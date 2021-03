Abrazos pandémicos, plagas y explosiones, los nominados al World Press Photo 2021

La fundación del World Press Photo nominó hoy a mejor foto del 2021 las imágenes capturadas durante el último año por seis fotoperiodistas, con temáticas que van desde la lucha contra la invasión de langostas del desierto, la explosión en el puerto de Beirut, el primer abrazo de la pandemia o el conflicto de Nagorno Karabaj.

La categoría principal de World Press Photo del Año tiene nominadas la fotografía “Debate sobre el Monumento a LincoIn”, de la fotoperiodista estadounidense Evelyn Hockstein; junto a “Abandonar la casa en Nagorno-Karabaj”, del fotógrafo ruso Valery Melnikov (Sputnik), y “El primer abrazo”, del danés Mads Nissen.

Congratulations to the 2021 World Press Photo Contest & 2021 Digital Storytelling Contest nominees!



Discover the stories that matter, chosen by an independent jury of photography & digital storytelling professionals:

Además, están nominadas “La transición: Ignat”, del ruso Oleg Ponomarev; “Luchando contra la invasión de langostas en África Oriental”, del fotoperiodista español Luis Tato, y la imagen de “un hombre herido tras la explosión en el puerto de Beirut”, del italiano Lorenzo Tugnoli.

El concurso también premia historias narrativas con el World Press Photo Story del Año, en el que hay tres historias nominadas: “Aquellos que se queden serán campeones”, del canadiense Chris Donovan; “Paraíso perdido”, de Melnikov, y la crónica “Habibi”, del fotógrafo de documentales italiano Antonio Faccilongo.

En la narración digital del World Press Photo, para cortometrajes documentales y producciones interactivas, hay nominadas nueve producciones de siete países: Australia, Chile, China, Lituania, España, Estados Unidos y Filipinas, empezando la lista por “Parir en el siglo XXI”, del Lab de RTVE.es, sobre la realidad del parto en la actualidad.

Además, fueron nominadas las historias “Reconstruyendo siete días de protestas en Minneapolis después de la muerte de George Floyd” y “Ucrania: Zona gris”.

El concurso consta de varias categorías, por lo que, en total, están nominados 45 fotógrafos de 28 países, incluidos Argentina, Brasil, Perú, España y Estados Unidos.

La ceremonia para anunciar el nombre de los ganadores será el próximo 15 de abril y se celebrará de forma digital por segundo año consecutivo debido a las restricciones de la pandemia, que impiden la celebración de la habitual recepción y entrega del galardón con los nominados en Ámsterdam.

“En un año sin precedentes marcado por la pandemia de la Covid-19 y las protestas por la justicia social en todo el mundo, los nominados comparten una diversidad de interpretaciones y perspectivas sobre estos y otros temas urgentes como la crisis climática, los derechos de las personas transexuales y los conflictos territoriales”, añade la fundación en un comunicado.

Rodrigo Orrantia, miembro del jurado, subrayó también que “los fotógrafos en general, pero específicamente los fotoperiodistas y fotógrafos de prensa, están descubriendo nuevas formas de contar historias visualmente” y destacó el “lenguaje visual realmente sofisticado” de algunos trabajos, “lo que es un cambio muy emocionante con respecto a la tradición de la fotografía clásica de prensa”.

Debido a las restricciones de la pandemia, los diferentes jurados tampoco pudieron viajar a Ámsterdam estas semanas y la evaluación de los nominados en el concurso se llevó a cabo íntegramente de forma digital.

Este año, un total de cuatro mil 315 fotógrafos de 130 países presentaron 74 mil 470 imágenes al concurso, lo que supone un aumento de opciones con respecto al año pasado.