Rachell Vallori: Ser modelo en tiempos de pandemia

La industria de la moda se recupera a pasos lentos y las marcas tratan de sobrevivir con sus propios recursos, al igual que los protagonistas de sus campañas.

Es el caso de la modelo cubana Rachell Vallori quien aprovechó el tiempo de confinamiento para mantener su imagen vigente y atraer la atención de los diseñadores y marcas. Esto rindió frutos y actualmente fue contratada por la firma Sueca Blubbleroom para ser parte de la campaña de su nueva colección. Anteriormente, Rachell trabajó para importantes marcas como Roberto Cavalli, Stella McCartney, Oscar de la Renta, Chole y Michael Kors, entre otras.

“Actualmente trabajo para Blubbleroom, y continúo con la marca Ilusión en México, pero la reactivación ha sido complicada, están aumentando los casos de Covid-19 y ya han empezado de nuevo las restricciones. Pienso que esta industria se ha reinventado totalmente durante la pandemia, hay modelos que se han hecho Instagram Models, lo que me parece increíble porque es una forma de llegar a otro público y a todas las marcas”, dijo a El Sol de México.

Dice que ante la crisis, algunas agencias de modelaje pidieron a las compañías que enviaran su ropa directamente a los modelos para sus próximas campañas, con el objetivo de que ellos mismos crearan el contenido y así encontrar maneras innovadoras de trabajar a distancia.

Así lo hizo la joven cubana, quien pudo impulsar su cuenta oficial de Instagram @rachellvallori, con más de 350 mil seguidores y que según explica, “es una herramienta que me permite exponer mi trabajo de una forma interesante y no cerrarme las puertas a los nuevos horizontes, creo que ahora el número de seguidores que tienes, es tu hoja de vida como modelo”.

También lanzó un podcast donde entrevista a personajes de moda, de belleza, estilo de vida, entre otros. Además se ha tenido que convertir en maquillista, productora, directora y hasta coordinadora de moda, pues las marcas para las que trabaja, han enviando hasta su casa, cajas y cajas de ropa, para que ella misma se tome las fotografías para las próximas campañas.

“Me llegaban cajas a mi casa con ropa y mi novio, que también es actor, me tuvo que ayudar a tomar las fotos, fue al principio muy estresante, tomamos más de 12 looks, más maquillaje y el estilismo, que lo tuve que hacer yo sola, pero con mi experiencia en el modelaje, sabes cómo tienen que ir las fotos, o buscas tips que te ayudan para que salga mejor el contenido. Después le fuimos agarrando el modo y siento que es una manera interesante de trabajar”.

Rachell creé que aún después de la pandemia, la industria de la moda y el modelaje, sufrirán grandes cambios, que pueden favorecer muy bien a todos los involucrados, pues este tiempo fue para “reinventarse y agregar nuevas formas de trabajo a nuestra vida diaria, todo es online y eso nos da un alcance mayor en todos los aspectos”.

Vallori nació en la Habana, Cuba, y ha alcanzado la fama internacional, no sólo en las pasarelas, sino como actriz, pues ha participado en proyectos de televisión como cuando interpretó al personaje de Vaitiare Santos en la telenovela Dueños del paraíso de Telemundo, -oportunidad que la catapultó de lleno a su carrera artística-, además, colaboró en otras producciones como Corazón vliente (2013), El Justiciero 2 (2015), en el videoclip de Control tema interpretado por Wisin junto a Pitbull, así como en la quinta temporada del reality show Modelo latina South Beach, donde compartió escenario con el cantante y actor Carlos Ponce.

Vallori radica en Estados Unidos, país que le abrió las puertas en el mundo del modelaje, a sus 20 años, cuando la agencia Next Models Miami, la incluyó en su prestigiado catálogo y desde entonces empezó a escribir su carrera como modelo.

"Mi deseo de modelar comenzó cuando tenía 15 años, pero no pude perseguir completamente mis sueños hasta que me mudé a los Estados Unidos y ahí fue donde aprendí que cuando uno se muda a un país es como volver a nacer, entonces decidí dedicarme a lo que realmente me gustaba”.

Actualmente se encuentra en Suecia, país natal de su pareja, y en donde afortunadamente le llovieron ofertas de trabajo, lo que obliga a la joven permanecer por más tiempo en el país europeo, “lo que más me gusta es trabajar, me hace sentirme viva y con estas nuevas oportunidades que se me presentan me hace sentirme muy feliz, serán marcas locales, pero que tienen gran reconocimiento en el continente”.

Entre sus planes a futuro es trabajar en España y no descarta que sea muy pronto, “siempre he querido trabajar en España, es muy interesante la cultura, los clientes, la forma de consumir moda, todo es muy bueno”.

Sobre los estándares de belleza y de las agresiones entre mujeres que últimamente se han dado, opinó, “el ser humano es hermoso tal y como es, de donde viene y a qué se dedica, creo que como mujeres necesitamos amarnos propiamente, eso es como lo más difícil de hacer, pero no imposible. Entre nosotras nos debemos de cuidar y confiar en nosotras mismas, tal vez eso sea la clave de nuestro éxito”.