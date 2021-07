Gana cine mexicano dos premios más en Cannes

El Festival de Cannes entregó ayer los premios de su edición número 74, donde dos películas con producción mexicana fueron galardonadas. Annette, que inauguró el certamen francés, se llevó el trofeo de Mejor Dirección para Leos Carax, mientras Memoria de Apichatpong Weerasethakul, obtuvo el Premio del Jurado.

Ambas cintas contaron con financiamiento de la productora mexicana Piano y fueron realizadas en colaboración con otros países como Francia y Alemania. El cofundador y director general de Piano, Julio Chavezmontes, consideró en entrevista que estos triunfos dan muestra de la fortaleza que tiene la industria del cine en México en la actualidad.

Cine Julia Ducournau, segunda directora en ganar la Palma de Oro en Cannes

“Estamos en un momento de éxito que trasciende lo individual, colectivamente podemos pensar que México tenía cinco producciones o co-producciones mexicanas este año y cuatro de ellas fueron premiadas (La civil y Noche de fuego en suma). Ello nos habla de la fuerza más allá de los individuos y espero que sea visto por la gente como una invitación a cuidar, incentivar e impulsar una industria que tantas satisfacciones nos deja”.

Tanto Annette como Memoria contaron con financiamiento del estímulo fiscal Eficine, que otorga el Instituto Mexicano de Cinematografía, lo que para el productor mexicano envía un mensaje sobre la importancia de cuidar y mantener los fideicomisos y apoyos del Estado al cine nacional.

“Es una política pública muy exitosa e importante que ha dado resultados de los cuales podemos sentirnos orgullosos. Hay que destacar que estos recursos se ocupan en la contratación de equipo de producción y talento mexicano, todo esto suma a nuestra industria y ayuda a que crezca”.

Annette, protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, contó con locaciones en Baja California y Acapulco, además de otras ciudades del mundo. La cinta aborda temas como la masculinidad a partir de la sensibilidad que ofrece un musical.

“En un gran desafío al romanticismo, a la idealización del amor romántico que habitualmente cubre el musical. Es una película que busca justamente cuestionar y criticar esta masculinidad tóxica y lo destructiva que puede resultar. Es una crítica muy ácida e inesperada y creo que eso sorprendió mucho, porque no es un musical convencional”.

La película, que en Estados Unidos será distribuida por Amazon Studios, cuenta además con la actuación especial de Natalia Lafourcade, “es una participación en una escena muy padre de la película con Adam Driver”, adelantó Chavezmontes.

Por su parte, Memoria, dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, es un viaje onírico filmado en Bogotá, que tiene como protagonista a la ganadora del Oscar Tilda Swinton.

“Es una película que nos habla de cosas que para Latinoamérica son importantes sobre esta memoria histórica, de la experiencia de este continente tan violentado, que tanto ha sufrido. Si bien el director es tailandés, la manera en la que retrata Colombia, y por consecuencia América Latina, no es desde el punto de vista de un extranjero que se enfoca en cosas exóticas o aborda de formas directas como el tema del narco. La película rehúye de eso y el resultado es especial y diferente”.

Las dos cintas tienen previsto llegar a México en el segundo semestre de este año, a través de algún festival de cine nacional. Julio Chavezmontes compartió que se encuentra en pláticas con los directores de cada filme para que visiten México y presenten sus historias.

Julia Ducornau hace historia en Cannes

La cinta francesa Titane se convirtió en la ganadora de la Palma de Oro de la edición 74 del Festival de Cannes. El anuncio fue dado, por error, por el director estadounidense Spike Lee, quien por confusión se adelantó a revelar el nombre de la película ganadora en vez de seguir el orden habitual y dejar hasta el final el premio principal.

Titane es el cuarto largometraje de la directora Julia Ducornau, quien en 2016 presentó en Cannes su cinta Voraz ganadora del premio Fipresci. La francesa se convirtió en la segunda directora cuya película gana la Palma de Oro, después de que Jane Campion lo hiciera en 1993 por El piano.

La película causó controversia entre el público y la citica presente en Cannes por abordar la historia de una asesina en serie que se hace pasar por un joven desaparecido cuyo padre encuentra después de diez años.

Durante la ceremonia de premiación, fueron reconocidas otras películas como A Hero, dirigida por Asghar Farhadi, y Compartment No. 6, de Juho Kuosmanen, que empataron con el Gran Premio. Caleb Landry Jones fue reconocido como Mejor Actor por su trabajo en Nitram, mientras Renate Reinsve se llevó el premio de Mejor Actriz por su papel en The Worst Person in the World.

El Premio del Jurado se dividió entre la co producción mexicana Memoria y Ahed’s Knee, realizada por Nadav Lapid. Finalmente el premio de Mejor Guion fue para Ryûsuke Hamaguchi por la cinta Drive my car.

Esta edición de Cannes se celebró de manera presencial luego de que en 2020 fuera cancelada. El encuentro se realizó entre una ola de cubrebocas que iluminaron la alfombra roja y los teatros que recibieron a miembros de la industria de cine de todo el mundo.