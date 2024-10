Disfruta la pasarela de catrinas y catrines en Durango; aquí la fecha y horario

Las calles de Durango se llenarán de misterio y encanto este domingo 27 de octubre con la novena edición del Concurso de Catrinas y Catrines de trabajadores municipales, dando inicio al esperado Festival de Día de Muertos Muuki 2024. A partir de las 17:00 horas, en el Corredor Constitución junto a la Plaza de Armas, por lo que se invita a las familias duranguenses a disfrutar de una pasarela que promete deslumbrar con su creatividad, elegancia y respeto por nuestras tradiciones.

Este evento es mucho más que un simple concurso; es una celebración viva de la cultura mexicana. La icónica figura de la Catrina de José Guadalupe Posada, símbolo del Día de Muertos, será el centro de atención en una pasarela llena de color, arte y emoción, donde cada participante mostrará su talento al encarnar a este personaje emblemático. La pasarela no es solo una competencia, sino una manera de conectarnos profundamente con nuestras raíces y honrar a quienes ya no están con nosotros. Y bajo el lema "Canta y no llores", este festival busca recordarnos que celebrar es una forma de vivir nuestra tradición.

¡Llega #MUUKI2024!

Este 29 de octubre, únete al desfile del Día de Muertos en Durango con "Canta y no llores", un tributo a los cantantes que nos dejaron un legado musical eterno.

Hora: 19:00

Lugar: Av. 20 de Noviembre

Este 29 de octubre, únete al desfile del Día de Muertos en Durango con "Canta y no llores", un tributo a los cantantes que nos dejaron un legado musical eterno.

Hora: 19:00

Lugar: Av. 20 de Noviembre

El concurso marca el arranque oficial de un festival que durante varios días ofrecerá más de 70 actividades artísticas y culturales que no puedes perderte. Desde espectáculos de teatro, danza y música hasta muestras gastronómicas, instalaciones, exposiciones y talleres, el Festival Muuki 2024 promete llenar de vida las calles y rincones de la ciudad, brindando momentos inolvidables para convivir en familia. Un evento que reafirma que Durango es “El norte más mexicano”.





Consulta la cartelera completa del festival en las redes sociales del Gobierno Municipal y únete a esta celebración que nos recuerda el valor de nuestras tradiciones. ¡No faltes!