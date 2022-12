Cristian Lagunas recrea los pasos de Mishima en México

Con una biografía ficcional que evoca el paso del escritor Yukio Mishima por México, la novela El lado izquierdo del corazón, del autor Cristian Lagunas, fue galardonada con el Octavo Premio Mauricio Achar, que otorga Librerías Gandhi en honor a su fundador, y el grupo editorial Penguin Random House.

“Un libro con una prosa cautivante, de ritmo hipnótico, que se adentra en el misterio de la vida de uno de los escritores más interesantes de la literatura universal del siglo XX”, definió la escritora Fernanda Melchor, durante el fallo del jurado del que formó parte, junto a Alaíde Ventura, Emiliano Monge y Francisco Goñi.

“Como escritora me pareció desde un principio que esta novela estaba escrita con una técnica impecable, con una gran habilidad para adentrarse a la intimidad de las emociones de su protagonista y sumergirse en la conciencia de un personaje que nos resulta a la vez genial y perverso.

“Creo que es realmente un reto escribir un libro no sólo sea históricamente fiel y certero, sino que además sea una ficción intimista, deslumbrante, con un gran placer”, agregó la autora de Tiempo de huracanes.

En el recibimiento del fallo, Cristian Lagunas, confesó que sentirse sorprendido tal decisión del jurado, pues incluso esa mañana seguía haciendo correcciones a la novela.

“Este premio es uno al que yo y varios colegas míos hemos tenido en el radar, es bastante visible. He leído a algunos de sus premiados y me encanta su selección. Creo que es una gran oportunidad para escritores jóvenes”, comentó Lagunas sobre el galardón que recibió tras haber preparado esta novela desde 2019, cuando era becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y tras haber tomado un programa de asesorías con Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz.

Lagunas contó que la obra se puede considerar una “novela falsamente biográfica”, pues ésta surgió tras haber encontrado un dato perdido en la biografía de Mishima, el cual relataba que había estado en México en 1957, pero nadie ha sabido para qué. Así que él comenzó obsesionarse y a especular, con que el escritor japonés recorrió nuestro país como turista sexual.

“Me interesaba que la novela fuera de un corte homo erótico, porque me parece que Mishima, entre voces, es una figura, no sé si bisexual u homosexual, pero que se ha convertido en un símbolo LGBT, a pesar de que, según entiendo, hablar de ello en Japón aún es un tabú. Pero lo que me interesaba era explorar esa faceta suya, no solamente en Japón, sino en un contexto donde nadie lo vigila y puede soltarse completamente”, explicó Lagunas quien adelantó que la obra se desarrolla en dos tiempos: la vida del joven Mishima en el Japón de la Segunda Guerra Mundial y un poco más adulto, durante la postguerra, cuando Japón se abre a occidente.

Este choque temporal le interesó como un estudio del modo en que el país asiático tuvo una apertura al mundo que se ve reflejada en Mishima también desde su interior, por lo que la obra sería como una suerte de novela de formación.

Tuvo que documentarse leyendo varias biografías del autor y libros sobre cultura japonesa. De estos libros utilizó lo que más le convenía para el argumento dramático de la obra, la cual escribió tomando en cuenta la obra del mismo escritor japonés.

“En esta obra hay algo de fidelidad a la vida real de Mishima, pero también hay algo de traición. Entiendo que una biografía no puede ser enteramente fiel. Por otro lado, Mishima siempre fue un autor presente en mi biblioteca cuando era adolescente, pero que intenté no leer mientras escribía, porque no quería que se cruzaran esos cables, aunque sí tenía presente varios de sus tópicos”, señaló.

Así fue formando este personaje un poco obsesivo, un poco maniaco, un viajero. Alguien que ama su oficio, pero que tiene una vida independiente de la escritura. “La novela es exactamente retratar esas dos cosas”, apuntó.