cumpleaños acompañado de su esposa, e hijos.

PISANDO CON FUERZA sus 24 años de vida la guapita Haisol Santillano y para celebrar le obsequiaron un rico pastel que disfruto encantada.

COMO SIEMPRE ESTUVO DE LO mejor el cumpleaños del estimado licenciado Mario Chavarría Carrillo que lo celebró acompañado de sus amistades como solo él sabe hacerlo por allá en la ciudad de Durango.

MUCHISIMAS SORPRESAS en la linda fiesta que prepararon especialmente para ella la bonita Yatziri Guadalupe Ibáñez Silerio en la celebración de sus 11 años de vida.

LINDA FIESTA INFANTIL para festejar su segundo año de vida del niño Julian Carrillo N , que compartirá con todos los invitados.

DIA A DIA COMPARTEN respeto, amor y muchas cosas de la vida para fortalecer su matrimonio, se encuentran felices festejando un aniversario más de matrimonio Rosario Carrillo de R e Ignacio Ramos.

LA VIDA ES MARAVILLOSA, DISFRUTALA, un lindo cumpleaños celebrara el agradable Albert Maturino Ramírez y lo festejo rodeado de amor.

Muy bella en Kimberly en sus xv años / Foto: cortesía |

MUCHA ALEGRIA en el cumpleaños de Lupita Escárzaga Ruelas que lo celebro en familia.

SE UNIO EN MATRIMONIO Juan Manuel Morales con una linda chica de la ciudad de Durango felicidades.

ENTRE SORPRESAS Y MUCHO amor de parte de su familia celebro su cumpleaños la guapa señora Ma. Del Carmen Quiñones de Rodríguez por allá en los Ángeles California en donde tiene fijada su residencia.

GRATO FESTEJO para la guapa Ingrid Góngora que celebro un año mas de vida rodeada de su familia que le obsequiaron lindos presentes.

LA VIDA ES MARAVILLOSA, DISFRUTALA, un lindo cumpleaños celebro el galán Orlando Martínez Escárzaga.

DE MUCHA FIESTA la señora Consuelo Celis en la celebración de su cumpleaños por allá en San Lucas de Ocampo con una rica comida familiar.

CARLOS ARREOLA ONTIVEROS, ESTA CUMPLIENDO AÑOS, recuerda que la vida es maravillosa disfrútala a lado de tus seres queridos.

GRATO FESTEJO PÁRA LA guapa Patricia Sifuentes de Romero que está cumpliendo un año más de vida con sorpresas y lindos deseos.

UNA DELICIOSA Nuececita es sin duda la linda Idali Rodríguez que es una lindura de niña.

¿OJO MUCHO OJO? si gustas publicar las notas de tus festejos y alegrías en el Sol de Durango en la columna de los pescaditos de nuez solo deja tus mensajes en la papelería Gama y con mucho gusto lo atenderemos.

DELICIOSO PESCADITO DE Nuez el lindo y travieso niño Alonso Rodríguez S que es una dulzura de niño.

Para despedirme te regalo esta bonita reflexión. “Se suave no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te quite la dulzura. Que nunca te falte el camino que te lleva, la Fuerza que te levanta y la razón que te equilibra”.

Hasta la próxima semana Dios mediante.