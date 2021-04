A pesar de ahora ser un reto, para Mayra estudiar es muy divertido

Caperucita Roja es el cuanto favorito de Mayra Valeria Ibarra Castro, quien cuenta con infinidad de reconocimientos a su corta edad, y aprender cada día algo nuevo es su pasión.

Mayra, como es conocida en su primaria, “Profesora Petra Andrade Salmerón”, es uno de los mejores promedios en el estado, “me considero una persona normal”, dijo la pequeña de once años entre risas, a la vez que confesaba que su promedio es de 10.

Hace un año Mayra recuerda que celebró el Día del niño en casa. Para que la fecha no pasara desapercibida su mamá le cocinó su comida preferida y “estaba muy rica”, dijo la estudiante. Hoy a un año del confinamiento por la Covid-19 y con el semáforo epidemiológico en color amarillo la pequeña estudiante podrá asistir a un restaurante donde pedirá papas fritas y alitas.

“Este año nos reuniremos por videollamada, me disfrazaré de Caperucita, estoy muy feliz, pues el día del niño no pasará desapercibido”, indicó Mayra, quien recordó que sus dos mejores amigas son María de los Ángeles y Nallely, a quienes no las ha visto desde hace más de un año, debido a que ellas no se pueden conectar a las clases virtuales ya que no tienen celular, “y viven lejos de mi casa, así que no podemos ni divisarnos, las extraño mucho”.

Diariamente Mayra dedica a sus estudios cerca de tres horas, ya que dijo que su maestra Ivonne Rivas es muy considerada y para que no se estresen les encarga poca tarea y hace las clases muy dinámicas.

Este jueves 29 de abril, Mayra celebró de manera anticipada el Día del niño pues fue una de las ganadoras del concurso de comprensión lectora, “primero en el concurso estábamos 27 alumnos de la zona 26 y de ahí seleccionaron nueve y solo pasamos tres a la final, y después de hacer las pruebas nos dijeron que las tres éramos ganadoras”, cuenta emocionada por su logro.

¿Cómo te apoyan tus papás?

“Ellos me ayudan a estudiar y mis hermanas también, ellas son muy inteligentes, cuando sacamos buenas calificaciones mis papás nos llevan a comer a un restaurante o nos dan un premio”.

La alumna de quinto grado señaló que extraña mucho la escuela, a sus amigos y compañeros, pues quiere regresar a jugar y a su lugar en el salón de clases.

Recordó que de los múltiples concursos a los que ha asistido, recuerda especialmente aquel en el que concursó cuando estaba en tercer año, y es que según platica fue el más complicado, ya que era un examen muy extenso y tenía contenido que ella aún no conocía, “y gané el sexto lugar”, en este tiempo de contingencia los concursos la distraen más que estresarla, ya que convive a través de videollamadas con otros estudiantes y aprende cosas nuevas.

Su materia favorita es matemáticas y desea ser maestra de primaria, sobre todo en los grados de primero a tercero, para enseñar a los alumnos más pequeños a leer y sumar.

Para finalizar la entrevista Mayra dedicó este mensaje a sus compañeros de todo el estado, “que pasen un día súper increíble, es complicado estar en pandemia, pero debemos entender que necesitamos cuidarnos, ¡¡feliz Día del niño!!”.