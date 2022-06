“El amor es hermoso y no se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias”(AyE)… Esta es la historia de amor de dos personas que realizan la comunidad de vida, en donde ambas partes se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, Allison García, quien es Licenciada en Enfermería (de 26 años) y Edith Flores, quien es Licenciada en Educación Física (de 32 años), forman una linda pareja como tantas otras en el mundo.

Ellas se conocieron por medio de una amiga (hermana de Allison) donde Edith y ella estudiaban juntas en la EEFyD, así coincidieron en algunos partidos de fútbol, empezaron a platicar y después a salir, así fue como se dieron cuenta que tenían gustos similares, se divertían y disfrutaban mucho de estar juntas, así empezó esa linda relación de noviazgo, y como era de esperarse se casaron un sábado 20 de julio del año 2019, aquí en Durango en el Salón “Diamante”, ahí contrajeron nupcias por el civil.

Fue Edith quien propuso matrimonio, de una manera muy original, cuéntanos: “Fue en una fiesta de nuestro Aniversario número 6 de noviazgo, donde los invitados fueron las familias de ambas y amistades de las dos, fue sorpresa para Allison porque todos sabían que le pediría matrimonio menos ella. Con una cadena de letreros grande que decía: “¿Te quieres casar conmigo?” en la cual me apoyaron varias amistades para sostenerlo mientras me le declaraba de rodillas y le daba el anillo”, dijo Edith.

¿Cuál fue la perspectiva de sus padres, en este proceso?, “Siempre nos han apoyado en nuestras decisiones, nos sentimos parte de una familia, sin ser o sentirnos diferentes. Creo que eso ha sido lo que más ha fortalecido nuestra relación, el apoyo no sólo de nuestros padres si no de toda la familia”.

El amor entre dos mujeres: la historia de Allison y Edith

Respecto al proceso que vivieron junto as sus familiares y amigos señalaron, “siempre nos sentimos apoyadas por nuestras familias al igual que nuestras amistades. Fue un proceso de aceptación que consideramos que nuestra familia la tomó de la mejor manera, respetándonos siempre. Ese es el principal valor que considero describe nuestra relación”.

Asimismo, manifestaron que solo buscan que la sociedad respete su amor, “no queremos imponer nada simplemente RESPETAR, sin poner etiquetas ni colores todos merecen respeto. Y entender que el amor es universal, que la conexión y la química va más allá de un género y que todos somos seres humanos con derecho a AMAR y ser AMADOS”.

“Que la sociedad se quite los tabús y entender que tus preferencias, carrera, color, origen, etc., no te hace ni más ni menos que los demás. Y lo mejor que podemos hacer es respetar y ser libres”, destacan.

En cuanto a qué podrían aportar como pareja para un mejor futuro a las nuevas generaciones dijeron que “es importante saber que entre todos y todas podemos hacer del mundo un lugar mejor y lo que nosotras consideramos que es parte fundamental, es la mejora de este mundo, es el Respeto, la No discriminación, la Dignidad, la Valentía y el Amor propio siempre tratando de ayudar y ser mejor persona y avanzar y salir adelante en lo personal, familiar, profesional, etc., sin perjudicar a nadie, siempre con la bendición de Dios”.

El amor entre dos mujeres: la historia de Allison y Edith

Y por último, algún consejo que le den a la comunidad gay: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar se les puede enseñar a Amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto, así que lleva siempre tu orgullo y tu felicidad ante todo, sé amable, sé feliz y vive tu vida, porque solo hay una, pero sobre todo camina siempre con la bendición de Dios”, finalizaron.

Ojalá algún día el mundo se dé cuenta de que todos somos lo mismo. Todos somos personas. “Nunca desistan de hacer visible la injusticia”…