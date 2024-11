Vestida como Pela, personaje del videojuego Honkai Star Rail, Hilda Mejía visitó las instalaciones de El Sol de Durango para compartir sus experiencias y trayectoria como cosplayer, conocida en el mundo del cosplay como Alyss Vanedetta, esta talentosa duranguense combina su pasión por la cultura japonesa con su vida cotidiana.

Te puede interesar: Daniela y Paulina Ortega dan vida al Museo de Sitio La Ferrería con sus ilustraciones

Detrás de los trajes y personajes, Hilda Mejía se desempeña como maestra de matemáticas y física a nivel medio superior, además, comparte su amor por la cultura japonesa enseñando japonés. "Aprendí el idioma por mi gusto por esta cultura", comenta, también es copropietaria de un local de anime en Durango, donde conecta con la comunidad, sin embargo, su conexión con Japón no termina ahí: el cosplay, su pasión, también es una forma de rendir homenaje a esta cultura que tanto la inspira.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

El nombre Alyss Vanedetta no fue elegido al azar., el “Vanedetta” proviene de una combinación de su segundo nombre y de la película V for Vendetta. "El mensaje de revolución y cambio en la película resonó conmigo. Para mí, no es tanto una venganza, sino un movimiento para crear algo más."

Sus inicios en el Cosplay

Alyss inició su aventura en el mundo del cosplay durante sus años de preparatoria., fue animada por una amiga a vestir uniformes escolares y utilizar orejas de gato al estilo "Neko Kawaii", sus amigos le propusieron dar un paso más y empezar con el cosplay, sin embargo comenta que: "en ese tiempo hacer cosplay era muy friki y yo decía no es que no quiero rebasar esa parte" .

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

El personaje que marcó su verdadero inicio fue Hatsune Miku, la popular ídolo virtual japonesa, en ese momento el cosplay dejó de ser solo una curiosidad para convertirse en un apasionante hobby, desde entonces, ha participado en convenciones, pasarelas y competencias, acumulando una trayectoria de más de 15 años dándole vida a más de 70 personajes distintos.

Entre las principales influencias al iniciar en el cosplay estuvieron los cosplayers veteranos de Durango, quienes no solo destacaban por la calidad de sus interpretaciones, sino también que lo hacían por fomentar la buena relación en la comunidad y hacer amistades, para Alyss, el cosplay se convirtió en una forma de conectar con personas que compartían sus mismos intereses, algo importante debido a que menciona que su personalidad es algo introvertida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alyss Vanedetta (@alyss_vanedetta)

"Somos personas que nos gusta este hobby queremos disfrutarlo" , con esto en mente y el apoyo y la motivación de otros cosplayers, se animó a superar sus temores y aprovechar cada oportunidad sin arrepentimientos, este arte no solo le ha permitido expresarse, sino también encontrar un espacio para disfrutar y construir amistades que enriquecen su día a día.

El cosplay ha sido una influencia positiva en su vida, ayudándola a ser más abierta y a expresarse con mayor libertad, ha aprendido que el cosplay no se trata solo de vestirse como un personaje, sino de amar la cultura japonesa y esforzarse por interpretar a esos personajes de manera auténtica, también le ha permitido conocer a muchas personas que comparten sus mismos intereses y participar en diversas convenciones, que han enriquecido su experiencia.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Una trayectoria competitiva

La trayectoria competitiva de la cosplayer duranguense incluye diversas participaciones destacadas tanto a nivel local como nacional, entre sus logros se encuentra el tercer lugar en el Gran Prix Guadalajara en 2013, un evento regional que reunía a competidores del norte del país, ase mismo año, compitió en la Copa Cosplay del Pacífico, y aunque los nervios jugaron en su contra, asegura que ella y su compañera lograron una presentación satisfactoria.

En 2014, representó a Durango en dos competencias importantes: el World Cosplay Summit México y la Imagina Oaxaca, donde continuó perfeccionando su desempeño escénico, además, ha participado en numerosas competencias locales, consolidándose como una figura destacada dentro de la escena cosplay en Durango.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Ser invitada especial en convenciones ha sido una experiencia muy gratificante, en su primera ocasión dando una conferencia, habló sobre el cosplay, aunque nerviosa, vio el interés del público por aprender sobre los detalles técnicos, como los materiales y la creación de los trajes.

Las convenciones le han permitido conocer a otros referentes y personas que siguen su trabajo. y comparte un momento especial cuando le llevaron un amiibo de Lucina, uno de los personajes que interpretó, para que lo firmara, un gesto que le dejó una gran impresión.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Elección de personajes

Para Alyss, la creación de un cosplay empieza con una conexión profunda con el personaje, algo que generalmente surge al jugar un videojuego o ver un anime. "No se trata de parecerse físicamente, sino de identificarse con la personalidad o los valores del personaje", explicó.

En sus inicios, recuerda que crear los trajes era casi una necesidad, ya que no existían plataformas para adquirirlos fácilmente.“Antes, había que recurrir a costureras o incluso hacerlo por uno mismo, porque no existían materiales accesibles para tenerlos rápido”, comentó. Sumado al esfuerzo en las distintas competencias, donde se valora no solo la caracterización, sino también la creación del traje y las habilidades en teatro y performance.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Sin embargo, con el tiempo, reconoce que las prioridades cambian, ahora, como creadora de contenido, considera válido comprar trajes para poder seguir mostrando personajes y mantenerse activa en el hobby, especialmente cuando el tiempo escasea, sin embargo destaca que esta opción aplica solo fuera del ámbito competitivo, ya que dentro sigue siendo esencial demostrar las habilidades manuales y artísticas en la confección de los cosplays.

