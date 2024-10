El fantasma de mi padre me visita

Mi padre o alguien más me visita desde el más allá. Sé que muchos no creerán este relato y pensarán en síntomas de un duelo, pero desde su muerte han pasado cosas inexplicables en mi casa. Voces en el patio, electrodomésticos encendidos, teléfonos sonando… En fin, te lo cuento.

Me llamo Alejandro Trejo y estoy atravesando el duelo de la muerte de mi padre. Fue doloroso ver su declive en relación a la deficiencia cardiaca que padecía, pero por otro lado saber su descanso eterno me mantiene tranquilo. Desde su sepultura, mi mente ha dado vueltas en el mundo de la desolación y el poco consuelo; porque aún no termino de asimilar su partida, los que han vivido algo similar saben de qué hablo, pero una cosa es la tristeza que atraviesa mi alma y otra el hecho de recibir mensajes extraños a través del mundo material.

Vivo solo en la colonia “Antonio Ramírez” y además de la buena amistad que tenemos tú y yo, compro el periódico para leer tus relatos, me fascina el mundo paranormal y leer sobre la existencia de otros planos, eso me anima y siempre me pone las ideas de cabeza.

Hace un mes falleció mi padre y la primera vez que sentí presencias en la casa fue la semana antepasada. La noche ya había caído por completo, me encontraba en la sala viendo una serie de anime. El reloj parecía no avanzar y mi mente estaba dispersa. No ponía atención a la T.V, sino a todos los sentimientos de pena en mi ser, era como un zombi ajeno a la realidad. Repentinamente se fue la señal de internet, el monitor se fue a los negros totales, un silencio largo se generó y el ambiente se tornó siniestro, pero lleno de calma. Me levanté del sillón a checar el modem para ver si se corregía la falla y desde el patio pude escuchar una voz ronca y similar a la de mi padre diciendo: “Buenas noches hijo”, sentí un mareo repentino y por un momento pensé en salir a abrazarlo, porque incluso pude oler su perfume, pero cuando di un paso para hacerlo, recordé su ausencia, era imposible. Esa noche pude dormir algunas dos horas y en ellas no dejó de aparecer su rostro.

Al día siguiente, a la misma, hora y casi en la misma circunstancia, el televisor se encendió por sí solo y el volumen se fue a tope, no sentí calma, por contrario, fue una acción agresiva que me generó el deseo de salir corriendo, pero mantuve cordura, oré un Padre Nuestro y la cosa pareció calmarse, hasta que mi teléfono comenzó a sonar con un tono desconocido, sonó una y otra vez, parecía no tener un control de buzón, quise estrellarlo, deshacerme de él para siempre, pero cuando lo tomé, me quedé en shock, pasmado y sin aliento porque siempre la pantalla se mantuvo apagada.

Esa noche no quise quedarme en casa y me fui a dormir a un hotel del centro. Al día siguiente volví a casa y para ser sincero no me siento cómodo.





Dicen que los muertos no regresan de la tumba y que son demonios oportunos ante la vulnerabilidad mental. Ahora estoy escribiendo esto y la luz del recibidor se apagó sin razón, se prenden aplicaciones del televisor a las 3:00 y 5:00 de la mañana y se apagan con voluntad propia, es horrible todo lo que ha venido sucediendo en casa, espero encontrar la solución, te contaría más cosas que han pasado, pero no acabaría, no sé si me estoy volviendo loco o hay algo en mi casa, pero pronto iré con una espiritista para ahondar en el tema y te lo contaré en persona y espero con todo el corazón una solución y que mi padre se encuentre en un descanso eterno junto a Dios. Gracias por darme la oportunidad de dar a conocer mi relato y que vengan los éxitos en la narrativa. Te mando un abrazo.