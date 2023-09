Comunidad cultural se despide de Luis Ángel Martínez Diez

Descrito como un gran animador de las letras y un buen representante de la pasión española, Luis Ángel Martínez Diez es despedido por la comunidad cultural.

Fotografías, anécdotas, poemas y muchas expresiones más inundaron las redes sociales para dar el adiós a quien por años se dedicó a la cultura en el estado.

El pasado viernes murió Luis Ángel Martínez Diez en la ciudad de Durango / Foto: cortesía |

Recordado por su ingenio, sinceridad y dar oportunidad para que los nuevos talentos expusieran su sentir a través del arte Martínez Diez dejó un legado en las diversas disciplinas artísticas a través de su función pública tanto en el Instituto Municipal y Estatal de la Cultura.

Luis Ángel nació en esta ciudad capital el 11 de noviembre de 1946. Estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y fue profesor de la Universas Juárez del Estado de Durango (UJED).

Recordado por su ingenio, sinceridad y dar oportunidad para que los nuevos talentos expusieran su sentir a través del arte / Foto: cortesía

También fue colaborador de El Sol de México y editorialista de El Sol de Durango, así como colaborador de La Jornada, Unomásuno, entre otras trayectoria ganador de premios nacionales.

El maestro Oscar Jiménez Luna lo despidió bajo estas palabras:





Adiós a Luis Ángel

Luis Ángel Martínez Diez fue un buen representante de la pasión española: intenso, polemista, en voz alta; yo lo llamé siempre "Luis Ángel". Lo llegué a apreciar de verdad. La vida poco a poco nos dio esa oportunidad. Pasión por la literatura, la música, el cine y la política. Vivió su existencia personal a su manera, como dice la canción. Un hombre culto, sin duda alguna, y asimismo un gran animador cultural. No perdía oportunidad para refrendar su fidelidad a Henry Miller. Caía bien. Lo recuerdo feliz participando en programas a los que lo invité: "Mundial literario", "Mis libros de cabecera", etc.

Te puede interesar: Matilde Landeta, ella es la cineasta mexicana a la que Google le rinde homenaje

En lo personal ¿qué puedo decir? Me faltarían palabras para expresarle mi gratitud porque nunca me faltó su apoyo. Él me propuso para director de la Biblioteca Pública, y en varias ocasiones, le agradecí públicamente su respaldo. Y con su venía pudimos también construir la Torre del Libro Antiguo, y organizarla según las disposiciones más profesionales, para resguardar una parte muy importante de los tesoros bibliográficos y hemerográficos de Durango.

Fue el más generoso de los directores del ICED, y uno de los dos mejores en general. Un verdadero compañero de trabajo que se preocupaba por el bienestar de su equipo de colaboradores. Tenía buen corazón, no era mala sangre. Y sabía corregir sus excesos, porque no era soberbio. Su humildad borraba después todas las posibles diferencias. Habría muchas anécdotas que contar. Repartía sus horas entre la realidad y la ficción. No salía de la casa de la imaginación, debido a la diversidad de los libros que leía. Extrañaremos su extraordinaria amenidad y su abrazo sincero y sentimental en los momentos más difíciles. Lamento mucho su tragedia final. Nos vemos, amigo. Sigues lleno de vida en el recuerdo.

Comunidad cultural se despide de Luis Ángel Martínez Diez / Foto: cortesía |

Mientras que el escritor Petronilo Amaya escribió “De esas extrañas coincidencias de la vida, precisamente hoy, 22 de septiembre, Facebook me recuerda que hace 7 años publiqué esta foto con Luis Ángel Martínez Diez, y este día ha partido a otra dimensión. La imagen es de muchos años atrás, en casa de don Evodio Escalante Vargas, cuando ahí realizábamos tertulias literarias. Quizá la foto sea del 96...quizá, en esa ocasión estuvieron ahí también: Don Evodio, Fernando Andrade Cancino, Jaime Hernandez, Axel Ramírez Morales (etnóloho), Sergio Ortiz...y otros que de momento no recuerdo...descanse en paz este gran animador de nuestras letras. Seguido de la imagen.