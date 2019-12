Feliz Navidad y año nuevo 2020 a todos ustedes mis queridos lectores, esta es la última columna social de este año 2019 y ojala que tengamos muchas en el 2020, pero muchas más para deleitarnos, espero de todo corazón que pasen una bonita navidad y un excelente fin de año en compañía de todos sus seres queridos, reciban un gran abrazo y los mejores deseos para que tengan todos un año lleno de salud, trabajo y prosperidad al lado de sus familiares y amigos y pasando a lo nuestro y con mucha energía iniciamos nuestras tiritas de queso con:

La chica que parte el queso esta semana es la bonita y encantadora Cielo Márquez Torres, propietaria de unos ojos verdes hermosos, quien el pasado 20 de diciembre cumplió 19 años.

Happy birthday to you, happy birthday to you hasta la ciudad de los vientos Chicago Illinois una gran felicitación por su cumpleaños a la bonita Yazil Betancourt Quintana ya que el día cinco de enero festejará 28 años de vida al lado de sus padres Juan Francisco Betancourt y Anita Quintana, de sus hermanos Juan Ramón, Juan Francisco, Francisco Javier y Carolina, así como de sus sobrinitos, sus tíos y primos; motivo por el cual sus tíos Jaime y Lorena, Pepe y Chayo, así como de sus primos: Yajaira, Jaime, Iván, Pepe, Juan Carlos, Dulce María y Danna Patricia, de esta hermosa tierra del queso y la manzana, le mandan una gran felicitación por este medio y también le mandan decir que la quieren mucho y le desean lo mejor en la vida y que le siga la esperamos para festejar. Felicidades Yazil.

Un saludo a todos los alumnos de los jardines de niños, de primarias y secundarias que disfrutan merecidas vacaciones, para iniciar con mucho entusiasmo el año 2020.

Muchas, pero muchas felicidades a todas las enfermeras por su día que se celebrará el 6 de enero, entre ellas podemos mencionar a: Ana María Chávez Gurrola de Flores, María del Rosario Favela Díaz, Rosario Anguiano, Araceli Núñez, Yolanda Gómez Córdoba, Teresita de Jesús Flores Olguín, María Inés Villanueva Córdoba, María Guadalupe Contreras Devora, Sardel García Ruiz, Rocío del Carmen Reyes Cabrera, María Lizbeth Villa Duarte, Aurelia García Simental, Silvina Cortez Hernández y Raquel Sánchez Molina.

El día 8 de enero Alfredo Ceniceros Flores festejará su cumpleaños al lado de sus amigos y seres queridos. Felicidades.

La bonita y carismática Karen Díaz Molina el once de enero será una feliz cumpleañera, amigos y familiares a felicitarla.

Muchas felicidades para la señora Socorro Avitia Alcantar ya que el día 12 de enero estará de manteles largos al celebrar un año más de vida al lado de sus queridos hijos, familiares y amigos. Felicidades

La chica bonita de la tierra del queso y la manzana es Karla Ivonne Quiñones Medrano.

Gladys Marlene, Nohelia Jazmín y Eva María Lechuga Ojeda chicas guapas y talentosas de este municipio, para orgullo de sus padres.

Unas fanfarrias para Elián del Campo Peña quien el día 8 de enero cumplirá 18 años de vida. Felicidades

Víctor Manuel Plascencia Murillo, su esposa Irma Ávila y su pequeño hijo Jorge disfrutaron de las fiestas decembrinas.

En dias pasados los trabajadores de AMMSA Yazaki disfrutaron de una agradable posada navideña con música en vivo y rica cena.

La bonita Aketzalli Barragán Valenzuela será una feliz cumpleañera el día 2 de enero, ya que celebrará su cumpleaños número 25 al lado de sus padres el ingeniero Fernando Barragán Gutiérrez y su esposa Norma Nelly Valenzuela y sus hermanos Itzcoatl y Atzin, familiares y amigos. Desde esta columna una gran felicitación Aketzalli y te deseamos todo lo mejor en la vida. Felicidades

Chicas, les comunico que el galanazo Jorge Misael Rentería Barragán el día once estará festejando un año más de vida al lado de su consentidora mama Teresa Rentería Barragán, de familiares y sus amigos, muchas felicidades.

Estas son las mañanitas… Feliz cumpleaños le deseamos el día 5 de enero a la bonita Ana Brenda Andrade Díaz.

El próximo 9 de enero Gustavo Ángel Pérez Soto, cumplirá dieciséis años de vida al lado de sus amigos y de sus consentidores padres Gustavo Pérez y la señora Jael Soto.

