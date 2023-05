Sears presenta pasarela Spring in Fashion 2023 en Durango

Sears presentó su nueva colección en pasarela Spring in Fashion 2023 con una gran afluencia de público en sus instalaciones de Paseo Durango, lo que les fue reconocido a través de efusivos aplausos al término del mismo.

Las tendencias de primavera-verano 2023 con colores e inspiraciones que serán nuestros nuevos favoritos para la presente temporada, mismos que trae cambios mínimos en cuanto a la colorimetría de los atuendos pero en materiales mucho más frescos que se antojan para lucir.

El desfile se centró en caballeros, damas y niños y que fueron los atuendos que se presentaron en esta tarde donde predominaron los colores llamativos que van mucho más allá de los rosados y azules tradicionales, playeras y shorts: ideales para la playa en atuendos con combinaciones que van desde el verde limón hasta el color mandarina.

Los lilas y blancos también se hicieron presentes, así como los caquís confeccionados de manera magistral en mantas y algodones frescos, ideales para la presente temporada.

Los colores claros y grises combinados con lunares fueron una opción que también se hizo presente al ritmo de música moderna con modelos orgullosamente duranguenses que vinieron a poner el toque de alegría al mismo.

Un segmento de lo que se presentó fue dedicado al buen vestir con atuendos con blazers en tonalidades diferentes que iban desde el lila para la mujer y los beiges y grises para caballero, combinados a la perfección con faldas o pantalones en las mismas tonalidades.

La propuesta para la playa no podía quedar fuera de este Spring in Fashion de Sears, tanto para él, ella o niños con telas estampadas que mostraban palmeras y flores en los colores de temporada como el aceituna, grises, naranjas, azules, rosados, pero no en los tradicionales sino en toques mucho más tenúes plasmados en fondos blancos y con combinaciones, algunos de ellos, en mezclillas.

De esta manera fue que los amantes de la moda que se dieron cita a Paseo Durango pudieron disfrutar de una tarde llena de colorido, ¡ojo!: que no molesta la mirada y pueden ser una excelente opción para llevar en la presente temporada.

Sears presentó pasarela Spring in Fashion 2023 en Durango / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

La tarde culminó en medio de gran aplauso que se dejó escuchar por los asistentes y que al término pudieron ganar atractivos obsequios que Sears Durango les ofreció a través de papelitos pegados debajo de sus sillas para el deleite de todos ellos.