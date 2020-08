Viaja desde el sillón con estas aplicaciones

Consecuencia de la pandemia por Covid-19 aún son muchas las personas que permanecen en confinamiento rumbo a la nueva normalidad. Sin embargo, la tecnología facilita a diario la rutina de usuarios de todo el mundo, y el terreno de los viajes no es la excepción.

Un equipo de expertos de Babbel, la app para aprender idiomas recopiló algunas de las herramientas digitales más sorprendentes para viajar, al menos con la vista y la mente, a algunos de los lugares más fascinantes del mundo. Chécalas:

Google Earth. Es sabido que las cámaras de Google recorren hasta el pueblo más remoto del planeta, incluso, es posible que haya tomado a alguien conocido paseando por la calle. Sin embargo, esta herramienta ha dado un paso más allá y ha inaugurado un total de 32 rutas que permiten una experiencia inmersiva en ubicaciones solo accesibles a pie. El espectador se sentirá casi como un auténtico mochilero mientras descubre las esquinas más recónditas de El Gran Cañon del Colorado, por ejemplo. Además, Google seguirá habilitando nuevas rutas y lugares para que los viajeros virtuales no dejen de ampliar sus horizontes.

Feel the suspense crossing the Kaibab Suspension Bridge without leaving your house! Celebrate #NationalParkWeek and explore panoramic views and rock formations inside the Grand Canyon with #GoogleEarth. https://t.co/zZ7pcLfODF — Google Earth (@googleearth) April 23, 2020

AirPano. Alrededor de 3 mil panoramas de más de 300 lugares de la Tierra, incluidos el Polo Norte, la Antártida, las erupciones de volcanes e incluso panoramas de la estratosfera se pueden disfrutar en esta web. Visitas virtuales 360º.

AirPiano

Acantilados de Moher (Irlanda). Es un lugar precioso en la costa irlandesa. La visita virtual a los acantilados de Moher permite sentir el vértigo de los 214 metros de caída en picado hacia el océano Atlántico. Una experiencia increíble que puedes disfrutar gracias a este Tour Virtual.

Cliffs of Moher, Lislorkan North, County Clare, Ireland / Sarah Shaffer

ISS On Live. Es posible que, en los planes de los próximos meses, para la mayor parte de la gente, no estuviera viajar al espacio. Con ISS On Live se puede acceder a la imagen en directo de la Estación Espacial Internacional (International Space Station) de la NASA. Gracias a esta conexión, se puede observar la tierra tal y como la contemplan los astronautas, así como las propias naves desde donde llevan a cabo la misión. Unas imágenes dignas de película ciencia ficción, ahora al alcance de todo el mundo.

Estación Espacial Internacional / Norbert Kowalczyk

Sea Sounds. Quien no haya querido estar en una playa en las últimas semanas que tire la primera piedra. Esta app acerca a los usuarios sonidos marinos que van desde las olas en diferentes estados de la marea, así como el sonido de las gaviotas o los barcos en el puerto chocando con el agua. Además, todos ellos se pueden poner de despertador, bastará echarle un poco de imaginación para trasladarse momentáneamente a la playa deseada.

North Shore, Waialua, Estados Unidos / JP Fichman

Parque de la Naturaleza de Cabárceno (España). Los amantes de los animales no se pueden perder uno de los parques naturales más bellos de España, situados en Cantabria. Cabárceno cuenta con más de un centenar de especies animales de los cinco continentes en régimen de semi libertad, que habitan en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies.

Palafrugell, España / Léonard Cotte

Journi. Esta app no te trasladará precisamente a lugares desconocidos, todo lo contrario. Es una herramienta online de revelado de fotos con la que puedes elaborar álbumes alucinantes, además de crear calendarios de fotos personalizados y auténticas fotos de Polaroid.

Iwan Shimko

