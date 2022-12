Pescaditos de nuez

SAN JUAN DEL RIÓ, DGO. (OEM) Mil saludos y un abrazo para todos mis lectores que cada semana me acompañan en mi columna. Estamos por iniciar las fiestas navideñas. “Nada resulta mas atractivo en una persona que su cortesía, su paciencia y su tolerancia.”

A PUNTO DE INICIAR los convivios navideños de las diferentes empresas, escuelas, grupos sociales y amigos.

DE PLACEMES ESTARÁN los Arturos en el festejo de su onomástico, Arturo Rodríguez e hijo en la ciudad de Durango, Arturo Borjas, Arturo Arce y más.

Guapísima Monserrat Rodríguez

UNA RICA COMIDA FAMILIAR degustó la guapa María Guadalupe Cárdenas en la doble celebración su onomástico y su cumpleaños además su graduación de Administración en la UAD. ¡Felicidades!

Se dieron el sí más importante de su vida se unieron por lo civil, Yasmin y Juvenal su fiesta estuvo de lo mejor.

TRES AÑOS DE VIDA está cumpliendo el lindo bebé Ian Berumen Pérez, a quien festejaron con una linda fiesta en su honor.

GRATO FESTEJO PARA Amairani Carrillo Ponce en su cumpleaños, recibió bonitos presentes y lo celebra entre amigas y familia; que por cierto este día 19 dará el sí más importante de su vida a Eduardo Carrillo.

LAS FECHAS IMPORTANTES se festejan en familia y el bonito matrimonio de Lupina Villarreal y Alberto Soto celebraron sus respectivos cumpleaños.

GRATO FESTEJO para Edgar Quiñones Gallegos que estuvo feliz en Texas celebrando su cumpleaños acompañado de su esposa e hijos.

PISANDO CON FUERZA sus 24 años de vida, la guapita Haisol Santillano, para celebrar le obsequiaron un rico pastel que disfrutó encantada.

COMO SIEMPRE ESTUVO de lo mejor el cumpleaños del estimado licenciado Mario Chavarria Carrillo, que lo celebró acompañado de sus amistades como solo él sabe hacerlo.

MUCHÍSIMAS SORPRESAS en la linda fiesta que prepararon especialmente para la bonita Yatziri Guadalupe Ibáñez Silerio en la celebración de sus 11 años de vida.

Si hay y mucho, si no chequen al guapo Luis Enrique Gallegos Yáñez que se ve muy solito, ojo chicas no lo pierdan de vista.

13 velitas apagó en su de cumpleaños Guian Gael Valdez Raymundo y lo compartió con sus amiguitos que fueron a celebrar esta fecha tan importante.

CELEBRANDO su primer aniversario de bodas de amor, Amparo Martínez y Misael Mijares.

El pastel más rico lo disfrutó el lindo niño Bruno Morales, el cual le preparó su mamá Fabiola por su cumpleaños.

XV años de Alyysa, quien lució muy bella en su fiesta

GUAPA JOVENCITA de nuestro pueblo es sin duda Mariana Sifuentes Orozco.

DISFRUTÓ de una linda fiesta de cumpleaños Miroslava Mendoza por allá en Los Ángeles, California, en donde radica a lado de su familia. ¡Felicidades!

13 AÑOS DE FELIZ MATRIMONIO celebran Carlos Arreola y Felipa Carrillo rodeados de sus dos niños y familiares.

LINDO FESTEJO para Lupe Acosta Berumen que celebró su cumpleaños y su onomástico con amigos y familia.

La bonita niña Isabel Escajeda celebró un año más de vida con un riquísimo pastel en compañía de su familia.

El amor, el amor presente en la bonita pareja de Mariana Escarzaga y Pascual Enríquez se ven felices con su relación.

FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS Lupita Retana que lo celebró en familia en un lindo viaje.

UNA DELICIOSA nuececita de este pueblo es sin duda Abby Marcela Ayala Maturino.

Delicioso pescadito de nuez es el lindo y travieso niño Julián de Jesús Soto Olguín.

Para despedirme te regalo esta bonita reflexión:

“La vida me ha enseñado que se aprende mas escuchando que hablando, que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero, que una sonrisa te hace mas atractiva que cualquier prenda de ropa, que la actitud no define nos acerca o nos aleja de los demás, que el amor se siente no se elige, recuérdalo siempre."

Hasta la próxima semana Dios mediante.