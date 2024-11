Daniela y Paulina Ortega dan vida al Museo de Sitio La Ferrería con sus ilustraciones

El Museo de Sitio La Ferrería, en Durango, ha reabierto sus puertas hace poco después de una significativa reestructuración que ofrece un acercamiento inédito a sus antiguos pobladores. Esta renovación incluye la exhibición de 120 piezas arqueológicas, paneles informativos, recreaciones en 3D e ilustraciones artísticas que enriquecen la experiencia del visitante. La información presentada en el museo ha sido actualizada para incorporar hallazgos de la última década, permitiendo a los visitantes explorar la vida y cultura de una sociedad que habitó la región hace más de 1,000 años.









En entrevista para El Sol de Durango, las ilustradoras Daniela y Paulina Ortega comparten su experiencia en la renovación del museo. Ambas artistas trabajaron en la creación de ilustraciones que dan vida a la historia de los antiguos pobladores de La Ferrería. Su labor no solo enriquece la experiencia del museo, sino que también resalta la importancia de la ilustración en la comunicación de la historia y la cultura. Para más información sobre su trabajo, pueden encontrarlas en redes sociales como @estudiocreativopocdoc.

Daniela Ortega Contreras, conocida artísticamente como Sagita o @sagitadoc_drawings en redes sociales, junto con su hermana en el estudio, se dedican al diseño, fotografía, arte con un enfoque en lo tradicional, pintura y grabado. Además de su trabajo en ilustraciones, realiza comisiones personalizadas, especialmente en el estilo manga y otros estilos gráficos. Con una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, ha canalizado su pasión hacia la comunicación visual y el cómic. También organiza cursos y colabora en proyectos culturales, como con la Orquesta Kamerata-KAI en exposiciones durante sus conciertos.

En su reciente trabajo con el Museo de Sitio La Ferrería, Daniela expresa su entusiasmo por coordinar con el INAH, creando ilustraciones que representan con rigor la historia de los antiguos pobladores de la región: "Estamos muy contentas de poder trabajar en coordinación con el INAH para hacer también ilustraciones, ya no tanto hacia lo fantástico, que es como nuestra primera línea, sino más bien hacia algo un tanto más cuidado y riguroso", mencionó entusiasmada.

Daniela y Paulina Ortega dan vida al Museo de Sitio La Ferrería con sus ilustraciones / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Por otro lado, Paulina Ortega Contreras, quien en redes sociales se encuentra como @geminipoc, es licenciada en diseño gráfico y se ha enfocado en las artes visuales y la ilustración. Si bien su trabajo incluye experimentar con diferentes estilos, siempre ha tenido una afinidad por lo plástica y el color. Además de la ilustración, se siente atraída por la pintura, especialmente el óleo y el acrílico. Actualmente, imparte clases en la Universidad Autónoma de Durango. "Estamos muy contentas de haber participado en este proyecto para el Museo de Sitio La Ferrería; si bien tenemos un estilo de dibujo característico, esta vez fue más especializado, ya que trabajamos de cerca con los arqueólogos. Fue una experiencia muy grata", Resaltó.

La oportunidad de trabajar junto a los arqueólogos en la reestructuración del Museo de Sitio La Ferrería surgió durante una exposición multidisciplinaria en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo "Palacio de los Gurza", titulada "Flores en el desierto". En esta muestra, Daniela y Paulina presentaron obras, además de ofrecer mesas donde explicaron un poco sobre sus materiales y procesos creativos. Durante esta exposición, los arqueólogos del INAH visitaron y quedaron impresionados con lo que vieron. A raíz de esa conexión, se presentó la oportunidad de colaborar en el museo, una experiencia que ambas valoran mucho, ya que tanto la exposición como el trabajo en La Ferrería les dejaron aprendizajes significativos.

