Aranza Silva, mejor conocida en la comunidad digital como Elearht, se ha convertido en una figura prominente dentro de la comunidad "friki" en Durango. A sus 20 años, esta joven ha logrado destacar tanto en el mundo del cosplay como en el del streaming, dos pasiones que ha sabido combinar con gran éxito.

En entrevista para El Sol de Durango, Elearht nos abre las puertas a su vida, compartiendo los retos, alegrías y aprendizajes que la han acompañado en su camino. Vestida como Ada Wong, el icónico personaje de la saga Resident Evil, Aranza nos acompañó con una energía contagiosa y una sonrisa que refleja su amor por lo que hace.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

Aranza nos comparte que su amor por el cosplay nació al ver esta actividad como una forma de arte. “Lo que me inspiró fue empezar a verlo como el arte que es, en sus diferentes ramas y formas de expresión”, dice con entusiasmo. Desde pequeña, Elearht siempre se consideró una "friki", y su pasión por la cultura geek la llevó a adentrarse en este mundo.

Hace dos años, decidió dar el salto con su primer cosplay, personificando a Jill Valentine, también de Resident Evil. “Fue una experiencia increíble. Me sentí poderosa, como en el juego, y fue ahí cuando supe que quería seguir adelante”, recuerda.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

Sin embargo, no todo fue fácil al principio. La vergüenza y el miedo a no hacerlo bien fueron obstáculos significativos. “El mayor reto fue aprender a usar pelucas y a maquillarme de forma más elaborada. No es fácil, pero con tutoriales y práctica, fui mejorando”, comentó. La joven sigue dedicando tiempo a perfeccionar su técnica, siempre buscando formas de superarse.

En cuanto a la comunidad de cosplayers en Durango, Elearht destaca la recepción positiva que ha recibido. “La mayoría de las personas son hermosas y muy talentosas, siempre están dispuestas a brindar apoyo”. Interactuar con el público es una de sus partes favoritas, ya sea en convenciones o en redes sociales. “Me encanta conectar con la gente, y cuando reconocen a un personaje menos conocido que interpreto, es realmente gratificante”, comparte.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

A pesar de que aún no ha participado en concursos, la joven duranguense valora el reconocimiento que ha recibido por parte de la comunidad y las invitaciones a eventos. No obstante, sigue trabajando para mejorar, tomando talleres y perfeccionando sus habilidades para futuros proyectos.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

En su faceta como streamer, la talentosa cosplayer lleva en este mundo aproximadamente seis años, comenzando antes de la pandemia. Aunque tuvo que hacer una pausa durante ese tiempo, recientemente retomó esta actividad con más fuerza. “Lo que más disfruto es conectar con las personas que comparten mis gustos, es algo que me llena de alegría”, comenta.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

A la hora de transmitir, la también streamer disfruta especialmente de los juegos de campaña, Entre sus sagas favoritas se encuentran Gears of War, Halo y la saga de Resident Evil. títulos que recomienda ampliamente a cualquier fanático de los videojuegos.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

Mirando al futuro, Elearht tiene claras sus metas como streamer: mejorar la calidad de sus transmisiones, optimizar su setup y ofrecer contenido más atractivo para su audiencia. Aunque ha habido momentos en los que dudó si continuar, especialmente cuando los recursos eran limitados, su pasión y la gratitud hacia sus seguidores la han motivado a seguir adelante.

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

La conexión entre su faceta de cosplayer y streamer es natural para Elearht, aunque no considera que sea una regla para todos. “En mi caso, ambas pasiones se complementan muy bien con mi personalidad”, afirmó. La joven duranguense se esfuerza por mantener una conexión cercana con su audiencia, tanto en eventos como en sus transmisiones en vivo.





Elearht comparte un mensaje inspirador para quienes tienen dudas al comenzar en el cosplay o el streaming: "Yo también dudé mucho antes de empezar, pero si realmente te apasiona lo que haces, debes seguir adelante. En la vida, siempre habrá obstáculos, pero lo importante es valorar la esencia de lo que representas mientras haces lo que amas. Cada persona es única, y esa autenticidad es lo que te hará destacar y brillar. Haz lo que te gusta, persigue tus pasiones sin miedo, porque al final, lo más importante es poder decir 'esto es lo que soy y esto es lo que amo hacer'. Esa es la verdadera esencia del éxito."

Conoce a Elearht: Talentosa cosplayer y streamer duranguense

Finalmente la talentosa duranguense no solo nos deja con una visión clara de lo que significa seguir tus pasiones, sino que también nos invita a explorar y apoyar el talento dentro de la comunidad "friki". Como recomendación especial, destaca el grupo de rock Akashi Band, quienes, al igual que ella, han sabido fusionar sus intereses en la cultura geek con su pasión por la música. Comenta que es importante que se conozcan diferentes formas de expresión dentro de esta comunidad, más allá del cosplay y el streaming, y Akashi Band es un ejemplo perfecto de esto.

Para seguir de cerca sus actividades, puedes visitar su Instagram donde comparte de cerca con sus seguidores y, si no quieres perderte sus entretenidos directos, puedes seguir su canal en la plataforma de Twitch .