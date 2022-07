El artista oaxaqueño Vladimir Palomec plasma la dualidad de la vida y la muerte

La muerte, que para muchos representa tristeza, incluso miedo, para otros es vista como objeto de culto o, en algunos casos, como musa de inspiración, como en el caso del artista plástico Vladimir Palomec Vásquez, originario de la colonia Pueblo Nuevo, en la capital de Oaxaca que utiliza este elemento como sello de sus producciones.

“A través de mi trabajo comparto mi forma de ver la vida, expreso muchas emociones encontradas, no es sólo hacer pinturas o esculturas por hacer, sino que cada una tiene un significado para mí.

“En cada obra plasmo dualidades, utilizo la muerte principalmente como homenaje a mis raíces mexicanas. Para mí, la muerte es una representación humana, pero en vez de dibujar personas me enfoco en calaveras; otro de mis gustos también son los ángeles, los cuales tienen ligeras apariciones en lo que retrato”, afirmó Vladimir en entrevista.

Hasta hace apenas unos años, Vladimir encontró en el arte una excelente manera de expresar sus sentimientos. Alegre, divertido y extrovertido, también transita sentimientos opuestos, depresión, enojo, angustia.

Motivado por el trabajo de sus tíos, los artistas Eddy Váskez y Jonathan Vásquez, quienes exponen sus obras en diferentes galerías de Oaxaca y el resto de la República Mexicana, Vladimir comenzó a interesarse en las artes plásticas.

“De los consejos que me han dado mis tíos es que, si me gusta y le pongo amor a las cosas, solas se van a dar, aquí lo importante no es llegar a una meta rápido, sino nunca rendirse ante los obstáculos de la vida” dijo.

Experimentó primero con algunas técnicas de pintura; su cabeza, en todo momento está creando, por lo que no le es difícil plasmarlo en un lienzo.

En sus primeras creaciones, Vladimir abordó su identidad a través de diferentes colores, pero el verde era el que más destacaba, no sólo por ser su color favorito, sino porque para él representa la belleza de la naturaleza, la salud, armonía, calma y un equilibrio mental, lo cual busca proyectar a todo aquél que disfrute de su trabajo.

En la búsqueda de su propio estilo comenzó a trabajar en esculturas de barro, luego utilizó la técnica mixta, misma que actualmente afina; ésta última se caracteriza por tener relieves.

“Me gusta que las obras tengan textura, que se vean levantadas, por eso opté por la técnica mixta la cual puedo desarrollar con pedazos de tela vieja, pinturas de aceite, tapas, plásticos, óleos endurecidos y diferentes materiales. La creatividad no tiene límite”, expresó.

A pesar de su corta edad, ya que está próximo a cumplir 18 años, su trabajo ya ha sido vendido en diferentes partes de su estado, incluso, algunos lo llaman la “nueva promesa artística”.

“Creo que uno de los mensajes que más me gustaría dejar es que los sueños sí se cumplen; esto comenzó como un hobbie, pero ahora es una forma de trabajo, que realmente me apasiona”

Aún falta camino por recorrer, entre sus planes están continuar su preparación y, paralelo, estudiar la carrera de arquitectura, en la que puede integrar los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Sin embargo, su objetivo principal es compartir su talento a nivel internacional, así como poner en alto el nombre de su estado.