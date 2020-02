Ellos son los ganadores de los premios BAFTA 2020

Los premios BAFTA proclamaron a "1917" como la gran ganadora de la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con siete galardones, entre ellos los de mejor película y mejor director, para Sam Mendes.

El filme sobre la Primera Guerra Mundial, dirigido por Sam Mendes, se impuso a "Joker", "Parasite", "Once Upon a Time... in Hollywood" y "The Irishman" en la categoría más codiciada

Ellos son los ganadores:

Mejor película - 1917

Mejor director - Sam Mendes por 1917

Director Sam Mendes. Foto Reuters

Mejor actriz - Renée Zellweger por su actuación en Judy

Mejor actor - Joaquin Phoenix por Joker

Mejor película de animación – Klaus de Netflix

Mejor música original - Hildur Guonadottir por Joker

Mejor fotografía - Roger Deakins por su trabajo en la cinta 1917

Mejor actriz de reparto - Laura Dern por Historia de un matrimonio de Netflix

Laura Dern ganó un BAFTA a mejor actriz secundaria por su actuación en Historia de un matrimonio de Netflix. Foto AFP





Mejor película británica - 1917

Mejor debut de un escritor, director o productor británico - Bait – Mark Jenkin (escritor/director), Kate Byers, Linn Waite (productores)

Mark Jenkin, Kate Byers y Linn Waite . Foto Reuters

Mejor guión adaptado - Jojo Rabit

Taika Waititi ganó el BAFA a mejor guion adaptado por Jojo Rabit. Foto Reuters

Mejor score - Joker

Mejor edición - Le Mans'66

Mejor diseño de producción - 1917

Mejor diseño de vestuario - Mujercitas

Jacqueline Durran con su BAFTA por mejor diseño de vestuario en Mujercitas. Foto AFP

Mejor maquillaje y peinado - Bombshell

Mejor sonido - 1917

Scott Millan, Oliver Tarney y Mark Taylor con su premio BAFTA a mejor sonido por 1917. Foto AFP

Mejor corto británico de animación - Grandad Was a Romantic

Mejor cortometraje británico - Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Premio de estrella en ascenso, votado por el público - Micheal Ward

Micheal Ward obtuvo el BAFTA a estrella en ascenso, votado por el público. Foto Reuters

Mejor documental - For Sama

Waad al-Kateab y Edward Watts posan con su BAFTA a mejor documental. Foto Reuters

Mejor actor de reparto - Brad Pitt por su actuación en Había una vez en Hollywood

Mejor película de habla no inglesa - Parásitos

Mejor guión original - Han Jin Won y Bong Joon-ho por Parásitos

Mejores efectos espeiales - 1917

Mejor casting - Shayna Markowitz, por Joker

BAFTA a la Contribución Británica al Cine

El actor Andy Serkis recibió el Bafta por su excepcional contribución al cine.



"Gracias a todos por levantaros para aplaudirme, me ha vuelto loco. Es imposible dar las gracias a todo el mundo que he conocido desde que empecé en esto", dijo Serkis, que fue recibido por una calurosa ovación en el Royal Albert Hall de Londres.

Andy Serkis fue reconocido con el BAFTA a la Contribución Británica al Cine. Foto Reuters