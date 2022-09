Cosas imposibles le da a Nora Velázquez su nominación al Ariel

Durante una década, Nora Velázquez mejoró su comedia gracias a sus presentaciones en un bar de la Ciudad de México.

Fue ahí donde conoció al dramaturgo Alejandro Licona, quien, fascinado por su trabajo, apostó por desarrollar un personaje especialmente para que la actriz lo interpretara en televisión nacional.

Cine 20 Años 20 Mujeres en el FICM | Alejandra Sánchez Orozco: homosexualidad, desapariciones, feminicidios, así es su cine de denuncia

Licona trabajaba con Héctor Suárez en el programa ¿Qué nos pasa?, le propuso incluir a la comediante en sus sketches con el personaje de Chabelita, aquella mujer que confiesa sus pecados con el padre de su iglesia para buscar una sanación espiritual; en un inicio Suárez rechazó la idea debido a que buscaba a una joven y bella mujer, indicó la actriz, pero tal fue la insistencia del dramaturgo que el comediante le dio una oportunidad.

Fue así como Chabelita llegó a la televisión y lo que significó la proyección internacional del rostro de Velázquez.

“Oír a la gente reír es lo más bonito porque sabes que está pasando un buen momento, que está feliz, ya después regresará a enfrentar sus problemas, pero de momento la gente está compartiendo contigo, es una alegría que sale dentro de uno, compartirla con la gente, eso es algo muy noble y hermoso.

“Es muy difícil hacer reír con comedia inteligente, bien hecha, yo no critico a nadie, que cada quien haga lo que pueda, pero hacer reír es lo más difícil, hay gente que se ríe con algunas cosas, pero con otras no, yo decidí hacer este tipo de comedia muy pensante e inteligente”, afirmó Velázquez en entrevista.

Por más de 45 años de trabajo, Velázquez se ha dedicado a la comedia principalmente, un trabajo que, reconoce, ha sido difícil mantener debido al dominio que tiene el hombre en este género.

“Mi mayor obstáculo en la carrera ha sido ser mujer porque este medio de la comedia lo abarca el hombre, él tiene mayor aceptación. En mi época, los hombres podían ser desinhibidos, las mujeres no, yo crecí en esa situación, no tenía permiso de hablar sobre ciertos temas, tenía que cuidar mucho lo que decía.

“A los hombres no les gusta que una mujer sea exitosa porque sienten que los opacas, se infartan, se molestan y buscan la manera de boicotearte, taparte, cubrirte, que no te vean, eso lo resentí desde el principio, pero entendí que ese es problema de ellos, no mío, yo tengo derecho de desenvolverme y si me gano una risa, me la gané, no tiene por qué molestarles“, aseguró.

Aunque es muy conocida por su papel, Velázquez también ha participado en otras producciones como La Familia P. Luche, dando vida a Francisca Dávalos, mamá de Federica (Consuelo Duval), en filmes como Chiquita pero picosa (1986), El Tesoro de Clotilde (1994), Mamá se fue de viaje (2019), en melodramas de televisión como Marisol (1996), Al Diablo con los Guapos (2007), Fuego en la Sangre (2008).

Pero su primera gran oportunidad fue gracias a Arturo Ripstein, quien la reclutó para formar parte del filme La Calle de la Amargura, donde compartió créditos con Patricia Reyes Spíndola, en 2015.

“Ripstein es un director que le gusta mucho el sentido del humor, se puso a ver en internet unos videos de mi personaje de Chabelita, él consideró que yo sí era actriz de a de veras, me llamó para trabajar con él en la película, la presentamos en el Festival de Venecia donde premiaron a Arturo por sus 50 años como director de cine, fue todo un evento para mí, que él me haya descubierto en Youtube haciendo comedia“, dijo.

Fue gracias a ese trabajo que el director de cine Ernesto Contreras encontró en la veterana actriz las características necesarias para encarnar a su protagonista Matilde en la cinta Cosas imposibles. A sus 64 años, por fin Velázquez protagonizó un filme, muy alejado de la comedia.

“Matilde, a pesar de estar en el hoyo porque está sola, sin dinero, no sabe hacer nada, ella busca la manera de salir adelante y lo logra, en eso me identifico con ella, eso es algo que yo siempre he hecho en la vida, salir adelante de cualquier circunstancia que se me ha presentado, gracias a Dios y al apoyo de la gente, y a la voluntad de decir ‘quiero salir’ y así ha sido”, sostuvo.

Uno de los intereses por realizar dicho proyecto fue el mensaje tan fuerte que aborda la cinta; es una mujer que es abusada. Su trabajo sirvió como catarsis para sanar sus propias heridas, confesó la actriz.

“Sé lo difícil que es salir de una relación que te maltratan, pero sí se puede. Sí me pasó (en su vida personal) pero yo no me quedé ahí, yo salí con ganas, pensé: ‘yo de aquí no soy, ¿cómo me va a tratar mal una persona que dice que me ama?’, veo que muchas mujeres se quedan ahí o se tardan muchos años en salir.

“Yo fui a terapia, leí todos los libros que pude, busqué de todas las maneras existentes poder salir de una relación nefasta porque yo me preguntaba qué hacía él ahí, ¿por qué soportar que una persona te maltrate física y psicológicamente?, te hacen sentir inútil, tonta, fea, entonces te preguntas: ‘¿qué haces conmigo?, ¿por qué no te vas a buscar algo que te guste?’”, reveló.

Dicho proyecto llevó a Velázquez a ser nominada a Mejor Actriz en la 64 entrega de los Premios Ariel; ésta es la primera vez que se contempla a la artista en un tipo de evento así.

“Yo me río mucho, digo si no me dan el Ariel, yo ya tengo mi Ariel para lavar mi ropa, así que no hay problema.

“Qué padre que vean que sí soy actriz, cuesta tanto trabajo demostrarlo, que cuando dan un reconocimiento de este nivel, qué padre que eso no implique que deje de trabajar, en esta profesión empiezas de cero en cada proyecto que arrancas, aunque te hayan dado el Oscar”, dijo.

Cosas imposibles se posicionó en 10 ternas al Ariel, entre las que destacan Mejor Actor, Dirección y Mejor Película.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Próximos proyectos

Además de celebrar los 25 años de su personaje de Chabelita, con una obra en el Teatro 11 de Julio, Velázquez se prepara para su siguiente largometraje titulado Mamá o papá, escrita por Fanie Soto, bajo la dirección nuevamente de Ernesto Contreras, con las actuaciones de Mauricio Ochmann, Silvia Navarro, Aranda Sokol, Axel Madrazo, Bárbara López, Gisselle Kuri, Christian Chávez, Verónica Toussaint, Mauricio Barrientos, entre otros.

“Es una comedia en donde hago un personaje de una viejita de 80 años. Es una historia muy simpática de un matrimonio con mucha claridad en sus cosas, pero de pronto se complican tanto que ambos se vuelven hipócritas y eso afecta a sus hijos”, contó.La cinta se encuentra actualmente en posproducción.