Uno de los cosplays más desafiantes que realizó fue para el World Cosplay Summit México, donde representó a Lucina del videojuego Fire Emblem: Awakening junto a uno de sus amigos. “El trabajo desde crear patrones, buscar telas, hasta hacer accesorios como un dragón y armas luminosas, fue un proceso complejo que involucró a amigos y muchas horas de trabajo, para esta competencia tan grande".

#gamerlife #gamermemes #gamergirl #fypシ ♬ original sound - Feng Yi Lu @alyss__vanedetta 👾 🦜 #dancecover

Además de Cosplayer es Streamer de videojuegos

Además de ser una destacada cosplayer, Alyss también es streamer, su incursión en las transmisiones en vivo comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando sentía que el cosplay ya no la llenaba por completo e incluso pensaba en dejarlo, aunque al final no paso de esa manera. Se adentró en el mundo del streaming para compartir su amor por los videojuegos, especialmente los RPGs japoneses, al principio, transmitía desde su celular, jugando títulos como Sinoalice, Final Fantasy, Nier Automata y Legend of Mana. Poco a poco, fue creando una comunidad de seguidores, quienes la apoyaron y ayudaron a impulsar su contenido.

Con el apoyo de sus seguidores, comenzó a transmitir más juegos que disfrutaba, buscando conectar con personas que compartían su gusto por estos títulos, lo que comenzó con un celular y una audiencia pequeña, hoy se ha convertido en una plataforma donde sigue compartiendo su amor por los videojuegos y haciendo amigos que, en muchos casos, se han convertido en parte de su vida.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Alyss comenzó a combinar su amor por el cosplay con sus transmisiones en vivo, creando una interacción especial con sus seguidores, a través de sus streams, sus seguidores comenzaron a apoyarla con donaciones, y como agradecimiento, empezó a ofrecer pequeños detalles como fotos o videos relacionados con sus cosplays. Al inicio fue una forma de retribuir el apoyo y con el paso del tiempo se transformó en una vía para financiar nuevos proyectos, destinando los ingresos de las transmisiones a esta pasión.

En redes sociales como Instagram, muestra sesiones de fotos y reels. Su enfoque en personajes de videojuegos hizo que la fusión entre su cosplay y el streaming fuera natural, lo que también atrajo incluso marcas que la han patrocinado apoyando sus proyectos en ambas disciplinas.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Cosplay en Durango

En su opinión la cultura del cosplay en Durango ha experimentado una especie de pausa. "Muchas de las personas que antes se destacaban en los concursos han dejado de participar, dando paso a nuevas generaciones", sin embargo, considera que estas nuevas generaciones aún están en una etapa de aprendizaje.

Aunque nota que hay un grupo emergente de cosplayers con mucho talento, ella cree que aún les falta confianza para dar el paso hacia la competencia y mejorar sus habilidades, uno de los mayores retos que enfrentan es superar el miedo al juicio o al fracaso, un temor que ella misma experimentó en sus inicios, aún con caídas, tropiezos e incluso golpes, asegura que lo más importante es seguir adelante y no dejarse vencer, pese a los obstáculos.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Para impulsar el arte del cosplay en Durango y apoyar a los artistas locales, considera que es fundamental un cambio en la percepción del cosplay como una expresión cultural, señaló que en Japón, el cosplay es visto de manera completamente diferente: no es solo una afición, sino una forma legítima de expresar admiración por los personajes y los valores que representan, en lugar de ser estigmatizados como "locos" o personas "raras", los cosplayers deben ser reconocidos como individuos que buscan compartir su amor por la cultura japonesa, crear contenido y fomentar lazos de amistad.

Alyss Vanedetta: Más allá del cosplay, una revolución personal / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

A pesar de que el cosplay tiene sus dificultades y desafíos, ella resalta lo positivo: es una actividad que ayuda a quienes la practican a sentirse más seguros y conectados, según su experiencia personal, el cosplay le permitió superar inseguridades y ganar confianza, por ello, destaca que Durango necesita enfocarse más en este arte, dándole el respeto y la importancia que se merece como una forma legítima de expresión cultural, y fomentando un ambiente en el que los cosplayers puedan crecer, compartir su pasión y ser valorados por su esfuerzo y dedicación. "El cosplay no solo te hace sentir mejor contigo mismo, sino que también conecta a personas que comparten intereses comunes".





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





El mensaje final de Alyss Vanedetta es claro: ser uno mismo, en su experiencia, no se trata de imitar a otros, sino de encontrar lo que te hace único. “No hay que desesperarse, sobre todo si las cosas no salen como se desea", Para Alyss, el cosplay es una forma de expresión personal, y eso implica dar su toque único a cada personaje, "enfocarnos en ese bueno que somos", concluye.

Alyss invita a sus seguidores a mantenerse conectados a través de sus redes sociales, donde comparte sus proyectos, cosplays y transmisiones en vivo, puedes seguirla en Instagram como @alyss_vanedetta, en Facebook como alyssvanedetta y en TikTok como @alyss__vanedetta para conocer más sobre su trabajo y su visión del cosplay.