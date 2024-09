Akashi Band es una agrupación originaria de Durango que se dedica a interpretar covers de canciones de anime, y está conformada por Juan Pablo Aragón Ruvalcaba (bajista), Clarisa Jaqueline Hernández Flores (vocalista), Carlos Alonso Quiñones Villalobos (teclado y guitarra rítmica), Omar Eduardo Aragón Ruvalcaba (guitarra principal), y José Raymundo Aguilar Barreta (batería). En entrevista con El Sol de Durango, tuvimos la oportunidad de conocer a cuatro de los cinco miembros de esta banda que ha destacado en el mundo del anime y mantiene una presencia constante en las convenciones locales.





Akashi Band nace en 2017 gracias a los músicos Isaías Sierra y Uriel Gaxiola, quienes originalmente fundaron el grupo con la idea de crear una nueva banda dedicada a los covers de anime, siguiendo el camino de su proyecto anterior, Origami. Isaías, saxofonista y guitarrista, y Uriel, quien fue el bajista durante muchos años, invitaron a Carlos Quiñones y Raymundo Aguilar a unirse a la banda, ambos viejos amigos y actualmente los miembros con más tiempo dentro de Akashi Band.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

El primer concierto de Akashi Band se realizó el 1 de julio de 2017, y aunque inicialmente contaron con otra vocalista, la agrupación permaneció estable hasta 2020. En 2022, tras la salida de dos integrantes, lanzaron una convocatoria para una nueva vocalista, y fue entonces cuando Clarisa Jaqueline Hernández Flores se unió al grupo. Jaqueline relata que su ingreso fue por casualidad: su hermana vio un anuncio sobre la búsqueda de una vocalista y, tras animarla a participar, ambas se presentaron a la audición, donde finalmente Jaqueline fue seleccionada gracias a su extraordinaria voz.

A pesar de los cambios, los integrantes restantes continuaron tocando juntos hasta que Carlos Quiñones, por motivos académicos, dejó la banda temporalmente. En su lugar llegó Omar Eduardo Aragón Ruvalcaba, quien fue motivado por su pareja al enterarse de que Akashi Band buscaba un nuevo guitarrista.

Omar, que inicialmente tenía la intención de formar una banda con su hermano Pablo, solicitó una oportunidad para unirse a Akashi Band. Omar comparte que su inicio no fue fácil, ya que tuvo que aprender 30 canciones en un tiempo muy corto debido a dos próximos eventos. A pesar de este desafío, Omar considera que su experiencia ha sido muy enriquecedora y destaca la excelencia musical de sus compañeros.

Pablo Aragón, por su parte, se unió inicialmente para cubrir momentáneamente la ausencia de Uriel, quien tuvo que mudarse a Estados Unidos. Miembro de otra banda llamada "White Noise", Pablo enfrentó el reto de dividir su tiempo y aprender rápidamente varias canciones para un concierto, a quienes describe a como "carrillentos" con la selección y preparación de su repertorio. Finalmente, la decisión de quedarse como bajista titular llegó cuando Uriel comunicó que le sería difícil continuar viajando, y Pablo encontró en Akashi Band un grupo con el que se sintió perfectamente acoplado desde el primer momento.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

