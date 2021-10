Domingo 19 de octubre habrá un magno concierto virtual

La pandemia no ha terminado y conscientes de que todavía no se pueden realizar eventos con aforos llenos en los espacios culturales, el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) tiene preparados conciertos y otros eventos a través de sus plataformas digitales para que quienes decidan quedarse en casa no se queden fuera del Festival Cultural Revueltas 2021.

Para este domingo 17 de octubre tendremos el Magno Concierto “Un Lazo de Unión En La Música”, que se realizará de forma virtual a partir de las 20:00 horas, con la participación de Olivia Revueltas, hija del escritor José Revueltas y quien ha sido una pionera del jazz hecho por mujeres en México. Al inicio de su carrera se definía como “la pianista proletaria”, por el poco dinero que ganaba en la música, algo que le causaba cierto pesar a su padre cuando la vio tocar por primera vez a los 13 años, pero en ese mismo momento se tomaron una fotografía que su padre le regaló con la siguiente dedicatoria: “Para mi hija, Olivia, con la absoluta confianza en su talento y en espera que sepa asumirlo con integridad, pureza y valentía”.

Olivia Revueltas estará acompañada por Roberto Aymes, jazzista mexicano reconocido internacionalmente por su trabajo de tres décadas en un estilo que conjuga la música sinfónica con las notas del jazz. Además de intérprete, es compositor y arreglista. Desde 1978 es productor del programa Panorama del Jazz, en Radio UNAM.

Para completar el trío de virtuosos, estará Álex Mercado, compositor, pianista y arreglista de jazz, con una notable trayectoria en México y el extranjero, reconocido por su excelente técnica al tocar el pino y por agregar elementos de música pop a sus creaciones de jazz contemporáneo.

Estos tres talentos tenderán lazos de unión, no solo entre ellos, sino entre el público que quiera compartir con ellos esta experiencia musical que nos llevará por lo más selecto del jazz, con un toque moderno y atmósferas diversas que le aplicará cada uno de los músicos. Seguro será un momento inolvidable que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. Estrecha lazos con estos talentos mexicanos y únete a través de la música.