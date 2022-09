Darle vida a los recintos culturales de Durango, el reto a vencer del ICED

Ofrecer a las personas experiencias, es el objetivo para que así pueda regresar a los diversos recintos culturales de la entidad, indicó el director del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), Francisco Pérez Meza, por ello en este sexenio se realizará una cruzada por el arte, a través del uso de la infraestructura con la que cuenta el instituto, esto mediante una administración inteligente de los recursos.

En sexenios anteriores había un piso financiero de 32 millones de pesos anuales, hace unos años se redujo y para obtener una cantidad mayor para financiar diversos espectáculos y disciplinas, se deben presentar proyectos. A la fecha se cuenta con más de un millón de pesos para la programación cultural en el estado.

“En Durango tenía contemplado destinarlo a danza, teatro, artes visuales y literatura, pero dicho dinero se reorientara para que la gente conozca en qué se utilizará, pues se ha generado un diseño de política cultural incluyente, que pase del discurso a la acción, ante ello se elaboró un diseño que reconozca los derechos culturales de los ciudadanos”, enfatizó el director.

Desfile, conciertos y mucho México en el Festival del Mariachi./ Foto: Cortesía ICED

Francisco Meza, ingresó al ICED en 1999, a unos pocos meses de haberse creado, en aquel entonces se contaba con una plantilla de 120 personas, 11 museos a su cargo y diversas salas, teatros, casas de iniciación y de cultura, entre otros; aseguró que aprendió que se puede hacer mucho administrando de manera óptima el recurso.

“Empezamos desde abajo, conocemos las entrañas del Instituto, hay una intendente que tiene 23 años en el ICED, aun no se le resuelve sus condiciones laborales, en este sexenio se verá por los trabajadores, artistas y la gente”, dijo.









Cómo será la programación cultura en esta administración

“La programación no se definirá por los gustos del director (…), al no ejecutar ninguna disciplina me hace tomar decisiones sin sesgos, ni favoritismos, imparciales, se diseñarán políticas públicas que garanticen los derechos de las personas desde música clásica, hasta popular pues el do, re, mi, fa, sol, la, si; está en ambas. La cultura es un derecho constitucional”.

Orgullo por lo tuyo / Foto: Cortesía | ICED

De igual forma el director de Cultura a nivel estatal, subrayó que la política pública será de gabinetes funcionales, es decir, el ICED trabajará de la mano con Turismo, para poner al estado y municipios en el centro de atención de los turistas, y de esta manera generar economía con la movilidad a través de los festivales.









¿El Revueltas cambiará?

Es necesario ver el Festival Revueltas para que cumpla con el cometido de desarrollo artístico y así los artistas puedan traspasar fronteras.Además se planteará tener festivales temáticos durante el año, como el festival de Cine Mexicano Dolores del Río o el Festival de cámara y ópera Silvestre Revueltas, para que de solo 10 días, pasen a varios festivales temáticos y sean una ventana para los artistas.

Anunció que se realizará un Festival exclusivo para la Región Laguna en el mes de diciembre.

El Revueltas 2022 tendrá Programación diga y variada, desde sinfónica, hasta popular y los artistas durangueños con obra de calidad.

De igual forma, Pérez Meza, informó que el artista plástico Ricardo Fernández, será pieza fundamental del festival, pues es necesario fijar a las figuras que sucederán a los hermosos Revueltas o Ángel Zárraga.

Para la programación se busca un techo financiero, pues se estima contar con dos conciertos masivos, y las exposiciones se realizarán por las mañanas para que acudan estudiantes, “el programa será inclusivo y se llevará a cabo en diversos espacios públicos, como teatros y plazas, la idea de aprovechar todo”.

Mediante estrategias con iniciativa privada y comerciantes del Centro Histórico, se pondrá a la ciudad y el estado en el mapa, subrayó el director.

“Durango es el secreto mejor guardado del norte de México”, dijo muy seguro, por tanto se debe promocionar y para ello iniciarán con el mercado regional.









¿El ICED estará presente en los municipios?

“La cultura no se lleva, ni se trae, pues al decir que llevaremos cultura es negar que existe cultura en los municipios, se debe hablar de acción de promoción de la cultura y promoción del arte, mediante solicitudes y convenios para fortalecer la producción de las personas”, comentó.

Desfile, conciertos y mucho México en el Festival del Mariachi./ Foto: Cortesía ICED

De ahí que en el caso específico de Nombre de Dios, se plantea crear el festival del mezcal o membrillo eso fortalecerá los productos y dará economía. “Ya tenemos un calendario de ferias y fiestas patronales a las que los artistas durangueños, pero también se escuchará a los presidentes municipales para saber qué productos quieren detonar y en conjunto llevarlo a cabo para crear identidad”.

Para finalizar, Francisco Pérez, expuso que el ICED buscará cumplir con el mandato constitucional del derecho a la cultura.