“100 años de soledad" obra que libera al hombre

La compañía LARM Danza Contemporánea llega al escenario con la puesta “100 años de soledad", obra que insita a la libertad, perdón y el amor propio.

Será este jueves que el Teatro Durango, también conocido como el teatro del IMSS, abra su telón para mostrar la puesta bajo la dirección de Christian Ferrani.

“100 años de soledad es un homenaje a todos los hombres que lo han querido ser diferente, personas que han alzado su voz y que luchan día a día por romper estereotipos”, narró el joven director al referirse a su más reciente creación.

En la puesta se podrán apreciar 5 bailarines en escena, y además de danza la poesía y actuación estarán presentes.

Christian resaltó que en la actualidad se vive en una sociedad en la cual a los hombres no se les permite sentir, “porque los hombres no lloran, no juegan con muñecas, no se visten de rosa, el hombre calla, no se puede mostrar vulnerable... el hombre no es libre”, y todo ello se ve reflejado en la puesta.

Para llegar al resultado final el director junto a bailarines y actores llevaron tres meses de arduo ensayo y será este jueves 15 de Julio a las 20:00 que se presente en el Teatro Durango.

“100 años de soledad” está dirigida a todo el público, y para poder ingresar al teatro se deben cumplir con todas las medidas de sanidad que marca la autoridad sanitaria.

Los boletos de encuentran a la venta en los teléfonos 6182980099 y 6181890464, con un costo de 60 pesos por persona.