Centro Cultural Helénico celebra vida y obra de Mario Iván Martínez

Mario Iván Martínez, actor, dramaturgo, cantante y productor teatral, recibió un reconocimiento por su trayectoria en una ceremonia en el Centro Cultural Helénico, este viernes.

“Picasso decía ‘el arte limpia el polvo de la vida cotidiana y el Helénico en sumamente trascendente para fomentar esta tarea a nuestro país dolido, tan sediento de paz y de justicia”, expresó en su discurso de agradecimiento el artista.

“El Helénico ha sido para nosotros ese oasis donde intentamos causar miradas, sembrar semillas y sonrisas y por qué no, despertar conciencias. En mi caso, he cantado música antigua entre los muros ancestrales de La Capilla y al mismo tiempo he compartido en sus teatros obras como La Noche de epifanía, Los delirios de un loco y también la música de Francisco Galindo Soler Cri cri de la que soy embajador desde hace 15 años”, agregó.

“Debemos de celebrar que el Helénico es un espacio que brinda abrigo a las propuestas más disimiles tal y como resulta obligado como una institución artística de Estado que sea abierta, polifacética, incluyente, sin cortapisas, ni criterios cerrados, subjetivos o tendenciosos”.

Para Mario Iván, hacer arte “no es lo que uno, ve sino lo que se consigue hacer ver a los demás”.

En tanto, Antonio Zúñiga, director del Helénico, al hacerle entrega de una placa de reconocimiento, manifestó: “Los normales que sean felices, que les den paso a los otros, a los que componen sinfonías, a los locos que escriben, a los que actúan, y yo agregaría, a los que les dejen el camino abierto para quienes hacemos teatro”.

Agradeció a Mario Iván “por recordarnos que cuando la desesperanza se apodera de nosotros, cuando las fuerzas del cuerpo se van y queda repentina sensación de vacío en el estómago, siempre hay algo un Grillito Cantor, un cuento, un verso llevado al escenario para devolvernos el deseo de movimiento. Las ganas de hablar para nosotros anormales, los rojos, los soñadores los que derribamos muros para que sea la vida, para que sea en el teatro.

“Gracias a tu trabajo nos ayuda a nombrar nuestra diferencia a posicionarnos en un grito de vida que nace de la imaginación y el anhelo furioso de transformar la realidad en un espacio distinto más tierno, más genuino y aunque parezca paradoja, más real salido de lo irreal”.

El artista, quien ha presentado en el recinto, entre otros espectáculos el monólogo Vincent, girasoles contra el mundo, sobre la vida de Vincent van Gogh, adelantó que próximamente estrenará otra obra original sobre Antonio Corona; “le vamos a celebrar la vida, la obra y entrega, por él realicé mis estudios becado en Inglaterra y gracias al Consejo Británico. Corona fue el musicólogo más importante de México”, declaró Mario Iván.