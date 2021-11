Se dieron el “Sí, acepto” para toda una vida: Karina y Carlos

El formar un hermoso matrimonio es uno de los episodios más felices de la vida, marca un antes y un después, es el inicio de una nueva aventura en la que no estás solo y en la que tu pareja es tu compañero de vida y tu todo….plenos de amor recibieron la bendición de Dios, la pareja de enamorados formada por Karina Becerril Martínez y Carlos Macías Conde, quienes se postraron ante el altar del Templo de Nuestra Señora de Fátima y del Carmen, donde quedaron unidos bajos los regímenes de su religión católica.

Los novios son herederos de los señores, Enrique Becerril Orrante y Lilia Martínez Reyna, padres de la novia; en cambio Martha Elva Conde Zamudio, dio su bendición a ambos, y seguramente desde el cielo, Timoteo Macías Villalba (+, de feliz memoria), y en su representación el hermano del contrayente, doctor Christian Macías Conde.

Carlos Macías Conde y Karina Becerril Martínez, el día de su boda lucieron felices. / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

El cortejo nupcial estuvo integrado por Christian Macías Conde y Asminda Ibarra Flores, quienes figuraron como padrinos de anillos, en cambio Edgar Adrián Quiñones Mancinas y Brenda Lissette Macías Conde, fungieron como padrinos de arras; y como padrinos de velación, participaron Manuel Conde Alvarado y Emma Zamudio Nevárez, además llevaron el lazo, Fernando Becerril Martínez y Alida Aseff Schietekat.

Al culminar la especial ceremonia eclesiástica en que se declaró marido y mujer a: Carlos y Karina, se ofreció una bonita recepción la cual tuvo lugar en La Finca “El Abuelo”, donde los esperaban familiares y amigos cercanos, quienes los colmaron de bendiciones y sinceras felicitaciones.

Al momento de darse el “Sí” para toda la vida…Karina y Carlos. / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Cabe mencionar que los ahora esposos, deleitaron al público asistente con un hermoso vals, en donde eligieron una hermosa melodía, “Fly me to the moon” de Frank Sinatra, la cual emocionó a los presentes y dieron una emotiva ovación para ellos.

La pareja se notó sumamente contenta y en todo momento lució una gran sonrisa, por lo que agradecieron a sus invitados por compartir juntos este maravilloso día de celebración.

Christian Macías Conde y Martha Elva Conde Zamudio, hermano y mamá del novio / Ángel Meraz | El Sol de Durango

Sin duda fue una fiesta inolvidable para todos, en donde al son de una banda sinaloense y la música de un Dj, los invitados disfrutaron al máximo, entre los invitados que vinieron de fuera anotamos a familiares de: Guadalajara, Torreón, Coah., Ciudad de México y Querétaro.

Lilia Martínez Reyna y Enrique Becerril Orrante, padres de la novia / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Se espera que todos los años que compartan juntos, estén llenos de alegría infinita. Felicidades a la pareja.

Que el amor y la felicidad siempre los persiga.