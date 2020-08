Saldremos adelante de esta contingencia: Alejandro Contreras

Alejandro Contreras, estudiante de la carrera de Leyes, maestro de computación y organizador de espectáculos de entretenimiento, conmina a todos a salir adelante en esta pandemia que se vive a nivel mundial debido al Covid-19.

“Creo que esto es algo que nos vino a cambiar radicalmente a todos los seres humanos, este virus no le importó clase social, país, color, raza, etc., nos dimos cuenta que con un simple virus somos totalmente vulnerables, tuvimos que cambiar nuestro método de vida y el cómo la llevamos a cabo, yo en lo personal doy clases de computación a niños de preescolar y primaria en el Colegio Nueva Visión y tuvimos que aplicar nuevos métodos y herramientas para trabajar con los niños, honestamente no fue una labor fácil estar enseñando por medio de la distancia, pero pudimos apoyarnos con las herramientas digitales, obviamente batallamos, pero como siempre con trabajo en equipo logramos sacar el ciclo escolar adelante y estamos listos para el próximo dar lo mejor de nosotros. Y sí, lógicamente que a todos nos afectó esto, pero si cada quien desde su trinchera aporta su granito de arena y sobre todo siguiendo los lineamientos que nos sugieren, cuidándonos y quedándonos lo más posible en casa lograremos salir adelante”.

Nuestro entrevistado de hoy en algún tiempo incursionó en el modelaje y los concursos de belleza masculino, por lo que al respecto comentó que “fue algo que en realidad nunca esperé, se dio cuando recién entré a la universidad, aunque fue poco el tiempo que realicé esto, siempre es una emoción indescriptible, estar posando para una cámara y saber que ese trabajo podrá salir en periódicos, revistas, etc., es algo que ayuda a que la autoestima crezca y algo que siempre volvería a hacer con gusto y entusiasmo, si se llegase la oportunidad, lo haría de nuevo. En mi opinión estos concursos empoderan a las personas, he tenido la oportunidad de estar apoyando en la organización de concursos de belleza o bien siendo el organizador principal y es algo indescriptible como ver que aquellas personas que participan crecen constantemente y que al final no sólo es el resultado de una corona o un título sino el fruto de muchos esfuerzos y en mi opinión, se gane o se pierda siempre quedan aprendizajes nuevos”.

Para forjar su carrera en esta vida, Alejandro siempre ha contado con el apoyo de su familia y nos dijo que “tengo una familia maravillosa, una madre guerrera (Verónica) y que nunca se ha rendido para sacarme adelante a mí y a mis 3 hermanos (Carlos, Benny y Sinaí), me siento orgulloso de decir que gracias a ella, mi hermano Carlos y yo estamos a muy poco de terminar nuestras licenciaturas y mis otros 2 hermanos siguen formándose en la educación con muy buenos resultados, pero aún más orgulloso me siento de decir que a pesar de todas las adversidades ella siempre ha sabido salir adelante, a tal grado que está a poco de terminar una carrera universitaria”.

Pero su familia, como la de todos es muy extensa y comentó que “otros pilares de mi vida son mis abuelos (Antonia y José), con quienes vivo y aprendo a valorar la vida y a trabajar por lograr mis sueños para ser un hombre de bien, mi prima Allison, una niña que me llena de alegría ver crecer y por la cual conozco el sentimiento de luchar para sacar a alguien adelante y por último tengo ya 2 años y medio compartiendo mi vida con una gran persona, que se ha llegado a convertir en alguien muy especial para mí (MAC) y que su familia poco a poco la he sentido parte de la mía”.

Actualmente Alejandro Contreras es alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde cursa el 9° semestre y último de su licenciatura, “estoy enamorado de mi carrera, de ser un futuro abogado que busque que se cumpla la ley y se aplique justicia siempre que se requiera, aunque para llegar hasta este punto no fue fácil, se atravesaron situaciones por las cuales más de una vez casi dejo mis estudios, pero siempre rodeado de las personas que amo, me impulsaban a salir adelante y a lograr estar aquí. El hecho de tener la oportunidad de dar clases a niños me ha logrado a sembrar esa pasión por la enseñanza algo que espero en un futuro practicar desde el punto donde se me dé la oportunidad, creo que la preparación nunca termina, que hay que estar actualizado y aprendiendo cosas nuevas y es algo que sé, estoy logrando”.

Foto: Cortesía | Alejandro Contreras

El joven también tiene un negocio de productos de limpieza, el cual comenzó desde abajo y que poco a poco ha crecido, algo que en realidad no fue fácil pero que con esfuerzo y trabajo ha podido lograr, “soy de la idea que el trabajo es el pilar de muchas cosas y que cuando se hace con gusto y sin vergüenza, se obtienen buenos resultados, soy fan del cine y de las películas de terror, también de salir con mis amigos a divertirme, amante de viajar y de buscar nuevas experiencias siempre, hace algunos años organicé el evento del comediante Mario Aguilar en dos ocasiones, así como también el de “Las Perdidas en Durango”, me gusta organizar eventos masivos o apoyar cuando hay oportunidad, he participado como maestro de ceremonias para varios eventos formales de la universidad, del colegio, así como de concursos de belleza. Mi comida favorita, sería casi toda, tengo muy buen colmillo como luego dicen por ahí, aunque adoro las enchiladas verdes que con tanto amor me prepara mi madre".

El color favorito de Alejandro es el azul y el rojo. Y como consejo a la juventud duranguense les diría: “¡Luchen por sus sueños siempre!, no hay mejor camino que los estudios, una carrera profesional si bien no te resuelve la vida, sí te abre caminos para salir adelante y si no tienen la posibilidad de hacerlo, trabajen y trabajen mucho para lograr estudiar algo, si, habrá tiempos difíciles, pero es un sacrificio que tendrá grandes recompensas, luchen por lo que aman, cuiden a quienes aman y sobre todo amanse a ustedes mismos”. Agregó por último que “Vivir sin juzgar, dejar amar libremente, respetar al prójimo, buscar siempre ser mejores día a día.

Vivimos en una tierra maravillosa, con gente increíble, recordemos que cada día es una oportunidad que Dios nos otorga para ser mejores personas, cuidémnoos los unos a olos tros recuerden siempre ayudar a quien lo necesite, la vida siempre devuelve las buenas acciones. Respetemos al prójimo.

ALEJANDRO CONTRERAS

"Soy de la idea que el trabajo es el pilar de muchas cosas"