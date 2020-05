México, listo para el festival de cine We Are One

Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh y Bong Joon-ho serán algunas de las personalidades que formen parte del We Are One: Un Festival Global, encuentro fílmico que reunirá más de 100 películas de 35 países del mundo, además de conversaciones con cineastas realizadas en otros encuentros, o en directo, como en el caso de Diego Luna, quien dialogará con la directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FICG, Estrella Araiza, sobre el futuro del cine tras la contingencia.

Se transmitirán pláticas previas, como la de Guillermo Del Toro en Marrakech o el diálogo de Alejandro González Iñárritu con Marina Abramovic.

La iniciativa creada por el Festival de Tribeca y Youtube presentará del 29 de mayo al 7 de junio una selección de películas que han formado parte de 21 festivales como Cannes, la Mostra de Venecia, Tribeca y la Berlinale. Por parte de México, el FICG, presentará cinco proyectos.

"Fe una invitación directa del Festival de Tribeca. Ellos se pusieron en contacto hace unas semanas cuando se empezó a gestar la iniciativa. Creemos que esto es súper valioso para el público en estos momentos que vivimos de distanciamiento social", explica Angélica Lares, directora de industria y mercado del FICG.

La cinta Detrás de la montaña, dirigida por David R. Romay; el documental 45 días en Jarbar, de César Aréchiga, y los cortometrajes 32-RBit, Cerulia y Los gatos son la apuesta del FICG y podrán verse por YouTube los días 1 y 2 de junio.

"Todas las historias que estamos programando retratan la humanidad en su fondo de distintas maneras. Son películas muy valiosas y que necesitan una plataforma como esta para ser compartidas a nivel mundial", explica Linares.

Disponible en la página youtube.com/weareone, el contenido es gratuito y el festival abrirá un espacio para donaciones, destinadas a la lucha contra el Covid-19, a beneficio de "organizaciones como la OMS, Unicef, Save the Children, y Doctores sin fronteras", dice Linares.

En el encuentro virtual se programarán estrenos internacionales como Beautiful things y Electric Swan presentados por La Biennale de Venecia; Mistery Road, del festival de Sydney, y Bridges of Sarajevo, del Festival de Cine en Sarajevo.

La cinta Ticket of no return, que formó parte de la Berlinale, participa en el evento al que fue invitado el festival de Guadalajara