Daniela Alatorre ofrece primer discurso como titular del IMCINE en FICM

Morelia.Hace 20 años se tenían que regalar boletos en las escalinatas del cine de Morelia, en Michoacán, ya que las salas no se llenaban, mucho menos en los contenidos de autor, documentales o los que no pertenecen al rubro de ficción o comedia.

Hoy, las cosas cambiaron, así lo considera la nueva titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Daniela Elena Alatorre, quien fue seleccionada para ocupar este cargo para el nuevo sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy, 18 de octubre de 2024, ya no somos los mismos, las salas del festival ya no están vacías y el cine documental ya no está en la periferia, hoy también es tiempo de mujeres, de nuevas generaciones, de más y diversas voces y de llevar a cabo lo que en algún tiempo parecía imposible, que alguien que ha dedicado su vida al cine de no ficción esté al frente del IMCINE; algo y mucho sí hemos caminado”, afirmó la directora de la institución en su primer discurso oficial, tras el anuncio del cargo, durante la inauguración de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Gossip Coppola, Cuarón y Luis Gerardo Méndez, los más esperados por los fans del FICM

Mencionó que uno de los objetivos que tiene como directora, es el compromiso de “fortalecer la producción y promoción del cine de nuestro país.

“Me emociona estar aquí porque conozco el esfuerzo que realizan año con año, todas las personas que trabajan en este referente nacional e internacional que pone todo su esfuerzo para convocar a la comunidad cinematográfica y con ello proyectar e impulsar el cine mexicano”, aseguró con referencia al festival.

La noche de este viernes, la vigésima segunda edición comenzó. Desde las 17:00 horas, en los alrededores del Teatro Mariano Matamoros, en el centro histórico de Morelia, la gente comenzó a reunirse para buscar alguna foto o autógrafo de los famosos que desfilaron en la alfombra inaugural del Festival.

Gossip FICM 2024: un homenaje a Ismael Rodríguez, el director detrás del Cine de Oro Mexicano

Decenas de invitados especiales, Influencers, cantantes y actores se dieron cita en el encarpetado.

Mariana Ochoa, Noé Hernández, el productor Julio Chavezmontes, así como el elenco de la película “Pedro Páramo”, Dolores Heredia, Ilse Salas, Giovanna Zacarías, Mayra Batalla, con su director Rodrigo Prieto fueron algunos de los que convivieron por unos minutos con sus fans y conversaron sobre nuevos proyectos.

“Hoy estamos celebrando la inauguración del Festival, para mí es muy importante estar aquí, no es solamente nuestra película, sino celebrar que este festival se mantiene, que nos mantiene unidos, que hablamos de cine, que compartimos cine, eso me tiene muy entusiasmada, me alegra muchísimo“, comentó Dolores Heredia, en entrevista.

La más aclamada fue Yalitza Aparicio, actriz conocida por su participación en la cinta “Roma” (2018), quien lució un atuendo blanco combinado con negro y se acercó a los fans a saludar.

Como broche de oro arribó el elenco de “Emilia Pérez”, cinta que se proyectó en la inauguración con presencia del talento, el director Jacques Audiard y las actrices Adriana Paz y Karla Sofía Gascón, protagonista del filme.

“Ha sido maravilloso este recorrido de la cinta, no sólo para mí como actriz porque es un reconocimiento a mi trabajo, pero el mayor galardón que puedo tener es la película, lo maravillosa que es, cómo ha quedado el personaje, es por primera vez en mi vida que me veo en la pantalla y no tengo nada que objetar al trabajo que he hecho. Me he pasado 52 años criticándome a mí misma y es la primera vez que tengo un personaje que considero es el mejor“, dijo Gascón, actriz trans quien recibió en mayo pasado el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su trabajo en el filme francomexicano.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Jacques Audiars, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz, develaron sus butacas durante la ceremonia previa a la función inaugural, además de que el director del filme recibió la medalla a la Excelencia Artística.

El Festival se desarrollará hasta el 27 de octubre en donde se proyectarán filmes como “Megalópolis”, de Francis Ford Coppola, “Un cuento de pescadores”, de Edgar Nito, “Sujo”, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, “Turno nocturno”, de Rigoberto Castañeda, entre otros.