El nombre de Akashi Band tiene su origen en un personaje del anime "Tatami Galaxy". La idea surgió cuando la banda se preparaba para tocar juntos por primera vez en Anime Expo en 2017, y fue Uriel quien propuso el nombre. Los integrantes coincidieron en que era un nombre pegajoso y fácil de pronunciar, por lo que decidieron adoptarlo oficialmente. Desde entonces, el nombre ha acompañado a la banda, convirtiéndose en un sello distintivo de su identidad en la escena de los covers de anime.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Al ser cuestionados sobre por qué eligieron la música de anime en lugar de otro género, Carlos Quiñones responde que, ante todo, son músicos con diversas inquietudes y gustos musicales. Sin embargo, lo que ha unido a todos los miembros que han pasado por Akashi Band es su fanatismo por el anime, el manga y los videojuegos. Ese amor compartido por esta cultura los impulsó a explorar este tipo de música, que, aunque abarca una amplia gama de géneros, mantiene un estilo distintivo. Carlos añade que siempre tuvo el deseo de formar una banda de este tipo, inspirado por Kamikaze, una agrupación veterana de la Ciudad de México. "Si eres músico y de verdad te gusta el anime y todo esto, pues esta es la fórmula", concluye.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Omar Aragón, guitarrista principal, comenta que siempre tuvo la ilusión de pertenecer a una banda de anime. Aunque ya había tocado en grupos de rock alternativo, sentía que algo le faltaba, y fue al interpretar "Silhouette" de Naruto que experimentó una emoción única. Recuerda que a los 17 años asistió a un evento de la convención "Antares" en Durango, donde vio a Akashi Band por primera vez. Nunca imaginó que un día formaría parte de esa banda, pero su perseverancia y amor por la música y el anime lo llevaron a convertirse en su guitarrista principal. "Es algo muy diferente a lo que se ve, son otro tipo de canciones y otro tipo de público", comenta Omar.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Pablo Aragón, bajista, relata que su primera impresión de Akashi Band fue en 2017, cuando pensó que le encantaría tocar con ellos. Parte de la escena de rock alternativo en Durango, Pablo estaba acostumbrado a tocar en bares, donde el público es muy diferente al de las convenciones. Durante un viaje a Torreón ya como miembro titular de Akashi Band, experimentó una cálida respuesta del público, quienes le pedían fotografías y reconocían su trabajo. "Está chido hacer música, pero si lo que buscas es un ambiente más positivo y gente que no va a criticarte, sino a escucharte y disfrutar contigo, una banda de anime es lo mejor", concluye Pablo.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Para Jaqueline Hernández, Akashi Band representa su primera experiencia en una banda y cantando en vivo. Reconoce la labor de sus compañeros en los instrumentos y elogia la música que crean juntos. Para ella, la banda es un espacio seguro donde las inseguridades y los miedos quedan fuera, priorizando la diversión y el apoyo mutuo. A pesar de que reconoce que hay errores, como en todos lados, no siente presión y disfruta de momentos increíbles y divertidos con sus compañeros. "La parte instrumental es algo que sorprende demasiado, es como si escucharas una computadora y agregando todos los demás elementos ocurre magia en el escenario", expresa Jaqueline.

Canción representativa y favoritas de la banda

Los miembros de Akashi Band coinciden en que su canción representativa es "Kyouran Hey Kids!!" de "The Oral Cigarettes", utilizada como tema de apertura del anime Noragami Aragoto. Para ellos, esta canción resalta a cada integrante en momentos precisos, y su tiempo y velocidad representaron un desafío al interpretarla. Como anécdota, mencionan que fue Pablo quien sugirió incluir la canción antes de formar parte de la banda. Aunque inicialmente resultó difícil, practicaron tanto que incluso sacrificaron horas de sueño para dominarla. Finalmente, cuando decidieron tocarla en un concierto, fue un éxito rotundo, consolidándose como una de las piezas más emblemáticas de Akashi Band.

Cada miembro de Akashi Band tiene su canción favorita que refleja sus influencias y gustos personales dentro del mundo del anime. Omar elige "Silhouette" del anime Naruto, una canción que, según él, captura la emoción que buscaba al tocar en una banda de anime.

Pablo, por su parte, muestra un gran aprecio por "Kyouran Hey Kids!!", no solo por ser una de las piezas emblemáticas de la banda, sino también por lo técnica que resulta, permitiéndole practicar habilidades como "Walking Bass", "Slap" y "Tapping". Otra de sus favoritas es "Haruka Kanata", también de Naruto, en la que el bajo tiene un papel destacado.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Jaqueline, enfocándose en el aspecto vocal, se decanta por "A Cruel Angel's Thesis", el opening de Evangelion. Destaca que su complejidad es proporcional a lo impresionante que suena, y aprecia cómo los instrumentos se unen para crear una pieza magistral.

