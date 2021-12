Isabel II recuerda al duque de Edimburgo en su discurso de Navidad

El tradicional mensaje de Navidad que envía la Reina Isabel II a la nación británica, este 2021 fue meramente “personal”, pues rindió un homenaje a su esposo, el Duque de Edimburgo que falleció el pasado 9 de abril.

El discurso que fue grabado previamente, se televisó por la mañana de este 25 de diciembre. En este, aparece la soberana sentada en la White Drawing Room de Windsor, luciendo su famoso collar de perlas, un broche de zafiro que usó en su luna de miel en 1947 y un vestido rojo, muy navideño, firmado por Angela Kelly.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”



In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2021

En el escritorio, el único adorno es un marco de plata con una foto junto al príncipe Felipe, la cual, fue tomada en en Broadlands para celebrar 60 años de casados.

En su discurso reflexiona sobre la vida del duque, mientras mira hacia su jubileo de platino en 2022.

“A pesar de que para mi y para mi familia, incluso con una risa familiar perdida de este año, habrá alegría en la Navidad”, comentó la soberana.

El himno nacional fue interpretado durante la transmisión por la banda central de la Royal British Legion en el año de su centenario.

El villancico de clausura due ‘O Little town of bethlehem’, interpretado por el coro de Singology.

Historia del mensaje

En 1932, el rey Jorge V, el abuelo de Su Majestad, entregó la primera transmisión navideña de Sandringham por radio.

El estallido de la guerra en 1939 estableció firmemente la Transmisión Real de Navidad.

Con gran parte del mundo enfrentando un futuro incierto, el Rey ofreció un mensaje de tranquilidad.

Cuando la Reina sucedió a su padre en 1952, habló de su intención de continuar la tradición.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Desde 1952, las retransmisiones han reflexionado sobre la vida de la nación y de La Monarquía.