Tip... tip...

En un café de céntrica avenida, tuvieron rueda de prensa ayer los senadores, ambos de mayoría, Margarita Valdez y Gonzalo Yáñez.

Algo que califica a ambos: no son chapulines, fueron, son y serán de izquierda.

Ayer se cumplieron dos años de la muerte de Ricardo Rentería Medina, quien murió en funciones como secretario general de la Sección 12 del SNTE.

Su trayectoria profesional y su paso por el sindicato lo identificaron siempre como un profesional de la docencia, serio, decente y honrado.

De nuevo, nuestras condolencias a su familia.

José Rosas Aispuro Torres tuvo el privilegio de presidir la Confederación de Gobernadores de Acción Nacional, hasta la semana pasada; en vísperas de concluir su sexenio, entrega la responsabilidad a su homologo de Yucatán, el paisano se desempeñó bien como dirigente de los gobernadores.

Felicidades doc.

Dijo Otniel García que se iba a proceder penalmente contra quienes se apoderaron de las oficinas estatales de Morena.

Ayer seguía el plantón del apoderamiento.

¿Y…?

Lo que es, es, dicen en mi tierra, y barbeadas aparte, Ricardo López Pescador está dando pruebas como dirigente parlamentario del colmillote que arrastra en el servicio público y especialmente en el Poder Legislativo.

Pasa el tiempo, el hecho se reduce pero no desaparece, no hay un solo día en que no se reporte violencia contra las mujeres y esto no obstante que -debe reconocerse- la autoridad tiende a protegerlas.

Se me ocurre una novela: “El amor en los tiempos del Covid”.

Para mí nadie mejor que María Magdalena Gaucín para presidir el Consejo Coordinador Empresarial, al que tanto lustre le ha dado José Miguel Castro Mayagoitia.

Hacemos votos porque la candidata a la Presidencia Municipal de Simón Bolívar sea Silvia Rangel, una dama que ya fue y aprovechó muy bien su oportunidad, después ha tenido cargos más o menos relevantes en el Comité Directivo Estatal del PRI, en donde ahora es secretaria particular del presidente Arturo Yáñez.

Creo que si le dieran la oportunidad como candidata, tiene muchas posibilidades de ganar, dado el buen sabor de boca que dejó en su paso anterior por el Ayuntamiento.

Pronostico que el candidato del PRI para Ocampo será Manuel Ibarra chico, hijo de Manuel Ibarra grande.

Éste, Ibarra grande, es un potentado de Las Nieves y ya fue presidente de Ocampo y diputado local por este distrito.