¿Nostradamus predijo la muerte de la Reina Isabel II en 2022? Esto escribió en 'Les Prophéties'

La Corona británica ha vivido momentos de angustia en las últimas semanas luego de que se anunciara que la Reina Isabel II dio positivo para Covid-19. Según los primeros reportes, la reina, se encuentra estable y solo presenta síntomas ligeros.

Esta situación atrajo las publicaciones en redes sociales sobre su supuesta muerte, luego de que la BBC de Londres cambiara la imagen de sus redes sociales por una con fondo negro, lo que atrajo los rumores sobre el fallecimiento de la reina.

Te puede interesar: ¿Murió la Reina Isabel II? BBC desata rumores por salud de la monarca

La información terminó por ser desmentida por funcionarios ingleses, y solo quedo como un rumor más sobre la reina de ya 96 años de edad.

Realeza Por este motivo la Reina Isabel II no hizo pública la marca de la vacuna que se le aplicó

Este tipo de rumores han sido recurrentes a lo largo del tiempo, pero diversas personas creen que la Corona británica podría estar llegando a su fin.

Nostradamus y la Corona británica

En el año 1955 fue compartido el libro Les Propheties, que contiene una supuesta colección de 942 profecías , de las cuales se cree que algunas terminaron por ser ciertas, como:

El ascenso de Hitler al poder: "De lo más profundo del Occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá".



Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki: "Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades, habrá dos azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal".

Realeza ¿Por qué cuando muera la Reina Isabel II nadie podrá tener su puesto?

O el asesinato del presidente John F. Kennedy: "El gran rayo cae de día, mal y predicho por portador postulado: siguiente presagio cae de noche, conflicto en Reims, Londres, etrusca bubónica".

Cabe aclarar que las profecías están escritas en forma de poéticos versos, que pueden tener distintas interpretaciones. Dicho esto: Una de las profecías más sonadas es la del fin de la monarquía británica y de la Reina Isabel II. La ’profecía’ de la que se valen para señalar esto es el fragmento ‘Century 8 Quatrain 97’ el cual habla de la caída de la Familia Real con la llegada de 3 niños.

“Al final de la guerra las grandes potencias cambian; cerca de la orilla nacen tres hermosos niños. Arruinarán el pueblo cuando sean mayores de edad; Para cambiar el Reino de ese país y verlo no crecer más”.

De acuerdo con la interpretación que se hizo sobre este fragmento, los tres niños serían los príncipes: William, Harry y la princesa Beatriz de York.

William nació siete días después del fin de la guerra de las Malvinas, conflicto armado entre Reino Unido y Argentina. Además, el rio que se menciona en el poema podría referirse al rio Támesis en Londres o al Océano que rodea Inglaterra.

Realeza ¿Qué es la reina consorte? El título que Isabel II desea para Camilla

Esta profecía tomó fuerza luego de que la reina Isabel II fuera hospitalizada hace algunos meses, pues se cree que en caso de morir, la monarquía podría perder mucho poder. Ya que el pueblo inglés no parece muy entusiasmado con que el príncipe Carlos llegue al trono, además de la creencia de que si el príncipe William ocupara ese lugar, daría paso a que el país británico se vuelva una república rápidamente.

Le teoría no es muy apoyada, debido a que la princesa Beatríz no tiene nada que ver, ya que es prima y no hermana de William y Harry. Otras personas creen que los tres niños serían los hijos de William y Katee: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, quienes además de estar en la línea de sucesión al trono son hermanos.

Profecías de Nostradamus para el 2022

Muerte de un líder político

"La muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrán a otro en su reino". Se cree que Nostradamus pronostica la muerte de un líder político. Predicción que puede cumplirse, ya que la interpretación podría referirse a un líder relacionado al deporte, la música o cultura.

Caída de la Unión Europea

Otra predicción que enciende las alarmas es la supuesta caída de la Unión Europea: "Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación.

Realeza Los diez momentos más importantes en la vida de Isabel II

Algunos especialistas explican que el Brexit podría ser el principio del fin de la comunidad política, ya que después de que el Reino Unido decidiera no formar parte de la UE, otros países podrían seguirle los pasos y acabar con la entidad.

Hambre e inflación

La pandemia por el COVID-19 ha creado una gran crisis económica que para muchos va a ser difícil superar. Por eso, no resulta complicado creer esta predicción, en la que se augura la llegada de una hambruna o una crisis mundial: "La miel costará mucho más que la cera de las velas; tan alto el precio del trigo".

Cambio climático

"Bajo el clima babilónico opuesto, grande será sin derramamiento". Los expertos en el libro de Nostradamus concluyen que esta frase se refiere a uno de los grandes del mundo en los últimos años: el cambio climático.

El cual se cree que provocará desastres naturales, hambre, escasez de agua y hará estallar una guerra entre dos países por lograr su supervivencia.

Nota publicada originalmente en El Sol de La Laguna