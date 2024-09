Bosper: Cosplayer duranguense creador de increíbles armaduras

David Avalos, conocido como Bosper Cosplay, es uno de los referentes más destacados del cosplay en Durango. En su visita a El Sol de Durango, compartió su historia y trayectoria como cosplayer y diseñador de props, enfocándose especialmente en la creación de armaduras.









Su incursión en este arte comenzó en 2017, pero a diferencia de muchos cosplayers que se inician en convenciones de anime, David lo hizo en un evento de disfraces de la preparatoria, donde recreó a Master Chief, protagonista del videojuego Halo. Su éxito fue tal que amigos lo alentaron a participar en convenciones, y fue allí donde encontró su lugar dentro de esta vibrante comunidad.

David se especializó en el diseño de réplicas de armaduras, debido a la habilidad que ha perfeccionado con los años, desde sus inicios fue aprovechando materiales que su familia le proporcionaba por trabajos relacionados con la imprenta. Su primer gran proyecto fue recrear el EVA 02, del anime Evangelion, una hazaña que lo llevó a explorar nuevos materiales como la goma eva o foamy. Hoy, busca seguir innovando, con la meta de participar en competencias de alto nivel y recibir evaluaciones profesionales que lo impulsen a mejorar su trabajo.

Uno de los aspectos que más disfruta David es la interacción con el público. Los fans se acercan a él para pedir fotos, abrazarlo y compartir anécdotas, lo que hace que el esfuerzo y la dedicación valgan la pena. Además, ofrece consejos a otros cosplayers que recién comienzan, ajustando sugerencias a sus presupuestos y necesidades, demostrando que el cosplay es accesible para todos.

Entre sus proyectos más desafiantes, David destaca su interpretación de GunBuster, un robot de un anime de los 80 que lleva el mismo nombre. Este trabajo, lo hizo replicar un concepto lleno de luces y efectos especiales utilizando materiales como luces led y serpentina y lo llevó a participar contra otros cosplayers de diferentes estados, en la Copa Cosplay Pacífico en Mazatlán (CCP), donde enfrentó el reto de transportar y mejorar su armadura para las condiciones climáticas del lugar. Aunque no obtuvo un lugar en el podio, logró una destacada cuarta posición, lo que considera una victoria personal.

Actualmente, trabaja en nuevos proyectos para Antares, la próxima convención de octubre, incluyendo a personajes como Yuyi Itadori, de Jujutsu Kaisen, un trabajo fuera de su zona de confort debido a tener el reto de trabajar con tela, y el segundo día a Getter Robot, de la serie de los 70, la cual fue pionera en el género de robots al introducir 3 máquinas separadas que se combinan para formar un super robot, donde colaborará con dos amigos quienes en conjunto replicarán estos 3 robots.

David también reflexionó sobre la escena del cosplay en Durango, destacando la calidez y el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad, aunque mencionó la necesidad de una mayor exposición para que más personas se animen a participar. Su mensaje es claro: “No importa qué tan bueno o malo te consideres, siempre serás bienvenido”, dijo a aquellas personas que se inician en este arte, aconseja no desanimarse por comparaciones y continuar mejorando, "No te rindas y no te menosprecies a ti mismo por tu trabajo, solo tú sabes lo que hiciste y el esfuerzo que te tomó hacerlo", expresó.

Finalmente, su meta es clara: competir en eventos de gran calibre como La Mole en Ciudad de México y, eventualmente, alcanzar el World Cosplay Summit en Japón, el evento más importante a nivel mundial. Su pasión por el cosplay lo ha llevado a querer seguir perfeccionando su técnica y a motivar a otros a no rendirse en su camino.

En cada traje que crea y cada evento en el que participa, David Avalos deja una huella que refleja no solo su pasión por el cosplay, sino también su dedicación por mejorar y compartir su arte con la comunidad. Con metas claras y un espíritu innovador, su recorrido apenas comienza. El camino hacia competencias internacionales es ambicioso, pero Bosper demuestra que con esfuerzo, creatividad y amor por lo que se hace, cualquier sueño puede materializarse.