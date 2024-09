Antares 2024: El evento que todo fanático del anime debe vivir

La convención Antares, un evento que se ha posicionado como pionero en la promoción de la cultura anime en Durango, se prepara para su próxima edición los días 12 y 13 de octubre en el PROMEDAC. Roberto Antúnez, organizador del evento, visitó El Sol de Durango para compartir la historia y evolución de este icónico encuentro que cada año reúne a los fans duranguenses de la animación japonesa, videojuegos, cómics y más.









Antúnez explicó que Antares surgió en 2006, en respuesta a la falta de eventos culturales centrados en el anime en la región. Inspirado por las tendencias populares de la época, como Dragon Ball y Sailor Moon, Antúnez y su equipo comenzaron con pequeños ciclos de anime en la Cineteca Municipal, realizando actividades como karaoke y cosplay. "No había una cultura del anime per se en ese tiempo", comentó Antúnez, recordando cómo este tipo de entretenimiento comenzó a tomar fuerza en Durango.

Antares 2024: La mayor convención de anime en Durango regresa con grandes sorpresas / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

El primer gran paso para Antares fue en 2006, cuando se llevó a cabo una pequeña Expo Otaku que obtuvo una respuesta positiva del público. Se tomó la decisión de elevar el nivel y crear una convención. Roberto Antúnez explica que la principal diferencia entre una feria o expo y una convención es la presencia de conferencistas. "En tiempos sin redes sociales, tenías que contactar a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), expresar tu interés en invitar a alguien, y si la persona se interesaba en el proyecto, te devolvía la llamada". El primer invitado en esa conferencia fue Enzo Fortuny, conocido por su trabajo como la voz de Inuyasha y de Drake Bell en Drake y Josh. Sin embargo, el evento piloto de 2006 no fue tan exitoso; la asistencia fue baja y ocurrieron varios imprevistos.

Un reto clave en los primeros años fue la dificultad para conseguir expositores. "Antes de las redes sociales, teníamos que viajar a la Ciudad de México o a convenciones cercanas para hacer invitaciones en persona", relató el organizador. Con la llegada de las plataformas digitales y la experiencia, la situación mejoró poco a poco, Antares fue ganando renombre, atrayendo a más expositores y público.

El camino de Antares no siempre fue fácil. El evento piloto en 2006 tuvo varios contratiempos: poca asistencia, problemas de logística y coincidencias con otras festividades locales. Sin embargo, para 2007, Antares se consolidó gracias a una alianza con el Instituto de Cultura, donde formaría parte de la agenda del Festival Revueltas. "Fue un orgullo ser parte de un festival cultural tan reconocido", dijo Antúnez, recordando cómo Antares comenzó a ganar notoriedad no solo localmente, sino a nivel nacional.

Aunque Antares comenzó como un evento centrado en el anime, con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un espacio multidisciplinario. Hoy, el 40% del público se interesa por el anime, mientras que el 60% restante se reparte entre cómics, videojuegos, ciencia ficción y juegos de mesa. "El evento se ha diversificado. Ahora ofrecemos un abanico mucho más amplio de actividades", explicó Antúnez.

Además, la competencia ha jugado un papel importante en la evolución de Antares. Roberto señaló que, aunque hay otros eventos similares como ACME en Durango, la relación entre ambas convenciones ha sido de camaradería, ayudándose mutuamente a crecer. "Lejos de ponernos el pie, hemos colaborado para que ambos eventos sigan mejorando año con año", destacó el organizador, diferenciando esta dinámica de la competencia tóxica que suele darse en otras partes del país.

Un momento clave para la continuidad de Antares fue en 2006, gracias a los expositores de ese año Enzo Fortuny y Arturo Monlui, quien era en aquel momento corresponsal de Organización Editorial Mexicana. Ambos le animaron a no abandonar el proyecto, asegurándole que la asistencia crecería con el tiempo. En 2007, la invitación al Festival Revueltas y la participación de Editorial Vid fueron hitos importantes que llevaron a Antares a ser reconocida a nivel nacional. En 2008 comenzaba a ser un proyecto rentable y En 2009, el evento alcanzó su pico de 6,000 asistentes, con Mario Castañeda como invitado. Aunque el evento se expandió a tres días, finalmente se determinó que el viernes no era práctico en este tipo de eventos. Para 2010, algunos del staff decidieron separarse del proyecto y crear su propia convención, pero Roberto y su equipo siguieron apoyándolos, pues considera que "ese tipo de conocimiento, cuando se comparte, se regresa".

