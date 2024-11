En el Museo de arte Guillermo Ceniceros ha tenido lugar el estreno de la programación del nuevo Encuentro Internacional de Escritores José Revueltas, este lunes 4 de noviembre la agenda literaria organizada por la Sociedad de Escritores de Durango, con el apoyo del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) y la UJED, ha iniciado con una plática de la escritora duranguense Socorro Soto Alanís en torno a su reciente ensayo “Los espejismos de José Revueltas” y la presentación del libro “ El estómago de las ballenas” del poeta acapulqueño Ángel Vargas, ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024.

El evento inaugural contó además con la intervención de Raúl Véliz Salas, Presidente de la Sociedad de Escritores, Eliú Reyes, director de la Editorial UJED y Shamir Nazer Arce, coordinador de Literatura del ICED.

Ángel Vargas: “Durango era para mí un gran misterio”./ Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

El invitado Ángel Vargas estuvo acompañado por las escritoras duranguenses Sofía Magallanes y Ana Compeán, en una velada matinal con público asistente que disfrutó de la presencia en Durango de un escritor galardonado con el prestigioso premio literario. Ángel Vargas ha visitado por primera vez Durango, una ciudad que para él representaba “ un gran misterio” y en entrevista con El Sol de Durango comparte sus impresiones de la ciudad y valora el panorama creativo de las letras mexicanas.





Durante la semana, del 4 al 9 de noviembre en Durango, se podrá disfrutar de las actividades literarias que contarán con más presentaciones de libros, mesas de lectura y talleres poéticos, con la presencia especial de invitados internacionales como Karen Shenfeld de Canadá y Colin Carberry de Irlanda, además de autores mexicanos de varios puntos de la geografía, destacando entre ellos la visita del poeta y traductor Luis Armenta Malpica director de la editorial de poesía Mantis. Será una semana de literatura con voces duranguenses de varias generaciones, estando prevista la visita de los invitados a Vicente Guerrero y una clausura de homenaje póstumo a Amelia Borrón y Raquel Carrera.

El libro “El estómago de las ballenas” es un volumen poético que aborda el impacto del cambio climático y trenza una visión apocalíptica con aroma de ciencia ficción, tomando la referencia de pasajes bíblicos que en su familia estuvieron muy presentes durante su infancia en Acapulco. Nacido en 1989, el autor Ángel Vargas representa uno de los valores literarios de las nuevas generaciones en México, en 2025 estará como becario en la ciudad de Praga con el auspicio de la UNESCO en una residencia de escritura donde compartirá experiencias con autores de España, Togo, Ucrania, Hungría o Estados Unidos.

Entre sus reconocimientos recibidos figuran el Certamen Nacional de Literatura “Laura Méndez de Cuenca”, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino así como el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo, destacando en su trayectoria la experiencia como becario del PECDA en Guerrero y el haber sido beneficiario de estímulos como el Programa de Jóvenes Creadores del FONCA en varias ocasiones y la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas (2017-2019).

Entre los títulos más recientes de la obra literaria de Ángel Vargas figuran Búnker (2019), Antibiótica (2019) y El estómago de las ballenas que este año resultó ganador del premio Aguascalientes, su escritura está matizada por un compromiso ético hacia la vida humana y la naturaleza, muchos poemas de su último libro tratan directamente la cuestión medioambiental y la crisis civilizatoria, muchos de sus poemas abordan la idea del final del mundo y lo bíblico se hace presente en la voz de Jonás, incluso en el Arca de Noé, donde el poeta cierra el libro con el verso “Se sigue viendo azul” tras mencionar las aves que se extinguieron en agosto de dos mil cuatrocientos.

Ángel Vargas compartió los entresijos de su vocación literaria, leyó algunos textos de su libro premiado y en estos días visita Durango por primera vez con la voluntad de reconocer una ciudad que ha sido referencia en la literatura y la historia mexicana.

¿Cuál ha sido el proceso de escritura?

No sabemos lo que uno va a encontrar en el camino, a nivel inconsciente había de fondo una historia familiar, una infancia muy cercana a historias bíblicas de mi abuela, que siempre estaba hablando de que el final de los tiempos se acercaba, yo era un niño de 5 años expuesto a esas historias, en algún momento emergió esa inquietud pero yo me di cuenta mucho después. Y había muchas lecturas con esta sensación de finitud que nos atraviesa en la humanidad, todas las civilizaciones han pensado que en algún momento acabarán, y ahora sabemos por los datos científicos que hay evidencias de ese final, los cambios en el planeta tienen que ver por la acción del ser humano, así que yo he reflexionado sobre las consecuencias de los cambios climáticos.

¿Qué se encuentra el lector en “El estómago de las ballenas?

El libro lo definiría como de ciencia ficción con una reflexión oblicua sobre la crisis en general de la humanidad, hay poemas que hablan de la memoria también, quienes escribimos tratamos muchas veces de la infancia y de la memoria, se piensa en mundos posibles y hay en este libro un lenguaje bíblico, porque ha sido una búsqueda de muchos años, la indagación sobre la figura de Dios sobre quien ya escribía desde que era adolescente, tras mis siete libros publicados ahora afronto miedos como el deshielo y hay muchas referencias que tienen que ver con la cultura pop y la televisión, hay poemas inspirados en películas y series de Netflix. También hay muchas referencias que hacen que un lector pueda acercarse al libro sin ser alguien acostumbrado a leer poesía.

Octavio Paz dijo que la poesía trata de contar y cantar, yo añadiría que también de imaginar, la poesía es un género libre que permite explorar muchos ámbitos y así pensé que podía escribir sobre este tema, la exploración del ser humano y su impacto sobre la naturaleza, yo me inspiré en las historias de las lenguas originarias, y hay además influencias de la poesía consciente de José Emilio Pacheco, no es un libro novedoso en el sentido del rastreo del final de mundo, lo importante es cómo estamos contando. Para mí a lo largo de estos años he pensado en la poesía como un género capaz de imaginar, no es suficiente lo que vivimos y sentimos, hay algo mucho más que tiene que ver con la imaginación

¿Qué opina de la generación de escritores jóvenes en Acapulco?

La ciudad de México me fascinó en los primeros años, yo creo que podría vivir en una ciudad más pequeña, yo salí a los 18 años para estudiar y volví en 2021, me estaba readaptando a la vida de la costa, muy cercano al puerto, y ocurrió el Huracán OTIS que me obligó a salir de nuevo, además de otros eventos de la crisis social, ahora hay una camada de autores guerrerenses que están haciéndose presentes a nivel nacional, algo que no pasaba antes, los jóvenes están dando un ejemplo con mucha fuerza.