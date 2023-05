Realizan convivencia de zona en La Mesa Redonda

La Mesa Redonda Panamericana de Durango realizó los días 19 y 20 de Mayo la LXIII Convivencia de la 8ª. Zona, conformada por los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Durango.

El evento estuvo distinguido con la presencia de la Presidenta Nacional de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas Mexicanas (ANMRPM), la señora Angélica Villarreal de Pinto, acompañada de las coordinadoras de zona Victoria Maldonado Espejo y María de los Ángeles Fernández Hernández.

El espléndido programa se realizó con el recibimiento hasta la despedida, perfectamente coordinado por la directora de Durango Celina Aguirre de Félix, la mesa directiva y todas las damas que conforman esta gran asociación.

Posterior al recibimiento en prestigiado hotel de la ciudad, se trasladaron al rompehielos realizado en las magnificas instalaciones del Museo de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros” donde tuvieron un guía excepcional para conocer la obra de este artista durangueño de talla internacional, en sus espléndidos jardines disfrutaron de un ambigú y vino de honor. Una gran sorpresa fue la llegada del camión turístico del municipio para realizar un recorrido por la bella ciudad capital, reinando todo el tiempo la cordialidad y expresiones de alegría por tan maravillosa experiencia.

Presidieron la presidenta nacional y la local/ Foto: Cortesía | MRP

El día 20 a la 10 de la mañana, apegadas a los estatutos y reglamentos que rigen la ANMRPM se dio inicio a los trabajos correspondientes a esta convivencia regional, contando con la representación del señor gobernador Esteban Villegas Villarreal a cargo del licenciado Abraham Herrera Flores y del presidente municipal Antonio Ochoa a cargo de la maestra María Eugenia Pérez Herrera, quienes presidieron junto con las autoridades nacionales y locales el acto inaugural con los correspondientes honores a la bandera, canto del himno nacional, la oración panamericana y el canto del himno panamericano, todo enmarcado en su lema: “Una Para Todas y Todas para Una, One for all and all for one”.

Momento solemne dentro de esta sesión, fue la toma de protesta a cinco nuevas integrantes de la mesa local: María Elena Soto Avitia, Edith Morales Noriega, Rebeca Martínez Arellano, María Elena Morales Castro y María Elena Ledezma Cano, quienes en la ceremonia de la luz adquieren las obligaciones y responsabilidades de ser una panamericana al imponérseles la insignia de manos de la presidenta nacional, recibiendo una gran felicitación por cada una de las socias que estuvieron presentes.

La señora Angélica Villarreal de Pinto en su calidad de Presidenta Nacional, extendió una amplia felicitación para todo el equipo que hizo posible a través de los comités el que las funciones se lleven a cabo, expresando que es de las mesas mas cumplidas la de Durango, ante una asamblea conformada por 29 integrantes locales y las representantes de los estados incluidos, a quienes se dirigió para que en estos trabajos sean de aprendizaje y amor hacia nuestra organización, siempre unidas en trabajo y amistad teniendo cada día brillos en la mirada, firmeza en los pasos y amor en nuestras actitudes.

Al término de la parte oficial, se trasladaron al Salón Bugambilias para disfrutar de una espléndida comida en la cual se tuvo la gran sorpresa de la pasarela de trajes típicos presentada por el diseñador internacional Lalo Estrada, orgullosamente duranguense bellamente amenizada por un grupo local compartieron hasta altas horas de la tarde noche en un ambiente de camarería y amistad, un gran trabajo coordinado por la directora Celina Aguirre de Félix con el apoyo incondicional de su mesa directiva que no descuidaron ningún detalle como los obsequios a las visitantes de productor de nuestro estado, para culminar con un evento exitoso a la altura de nuestro querido Durango.