Es bien sabido que Antares es un evento esperado por los fans en Durango. Al preguntarle qué cree que hay detrás de este entusiasmo, Roberto destacó la camaradería en el equipo: "Jefe y empleados somos amigos, entonces se forma una cadena de ideas: a mi amigo le gusta esto, sería bueno incluirlo, yo toco en una banda musical, así que hay que incluir música". Este enfoque receptivo se extiende a las redes sociales, donde se toman en serio los comentarios de los asistentes. "Cuando alguien ve que su propuesta está en el calendario, se siente parte del evento".

Entre sus momentos favoritos, Roberto recuerda un año en que estuvieron de invitados Gabriel Chávez, voz de Montgomery Burns en Los Simpson, quien tenía un stand de venta en el evento, y Paty Acevedo, voz de Sailor Moon, a quien Roberto describe como una persona excepcional. Aunque no había un acuerdo previo, Paty pidió espacio para firmar autógrafos y convivir con los fans. "En dos minutos compramos cromos de Sailor Moon y organizamos todo rápidamente".

También relata el recuerdo de 2017, cuando Beto Castillo, actor de doblaje y cantante, visitó Durango. Ese mismo año, la familia Orozco, conocidos por su trabajo de doblaje y como cantantes, hicieron un remix de canciones de Disney. haciendo una increíble presentación en el escenario "En los ensayos me sentía en el lugar más feliz del mundo, y aunque solo ensayaron una hora, el resultado fue mágico".

Finalmente, comparte una peculiar anécdota con Laura Torres, quien es conocida por haber sido la voz de Goku de niño en Dragon Ball. "Cometí el error tonto de llamarla 'Paty', y desde entonces siempre hace bromas sobre eso. A día de hoy, no me lo deja olvidar". Roberto subraya que ha forjado grandes amistades con los expositores que ha invitado: "Son personas que admiro y ahora me tratan como un buen amigo. No hay un solo año en el que no haya algo mágico que contar".

Lo que se espera para Antares 2024

Roberto anticipa un Antares lleno de actividades los días 12 y 13 de octubre, con más de 100 eventos programados. Entre las novedades destaca un Escape Room, una experiencia inédita en Durango, la cual, según Roberto, tendrá un "buen recibimiento y un espíritu padre". No faltarán los clásicos torneos de videojuegos como FIFA, Smash Bros, Smash Bros 64 y Mario Kart, además del concurso de dibujo en categorías infantil, blanco y negro, color, y Masters, esta última reservada para ganadores de ediciones anteriores, con premios que todo aficionado al arte desearía tener.

El evento contará con ocho talleres gratuitos, entre ellos resina epóxica y fomi moldeable para la creación de figuras. También habrá un torneo de coreografías de K-Pop, actuaciones de seis bandas locales, y destacados invitados como Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, y Yamil Átala, conocido por sus trabajos en Los Caballeros del Zodiaco y Sakura Card Captors, entre otros y quien también impartirá un taller de doblaje el jueves antes de la convención.





Otros invitados incluyen a Chucho Calderón, de La Zona Cero, y Tomás Galván, conocido como "El hombre de las mil voces". Además, se contará con la participación de 20 cosplayers locales, quienes ofrecerán actividades sorpresa. La convención también presentará Obito Fest, una subconvención donde el staff convive con el público.

Entre los torneos programados figuran Colonos de Catán, clasificatorio nacional con pase a la Ciudad de México, torneos de TCG de Pokémon, y talleres para aprender a jugar Magic: The Gathering, con la entrega de mazos para principiantes. Además, habrá actividades en los escenarios para que los asistentes puedan interactuar y disfrutar del evento.

Mirando al Futuro

A nivel personal, Roberto anhela que los futuros eventos de Antares vean un incremento en la afluencia de asistentes y que continúen atrayendo a nuevas personas. Desea que los adolescentes que alguna vez asistieron a las convenciones ahora se conviertan en adultos que lleven a sus familias, manteniendo ese ambiente familiar que caracteriza a Antares. Su visión es que tanto niños como adultos mayores puedan disfrutar y maravillarse con todo lo que ofrece la convención y, si el evento sigue creciendo, considera la posibilidad de cambiar a un recinto más grande.

Roberto invita especialmente a los padres de familia a asistir, ya que muchos aún asocian el anime con temas para adultos. Resalta que las convenciones brindan un entorno familiar donde las personas pueden cantar, hacer teatro, dibujar y divertirse. Su objetivo es que se disipe esa idea errónea y que los padres conozcan las aficiones de sus hijos, fomentando la convivencia. "Hay casos en que una afición puede convertirse en una profesión", añade, y considera que es una de las mejores experiencias de vida cuando alguien es remunerado por hacer lo que ama.