En relación con la investigación necesaria para su trabajo, Daniela y Paulina comentan que fue esencial mantenerse en contacto con estudiosos y arqueólogos del INAH. Aunque su enfoque anterior se había inclinado hacia temas fantásticos, en esta ocasión debieron adaptarse. En la exposición anterior, presentaron obras que reflejaban tradiciones de grupos étnicos, como trajes y visiones mitológicas, lo que las llevó a establecer una conversación con los arqueólogos sobre los hallazgos más recientes. "Nos involucramos en los nuevos estudios y descubrimientos, asistiendo a charlas y tratando de entender a fondo la importancia de lo que estábamos representando, ya que buscábamos que nuestras ilustraciones fueran icónicas para Durango", mencionan. Las artistas enfatizan que la colaboración fue crucial, ya que deseaban que sus ilustraciones complementaran de manera adecuada las piezas arqueológicas que se exhibirían.

Sobre la libertad creativa que se les otorgó en el proyecto, Paulina y Daniela comentan que les dieron un margen considerable. "Nos dijeron que les gustaba nuestro estilo y querían verlo reflejado en el trabajo, así que nos preguntaron cuál sería nuestra visión en base a la información que teníamos", explica Paulina.

Daniela agrega que, aunque recibieron datos sobre el estilo de vida de los antiguos pobladores y otros hallazgos recientes, todavía había información limitada. "A pesar de los descubrimientos, se sabe poco. Nos informaron sobre ciertas funciones y, a partir de eso, nosotras tuvimos que completar la historia de nuestra manera", señaló. Las artistas enfatizan que, en los espacios donde faltaba información, se sintieron libres de explorar y experimentar, siempre con un enfoque cuidadoso y respetuoso hacia la cultura que representaban.

En cuanto a los principales desafíos que enfrentaron al realizar este tipo de ilustraciones, Daniela señala que uno de los retos fue comprender a fondo la esencia de lo que estaban representando. "Para nosotras, esto no es algo raro, ya que en nuestra familia siempre ha existido un interés por las culturas prehispánicas. Sin embargo, es muy diferente disfrutarlo o entenderlo que captar realmente su esencia", explica. Y reconoce que los primeros dibujos no cumplían con sus expectativas por lo que tuvieron que revisarlos varias veces. "Esa fue una de las partes más difíciles: liberarnos de las ideas preconcebidas y concentrarnos en lo que realmente queríamos comunicar a través de nuestra obra", añade.

En cuanto al tiempo que dedicaron a las ilustraciones del proyecto, Paulina señala que trabajaron por varios meses. Durante este tiempo, se concentraron en definir qué escenas plasmarían, cómo lo harían y las actitudes que tendrían los personajes. "Nuestra tarea era mostrar nuestra visión sobre los datos que nos proporcionaron", explica.

Daniela complementa que siempre les ha gustado incorporar historias en su trabajo, especialmente por su experiencia en el cómic. "Cada vez que trabajamos en una pintura o ilustración que incluye personajes, buscamos dotarlos de una historia o temperamento", explica.

Transforman el patrimonio cultural de Durango a través del arte





Aportar al patrimonio cultural de Durango ha sido una experiencia muy significativa para Daniela y Paulina. Al recibir la propuesta de participar, su reacción fue inmediata: “¡sí!”. Desde pequeñas, ambas recordaban las visitas escolares a La Ferrería, lo que les generó gran emoción al regresar ahora con un mayor entendimiento sobre su historia y ser parte de un proyecto en el museo. “El trabajo de investigación que se está realizando es impresionante”, mencionó Daniela, al referirse a los hallazgos que están saliendo a la luz, lo que les hizo sentir muy orgullosas de contribuir a esta iniciativa.

Para Paulina, fue igualmente conmovedor. Aunque ya habían estado en el lugar, no conocían el trasfondo de su historia. A raíz de este trabajo, han aprendido más sobre la gráfica utilizada en el pasado, así como sobre cuestiones mitológicas que se están abordando y su significado. Ser parte de todo esto y adquirir ese conocimiento ha sido una experiencia realmente valiosa para ellas.

La recepción de las ilustraciones ha sido muy positiva. Paulina ha recibido comentarios de personas que, aunque no han podido visitar el museo, ya han visto las ilustraciones y han expresado su agrado. Durante la inauguración, donde estuvieron presentes, notaron que el público también respondió favorablemente. Daniela, por su parte, compartió sus inquietudes previas: “Teníamos dudas sobre si les gustaría, ya que fue un experimento que salió de lo habitual”. Sin embargo, su arduo trabajo junto al INAH se refleja en el resultado final, que mantiene su esencia artística. El estilo del cómic y el manga se puede ver un poco en algunas ilustraciones, lo que, según Daniela, hace que el resultado sea muy interesante.