Finalmente, Carlos se inclina por los clásicos de la televisión, recordando con nostalgia openings como los de Inuyasha, Sakura Card Captors y Dragon Ball, los cuales considera leyendas del anime y que marcaron una época en su vida.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Primeras experiencias de los miembros en la agrupación

Cada miembro de Akashi Band tiene recuerdos únicos de su primera vez tocando con la banda, y aunque las experiencias varían, todas están marcadas por momentos significativos que han definido su trayectoria.

Carlos, uno de los miembros más antiguos, recuerda las primeras presentaciones como algo muy diferente a lo que son hoy en día. En aquellos días, la banda no contaba con vocalista y sentía que les faltaba presencia en el escenario, además de tocar canciones que no eran tan conocidas por el público.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Josué Gutiérrez | El Sol de Durango

Omar, el guitarrista principal, relata que en su debut con Akashi lo invadieron los nervios al punto de temblarle las piernas, pero también sintió una enorme emoción. Había estado retirado de la música por un tiempo, y regresar a los escenarios con Akashi fue una experiencia muy especial para él. Se sintió satisfecho al ver la respuesta del público y el reconocimiento del actor de doblaje Beto Castillo, quien estaba invitado en ese momento y los felicitó por su desempeño. Esa validación le dio a Omar el impulso para seguir adelante con la banda.

Por su parte, Pablo comenta que, a pesar de tener experiencia previa en escenarios con su otra banda, tocar con Akashi fue una experiencia completamente distinta. En su primer concierto, hace poco más de un año, quedó impresionado por la cantidad de público, algo a lo que no estaba acostumbrado pese a tocar con su otra agrupación en escenarios. Aunque tuvo una mala experiencia con el equipo de sonido, el ambiente fue tan diferente y emocionante que sintió como si fuera la primera vez que subía a un escenario.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Jaqueline, la vocalista, rememora dos momentos importantes en su inicio con la banda. Primero, en un pequeño evento llamado "bazar friki", organizado por la banda como convivencia. A pesar de sus nervios y no moverse mucho del lugar, esta experiencia la preparó para lo que sería su verdadero debut durante una convención donde el actor de doblaje Mario Castañeda fue el invitado principal en el Parque Guadiana. Con una gran multitud presente que había ido a escuchar al actor, Jaqueline recuerda especialmente cuando interpretaron "Pegasus Fantasy" de Los Caballeros del Zodiaco, con la audiencia animada y cantando junto a ellos. Y la aprobación del propio Mario Castañeda, quien los felicitó por su interpretación, fue un momento que Jaqueline tiene muy grabado.

Logros y desafíos de Akashi Band

Uno de los desafíos más significativos que Akashi Band ha enfrentado a lo largo de su carrera ha sido el equipo de música. Los miembros coinciden en que, desde sus inicios, la calidad del sonido ha sido un factor crucial para ofrecer un buen espectáculo.

