SOY | Charlotte Gainsbourg exorciza sus fantasmas familiares

Hija de dos iconos de la cultura francesa como lo son Jane Birkin y Serge Gainsbourg, la actriz y cantante Charlotte Gainsbourg trata de reconciliarse con la alargada sombra de ambos en el documental Jane par Charlotte, un retrato de su madre sobre el que también sobrevuela la figura del mítico cantante.

"Descubrí lo que era una vida normal casi a los 45 años", dice durante su paso por Madrid, con motivo del estreno en España de la película, que llega a las salas de cine este viernes y el próximo 6 de mayo a la plataforma Filmin.

El documental es el debut de Gainsbourg detrás de la cámara, pero ella dice que no se siente directora de cine:

"Me gustan las cosas accidentales, sé que al cabo de los años debería sentirme más profesional, pero incluso como actriz no tengo todas las claves para serlo, me gusta no tener el control y para mí el director es alguien que tiene el control, es algo contradictorio", cuenta quien ha sido actriz de cabecera de Lars von Trier.

La película arranca con un concierto de Birkin en Japón y con una primera entrevista en la que la hija reconoce el pudor que siempre ha sentido frente a su madre y ésta admite que su hija era misteriosa para ella y que la desconcertaba desde pequeña.

Es una conversación íntima en la que hablan de la relación entre ambas, del paso del tiempo y de sus recuerdos sobre su padre -Birkin dice que se pasaban el día borrachos- o de la dolorosa muerte de Kate, la mayor de las tres hijas de Birkin, que en diciembre de 2013 fue hallada sin vida en la calle bajo el balcón del apartamento donde vivía.

Gainsbourg responde con rotundidad cuando le preguntan si hubiese podido tener esa conversación sin la cámara de por medio:

"No, me di cuenta al terminar de grabar, me atrevía a ser tan íntima y personal y curiosa gracias a la cámara, pero creo que es algo que hacemos en mi familia, mi padre me declaró su amor a través de una canción o de una entrevista o de una película, era su modo de hacerlo".

Foto: EFE

Se refiere a la provocadora "Lemon Incest", que su padre le dedicó y que cantaron juntos cuando Charlotte tenía 12 años. Uno de los momentos culminantes del documental es cuando madre e hija visitan juntas el departamento de París en el que vivió la pareja hasta la muerte del cantante y que este año se convertirá en un museo.

Sus zapatos, los medicamentos en el baño, paquetes de cigarros o frascos de perfume a medias, todo parece intacto pese a las tres décadas que han pasado desde su muerte.

Birkin no había vuelto a pisarlo desde entonces. Confiesa que está deseando soltarlo, que deje de ser su responsabilidad. De un modo que no ve casual, la decisión de abrir al público la casa como un museo y la de rodar el documental llegaron juntas cuando Charlotte vivía en Nueva York".

Cuando murió mi hermana me fui a Nueva York, ahí sentía la tristeza por su pérdida, pero nadie lo sabía, nadie sabía quién era yo y de pronto podía tener conversaciones normales con el taxista o con los padres de otros niños, descubrí lo que era una vida normal casi con 45 años", cuenta, "cuando volví a Francia lo veía todo con otros ojos".

Para la protagonista de Antichrist o Nymphomaniac, lo más difícil de lidiar con la sombra de sus padres ha sido compartir su intimidad con todo el mundo.

"Cuando mis padres se separaron tuve a todos los 'paparazzi' encima y era apenas una niña, cuando mi padre murió de nuevo vi mi intimidad convertida en un drama nacional y también al morir mi hermana", explica.

"Creo que se han dado un cúmulo de circunstancias que han hecho que yo me ponga estas pruebas a mí misma, porque ahora me veo capaz de afrontarlas", añade.

SU PROPIA HISTORIA MUSICAL

Además de su carrera en el cine, Charlotte Gainsbourg también tiene una carrera musical importante. Aunque debutó en 1986 con un disco titulado Charlotte For Ever, en el que casi todas las canciones eran autoría de su padre -de ahí que en algunos países el álbum tuvo el nombre de Lemon Incest-, la carrera musical de la artista realmente despegó dos décadas después, cuando lanzó su segundo material discográfico, 5:55.

A partir de entonces, Gainsbourg ha sacado adelante una carrera musical un poco más constante, aunque siempre alternada con su carrera de actriz.

Otros discos importantes en su carrera han sido: IRM (2009), el álbum doble Stage Whisper (2011) y Rest, lanzado en 2017.

En 2016 le fue otorgado el premio de la Orden de las Artes y las Letras, cuyo propósito es reconocer las contribuciones de los franceses a las artes.