El próximo 27 de diciembre Juan Alberto Carrera Juárez y Brenda Esmeralda Rubio Hernández celebraran su sexto aniversario de bodas, más enamorados que el primer día. Felicidades

Rosa Isela Carrillo Ibarra festejará su cumpleaños el próximo once de enero al lado de sus seres queridos.

Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti…. Madeline Figueroa ya que el día primero de enero celebrará un año más de vida al lado de su familia y amigos.

Todo un primor es la pequeñita Vanesa Morales Quiñones, orgullo de sus consentidores padres y hermanos.

El próximo 12 de enero Alfredo Herrera Montiel será un feliz cumpleañero y lo celebrará al lado de su familia. Por anticipado una gran felicitación.

Muy activos tomando las mejores fotografías en los diversos eventos sociales, estuvieron todo el mes de diciembre: Mito Botello Urbina, Kenia Márquez Botello y Alejandro Orozco Hernández, todos ellos fotógrafos muy profesionales.

La pequeñita Pamela Galván Valadez es la niña consentida de la semana por su orgulloso padre Manuel Galván Villalpando.

El día 8 de enero Samuel Rodríguez Chávez apagará una velita más en el pastel ya que estará de cumpleañero. Felicidades

Muchas felicidades para el joven Naúl Gamboa Soto ya que el día 10 de enero cumplirá 24 años de vida, para orgullo de sus padres: J. Carmen Gamboa y María Consolación Soto Solórzano.

El personal de la presidencia municipal asistió a una posada navideña que organizó el presidente municipal Gerardo Galaviz, donde saborearon una rica comida y participaron en la rifa de regalos. Felicidades

Felicidades para Reynaldo Melchor Escalera, ya que el día 6 de enero se encontrará festejando su cumpleaños.

Les informo a todos los amigos del galán Zurisadai Ruiz Sánchez que el día 10 de enero celebrará su cumpleaños.

El próximo 8 de enero Luis Alfonso Soto Valdez se encontrará de plácemes festejando un año más de vida.

Muchas felicidades para Irma Esparza Soto de Esfuerzos Unidos, ya que el próximo 8 de enero cumplirá 26 años de edad al lado de sus seres queridos, principalmente de su pequeña y encantadora hija.

El día 31 estará muy felicitado con motivo de su cumpleaños el guapo Erasmo Varela Sánchez.

José Faustino Torres Reyes el próximo 11 de enero festejará su cumpleaños número 24 al lado de sus seres queridos y amigos. Felicidades.

Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí…Una feliz cumpleañera será Angélica Salazar Martínez el próximo 10 de enero, motivo por el cual le enviamos una gran felicitación y los mejores deseos para ella y para su encantadora hija. Happy birthday.

Un feliz cumpleañero el próximo 11 de enero es Gonzalo Contreras de la O, a quien le mandamos una felicitación.

Muchas felicidades al matrimonio que forman el licenciado en diseño gráfico Juan Alberto Gutiérrez Ortiz y su guapa y gentil esposa Virginia Herrera al lado de sus hijos Janeth, Itzel y Javiercito. Felicidades

El señor Martín López González estará de manteles largos el próximo 10 de enero al celebrar su cumpleaños al lado de familiares y amigos. Felicidades.

Siempre guapa podemos ver a la bellísima doctora Lezly Nallely Medina Avitia al lado de su familia.

Un feliz cumpleañero el día 5 de enero será Luis Eduardo García Fraire a quien le deseamos todo lo mejor en la vida.

Haciendo escala en la comunidad de Guillermo Prieto enviamos una felicitación a la bonita Itzel Viridiana Núñez Gracia ya que el día 5 festejará su cumpleaños.

Y en la comunidad de Nuevo Porvenir el próximo 12 de enero Gustavo Rivas Ávila festejará su cumpleaños, por adelantado felicidades.

Muchas felicidades para el joven Ricardo Alonzo Nevarez Rodríguez quien el día 4 de enero festejará su cumpleaños número 21, acompañado de familiares y amigos.

Amigos y familiares de la guapa Xitlali Rivas Barragán, les comento que esta chica el próximo 11 de enero será una feliz cumpleañera

El joven Jasiel Solórzano Soto el próximo 8 de enero cumple sus 27 años de vida al lado de su madre la señora María de Jesús Solórzano Soto, familiares y amigos.

Una bonita familia la forman el matrimonio de Luis Díaz y Paty Barragán al lado de sus hijos: Cesar, Alejandro y Cintia.

Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti…. Kasandra Morga Martínez ya que el día 5 de enero celebrará sus 26 años de vida, al lado de su familia en la comunidad de José María Morelos, antes Chinacates. Felicidades.

Galanes de este municipio: Edwin Ávila Campos, Ramón Torres Romero, Alonso Gutiérrez Chávez, Abisaid Quiñones Díaz, Ossiel Meraz Martínez, Irving Jasiel Carrasco Sida, Mario González Hernández, Bryan Valenzuela González, Jesús José Rodríguez, Jesús Manuel Díaz Ceniceros, Bryan Hernández Orona, Francisco Javier Favela Ríos, Antonio Maldonado y Sergio Solórzano López.

Encantadora es la pequeñita Jackeline Unzueta, para orgullo de su mamá Cindy Arrellano Aguirre.

Bonito matrimonio forman Fidel Rivas y Anabel Gutiérrez al lado de su encantador hijo Max

Disfrutando de ricas y merecidas vacaciones se encuentra al calor del hogar la guapa Sonia Hernández Rivas.

Olga Lidia Vargas Ortiz hasta el vecino país del norte le enviamos una felicitación con motivo de su cumpleaños el próximo 5 de enero. Felicidades

Desde este espacio enviamos una gran felicitación hasta el vecino municipio de Canatlan con motivo de su cumpleaños el próximo primero de enero al ingeniero José Manuel Ceballos Valdez de parte de sus compadres de esta tierra del queso y la manzana.

El próximo primero de enero los neoidealenses celebraran el 31 aniversario de la creación del municipio más joven del estado, y 30 de ser declarada la cabecera municipal como ciudad, gracias a la visión y decisión de cientos de hombres y mujeres que lucharon para que Nuevo Ideal fuera el municipio 39 del estado de Durango y disfrutemos de este próspero y visionario municipio.

Muy hermosa luce la pequeñita Camila Rocha Gutiérrez, siempre querida y consentida por sus padres Sandra Isabel Gutiérrez Nevarez y Carlos Rocha Nájera así como por sus abuelitos y tíos.

Víctor Manuel Gutiérrez, mejor conocido entre sus amigos como “Kito”, se ve feliz disfrutando de las fiestas y de los regalos.

Muchas felicidades para Maday Rivas Orozco de la comunidad de Nuevo Porvenir ya que el día 28 de diciembre celebrara su cumple.

Quien también recibirá el día 28 muchas felicitaciones por apagar una velita más en su pastel es la bella y encantadora Telma Liliana Castro Mendoza.

Estas son las mañanitas… Muchas felicidades para Cristina Reyes Cabrera ya que el día 30 celebrará su cumpleaños al lado de sus padres, hermanos, sobrinos y sus amigos.

El próximo 7 de enero la guapísima Briceyda Valenzuela Lázaro de la comunidad de Tejamen cumplirá un año más de vida al lado de sus familiares y amigos.

Antes de despedirme nuevamente quiero desearles a todos los lectores de esta columna una feliz navidad llena de paz y amor al lado de sus seres queridos y que la estrella de Belén los guíe siempre ya que gracias a sus comentarios es posible este espacio, entre ellos a: Irma Margarita Pulido Villarreal, Ana Lilia Valdez Pérez, Darwin Salazar, Tere Estrada, Cynthia Lisette Cisneros Ramírez, Eduardo Natanael Nevarez Jaquez, Jesús Escobar, Karla Elizabeth Villa Soto, Anahí Rivera Valdez, Karla Ivonne Quiñones Medrano, Gabriela Nevarez Gurrola, Cesar Quiñones, Marisa Corral, Fátima García Bustamante, Clarisa Corral Rodríguez, Paola Amairani Rivera Valdez, Edgar Quiñones, Lizett Salazar González, Abigail Gracia, Manuel Alejandro Santos Hurtado, Claudia Nereida Márquez Jaramillo, Julio Talamantes, Mayra Stephany Moreno Favela y Martha Elvia Favela Calleros de la fronteriza ciudad de Tijuana, Concepción Gómez de las hermosas playas de Cancún, Mario Leopoldo Saucedo Montenegro de la tierra cálida, Aguascalientes e Irma Lidia Hernández Rivas de Chicago Illinois quienes en algún momento han mandado algún saludo o mensaje a la dirección electrónica de esta su columna. Gracias y felices fiestas a todos ustedes y a sus familias.

Recuerda que si deseas que tu evento social, bautizo, boda, quince años, onomástico, salga publicado en este espacio social envía tu mensaje a tiritasdequeso@hotmail.com y con mucho gusto te lo publicamos. Hasta el próximo miércoles Dios mediante ¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2020!