En el pasado, cuando utilizaban equipos de sonido medianamente buenos, la experiencia de la audiencia y la calidad de la interpretación se vieron afectadas. Sin embargo, recientemente, los eventos a los que son invitados han comenzado a poner más atención a estos detalles, lo que ha llevado a una mejora considerable en la calidad del sonido. Los miembros de la banda afirman que un sonido mejorado no solo optimiza la experiencia para el público, sino que también facilita a los invitados y conferencistas escuchar con claridad, elevando así la calidad general del evento.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Los miembros de Akashi Band han tenido diversos logros que reflejan sus experiencias únicas y el impacto que han tenido en la escena del anime y más allá. Entre estos logros, destaca el haber compartido escenarios con destacadas celebridades del doblaje mexicano, como Ana Lobo, Marcos Patiño y Luis Carreño, a quien han llegado a conocer personalmente. Luis Carreño ha catalogado a Akashi Band como "sus músicos del Norte de México", un reconocimiento que ha sido profundamente apreciado por la banda. Estas interacciones no solo les han permitido compartir escenario con figuras influyentes, sino también conocer a estos profesionales en su faceta personal, descubriendo que son increíbles seres humanos.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Los miembros de la banda valoran enormemente estas experiencias, ya que han contribuido significativamente a la visibilidad y el reconocimiento de su trabajo. Además, la banda destaca su capacidad de adaptación y profesionalismo, especialmente al enfrentarse a la exigencia de sacar nuevas canciones en tiempos definidos. Esta adaptabilidad es fundamental para mantener la calidad de sus presentaciones y satisfacer las demandas de los eventos en los que participan.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Un cambio significativo en la aceptación de Akashi Band en Durango ocurrió tras compartir escenario con Luis Carreño. En los primeros años del grupo, antes de la pandemia, la selección del repertorio se basaba mayormente en los intereses personales de los miembros, sin una consideración profunda de las preferencias del público. Sin embargo, esta perspectiva cambió tras la experiencia con el actor de doblaje. Motivados por el deseo de mejorar y conectar más con su audiencia, la banda comenzó a enfocar su repertorio en lo que realmente gustaría a la gente, saliendo de su zona de confort.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Este cambio en la estrategia de selección de canciones tuvo un impacto notable en la respuesta del público. La aceptación y el entusiasmo de la audiencia crecieron considerablemente, y las presentaciones comenzaron a generar una mayor emoción y participación por parte de los asistentes. La banda ha notado que, al ajustar su repertorio para satisfacer mejor las expectativas de su público, han logrado una conexión más profunda y positiva con su audiencia.

Planes a futuro de la banda

Akashi Band tiene emocionantes planes para el final del año y más allá. En octubre, la banda ha confirmado su participación en la convención "Antares", uno de los eventos más esperados para los fanáticos del anime en Durango. Además, están trabajando en la organización de otro bazar friki, con la posibilidad de realizarlo a mediados de septiembre o antes de que termine el año; sin embargo, la fecha exacta aún está por definirse.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Como gran sorpresa para diciembre, la banda ha adelantado la posibilidad de acompañar a Luis Carreño en su regreso a Durango, con una presentación especial en el "Cacahuate Rock". Este evento promete ofrecer un sonido mejorado y una experiencia renovada para el público.

A largo plazo, Akashi Band aspira a expandir su presencia más allá de Torreón y La Laguna de Durango. Su objetivo es llevar su música a eventos en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, destacando el excelente equipo y la calidad que caracterizan a la banda.





Finalmente Akashi Band ha comparte un mensaje inspirador para sus seguidores y para aquellos que aún no conocen su música. Omar enfatiza la importancia de no dejarse desanimar por los obstáculos y las críticas. "No se queden con las ganas de hacer lo que quieran hacer. A veces hay obstáculos, pero un día no sabes si podrás conseguirlo. No hay que tener miedo del qué dirá la gente," afirma. Destacando que, aunque siempre habrá personas que puedan burlarse o no gustarles lo que uno hace, lo importante es el disfrute y el amor por lo que se hace.

Akashi Band: La agrupación duranguense que lleva la magia del anime en cada acorde / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Carlos añade que "Si les gusta algo, háganlo con todo el cariño del mundo. La cuestión económica es algo que llega después. Muchas veces olvidamos hacer las cosas por amor y disfrutar del momento." Invita a todos a perseguir sus sueños con pasión y dedicación.

Pablo agradece el cálido recibimiento que tuvo al integrarse a la banda y expresa su gratitud a quienes reconocen el trabajo y esfuerzo de Akashi Band, rememorando el momento en que escuchó su nombre aclamado por el público.

Jaqueline, por su parte, agradece a los fans de Durango, Gómez Palacio y Torreón por su apoyo incondicional. Destaca que su entusiasmo y emoción en cada presentación enriquecen su experiencia en el escenario. Concluye su mensaje con una frase contundente: "¡Chingue su madre, si tienes que hacer algo, tú hazlo!" Insiste en dejar de lado los miedos y la apatía, recordando que, si algo se desea de verdad, se puede lograr.

Con cada acorde y cada nota, Akashi Band demuestra que la verdadera magia ocurre cuando se sigue el corazón y se persigue lo que realmente nos apasiona. ¡No te pierdas los próximos eventos de la banda duranguense que sigue llevando la música de anime a nuevos horizontes!