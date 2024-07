La Velaria de la Feria Nacional Durango Francisco Villa 2024 se llenó de energía y emoción con la presentación de Ana Bárbara, quien hizo vibrar a los miles de asistentes con su espectacular show. Con una carrera que abarca más de dos décadas, la reina grupera no decepcionó a sus seguidores, interpretando una selección de sus éxitos más icónicos.

La cantante potosina Ana Bárbara se presentó con gran éxito la noche del sábado 27 de julio, brindando un gran espectáculo que fue del agrado de todo el público asistente. La ganadora del Grammy Latino se ha convertido en una de las más grandes exponentes de la música mexicana, especialmente del estilo grupero.

Ana Bárbara inició su presentación en Durango con un popurrí de éxitos, desatando la euforia del público. La noche continuó con clásicos como "Lo busqué", "Qué poca", y "La trampa", que hicieron que los asistentes cantaran a todo pulmón y bailaran sin parar. La artista también incluyó en su repertorio temas como "Cómo me haces falta”, “Me asusta, pero me gusta” y una segunda parte con mariachi y temas como “Acá entre nos” y “Por qué me haces llorar", demostrando su versatilidad y conexión con el público.





Durante el concierto, Ana Bárbara expresó su gratitud y amor por Durango: "Cómo le hacen cada día con este cielo hermoso de Durango. Gracias por tanto cariño, Durango. Ustedes siempre me reciben con los brazos abiertos y me hacen sentir como en casa". Además, emocionada, dedicó "Lo busqué" a todos aquellos que han buscado el amor verdadero, arrancando suspiros y aplausos de los presentes. También homenajeó a Joan Sebastián, diciendo: "Hoy lo extraño mucho, pero hasta el cielo te canto, compadre querido", mientras una foto del cantante aparecía en la pantalla y ella interpretaba “Secreto de amor”.

Ana Bárbara encanta a Durango con una noche inolvidable en la Feria Villista / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La noche estuvo llena de sorpresas y momentos emotivos. La cantante compartió anécdotas de su carrera y la inspiración detrás de algunas de sus canciones. Cerró el concierto con "Bandido", dejando una huella imborrable en los corazones de todos los asistentes.