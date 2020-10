Aprende a bailar salsa "ON2” con Adria María de los Ángeles y Gabriel Gallarzo

Adria María de los Ángeles Herrera Galindo y Gabriel Gallarzo Rentería, son la pareja que impartirá la clase muestra “Aprende los Fundamentos para bailar salsa ON2”, proyecto seleccionado de la Jornada Virtual de Arte y Cultura Durango 2020, y que podrá sintonizarse a través de la cuenta de Facebook del Instituto Municipal del Arte y Cultura (IMAC) de Durango, este martes 20 de octubre, en punto de las 19:00 horas.

En esta clase se enseñarán los pasos de manera individual y la técnica en pareja para aprender a bailar lo básico en salsa. Es importante que las personas que reciban la clase tengan los fundamentos de una pequeña reseña de la historia de la salsa, la estructura musical de este género.

La clase puede ser realizada por cualquier persona, no se necesita algún tipo de condición física, no es limitante para edades, no se necesitan aditamentos especiales y se puede llevar a cabo en cualquier espacio que se tenga en casa.

Gabriel Gallarzo Rentería y Adria María de los Ángeles Herrera Galindo son los integrantes de esta clase de danza, ambos han participado en diferentes ciudades de la república, los bailarines son pioneros de los ritmos latinos en Durango desde hace 10 años, actualmente son los únicos del estado que están estudiando en un entrenamiento de alto rendimiento que tiene una duración de 4 años, además han realizado shows en congresos de talla internacional al lado de bailarines de talla mundial.