Paulina menciona que, desde su perspectiva artística, lo ideal es provocar una reacción en el público: “Si el arte no te provoca nada, no lograste tu cometido”. En este sentido, busca no solo agradar, sino también generar distintas reacciones. Su intención es acercar al público a esta nueva etapa de descubrimientos y a la riqueza del patrimonio duranguense, ya que a menudo se limitan a pensar en aspectos como “alacranes y Francisco Villa”, cuando en realidad hay mucho más por explorar. “Si logramos que la gente se sienta atraída, que esto les cause interés y que quieran saber más sobre las piezas, el sitio y la historia, eso sería lo ideal”,

asegura. Desde el ángulo del diseño, también busca que la información y la forma en que se presenta sean lo suficientemente atractivas como para invitar a la audiencia a profundizar en los nuevos descubrimientos.

Daniela expresa que sintieron una gran responsabilidad durante el proyecto: “No es algo que tomamos a juego; invertimos mucho tiempo y pensamiento en ello. No se trataba solo de hacer algo por hacer. Trabajamos con todo el respeto posible y con mucho gusto, ya que fue una experiencia muy enriquecedora”. Además, destacó la importancia de considerar al público que visitaría el museo, en su mayoría jóvenes y niños. Esto los llevó a reflexionar sobre cómo organizar las piezas y diseñar las ilustraciones, así como a seleccionar cuidadosamente los colores, ya que había un guion museográfico que debían seguir. “Todos en el equipo teníamos que estar alineados y aportar, pero siempre con mucho cuidado”, concluyó.

Respecto a sus futuros planes, Paulina y Daniela comentan que, aunque han terminado su trabajo en el museo, continúan en contacto con el INAH para explorar nuevas colaboraciones. "Tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo que van surgiendo dependiendo de las comisiones y el diseño", menciona Paulina.

Daniela destaca la importancia de mantener la calidad en su trabajo y añade que también están recibiendo muchas solicitudes para cursos de dibujo, lo que las llevó a iniciar un programa de clases en línea, dado que tienen estudiantes de diversas partes del país y del mundo. Además, están considerando la posibilidad de reabrir su taller presencial, aunque todavía evalúan el momento adecuado para hacerlo.

Las ilustradoras invitan a la comunidad a visitar el museo y a explorar su entorno. Daniela destaca: "Es un lugar increíble para visitar en familia. Durante nuestra investigación, tuvimos la oportunidad de realizar una visita guiada que fue fascinante y aprendimos muchísimo. Aunque las salas son pequeñas, están muy bien organizadas y el paisaje es hermoso. Sin duda, vale la pena".

Paulina por su parte resalta la riqueza cultural de Durango y la importancia de apreciar el arte local: "La ciudad ha dado vida a numerosas generaciones de artistas, diseñadores e ilustradores talentosos, pero muchas personas no conocen la magnitud de este panorama creativo. A menudo, cuando decimos que somos de Durango, la gente pregunta dónde está eso. Por eso es crucial visitar los museos y apreciar la rica gastronomía, el patrimonio artístico impresionante y la historia fascinante que ofrece Durango. Además, hay galerías independientes que están funcionando muy bien y muchas oportunidades para conocer el trabajo de artistas en diseño e ilustración".

La colaboración de Daniela y Paulina Ortega con el Museo de Sitio La Ferrería resalta el valor del arte y la historia en Durango. Sus ilustraciones no solo enriquecen la experiencia del museo, sino que también conectan a los visitantes con el legado cultural de la región. Al visitar La Ferrería, no solo se pueden apreciar piezas arqueológicas, sino también comprender mejor la vida de aquellos que habitaron esta tierra hace más de mil años. Es una oportunidad para aprender sobre la historia y el arte local, recordándonos que Durango tiene mucho que ofrecer.