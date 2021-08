El lobo Iván llega a la Casa de la Cultura de Durango

Este sábado 28 de agosto llega la puesta en escena “Este lobo es otro Cuento”, dentro del Festival de todas las artes “Dolores del Rio”.

La obra de teatro se derivada de los cuentos “El lobo sentimental”, de Greoffoy de Pennart, y “Belisario”, de Gaetan Doremus, será contada por “Colombino”, quien compartirá la historia que le cambió su vida.

El protagonista de la historia, el lobo adolescente “Iván”, llevará a chicos y grandes a seguir los designios de la manada, o perseguir sus sueños y así tomar decisiones para descubrir la fortaleza de la diferencia, y el valor de perseguir sus objetivos.

Obra de teatro "El lobo Iván" en Durango/ Foto: Cortesía | Artes vivas Teteutin

La obra está dirigida a público infantil y familiar, con música en vivo, máscaras, teatro y narración oral.

“Este lobo es otro Cuento”, ayudará a los pequeños a plantear preguntas cómo ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Me siento cómodo o incómodo con esto, o lo otro? , mediste una dinámica lúdica y llena de alegría y diversión.

La obra dará inicio a las 11:00 horas en Casa de la Cultura, la entrada general es de 100 pesos, con descuento del 50% para personal y estudiantes de la UJED.

Para más información se puede consultar la cartelera en las redes del Festival de todas las Artes "Dolores del Río", que se encuentra como https://www.facebook.com/dolores.detodaslasartes y La Revuelta Laboratorio Escénico.