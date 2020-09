Miguel Brieva invita a reflejar nuevas realidades

Ha sido a través de la viñeta, las historias nacidas de las diversas situaciones actuales y los protagonistas que las viven, que Miguel Brieva ha encontrado la manera de dar un punto crítico sobre temas como el capitalismo, el consumismo, el pesimismo, entre muchos otros. Para continuar expandiendo su perspectiva de las realidades, el sevillano, ofreció dentro de las actividades virtuales del Hay Festival, la plática magistral, El cómic transformador, en donde resaltó desde diversos ángulos, la importancia de la creación de historias con un fin mucho más profundo que el de la recreación.

“En una sociedad entregada a la técnica y al cortoplacismo económico como la actual, se ha delegado a la imaginación un papel secundario, es como si ya el engranaje está en marcha y la imaginación es una especie de aceite que engrasa la maquinaria para que las piezas, que seríamos nosotros, vayan más unidas. Conseguimos funcionar en una maquinaria que no nos interesa realmente o que no nos sentimos identificados, tiene que ver con todo el consumo audiovisual y de historias que hacemos constantemente, pero que ya está emplazada en el espacio del entretenimiento, no de la creación de mundo en su sentido más virtuoso”, dijo Brieva.

Cultura Ferias y festivales: actividades culturales a un click

A partir de este punto, el dibujante expone lo que él considera los tres mitos actuales que viven entre la sociedad y los cuales se pueden comenzar a derrocar a través de la conciencia que los creadores de relatos tomen, para cambiar el rumbo desde el ánimo e imaginario social y transformar las situaciones lo mejor y más rápido posible, los cuales lo llevaron a la creación del documento, Una visión común para cambiar el mundo.

“El primero es el crecimiento sin fin que viene del progreso técnico que siempre se liga no al progreso humano, social o artístico sino al material y al del consumo de materiales y energía. El segundo tiene que ver con la idea de que el capitalismo es el modelo menos malo al que podemos aspirar los seres humanos. El tercer mito es el del declive moral auto inducido y que tiene que ver con esta idea resignada de que el hombre es un lobo para el hombre y que por tanto no podemos aspirar a hacer las cosas bien y sensatamente y por el bien de todos”.

Una visión común para cambiar el mundo, es un decálogo en el que apoyado por ecologistas, el artista expone algunas soluciones a los tres mitos expuestos con anterioridad y los cuales pueden ser abordados desde la perspectiva de la creación de historias.

“Primero, hay que decrecer en la esfera material y energética, debemos decidir si lo dejamos al caos y de los grandes poderes amenazando la supervivencia o si somos capaces de hacerlo desde la madurez y la armonía y cierta justicia social. El segundo punto habla de los nuevos y viejos modos de vida más sencillos, locales y descentralizados, tenemos que asumir que para cumplir la máxima de equilibrio humano y planetario deberíamos de volver a una escala local más sencilla. El tercero dice que una de las cosas fundamentales a la que deberíamos dedicar nuestra energía vital es a mantener y recuperar la biodiversidad perdida”.

El español sugirió la manera en la que se pueden gestar nuevos relatos de verdadero impacto social, que ayuden a crear reflexiones mejor enfocadas de lo que pertenecer a este mundo significa y de cómo se puede convertir en mejor lugar para todos.

“Lo primero que debemos hacer si queremos que algo sea posible algún día es imaginarlo vívidamente y esta es un poco la idea que hemos tenido al redactar este decálogo, de que urge desarrollar una visión factible de esa otra realidad que anhelamos. Después de tanto derrotismo y de tanta desilusión, deberíamos de recuperar de nuevo una cierta ingenuidad y ligereza, atrevernos a abordar mundos que sean deseables para todos, transmitir una visión de las cosas como nos gustarían que fuesen”.

Para conocer mejor la obra de Miguel Brieva se puede recurrir sus libros ilustrados, algunos títulos son: Bienvenido al mundo, El otro mundo y Memorias de la tierra: El otro mundo 2.

Brieva también se encarga de subir algunas de sus viñetas más representativas a la cuenta de Instagram, @miguel_brieva_clismon.