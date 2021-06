“El resistir de lo cotidiano”, se expondrá en Los Gurza

Este viernes el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza en la ciudad de Durango, abrirá sus salas para la inauguración “El resistir de lo cotidiano”, revisión de la colección de Griselda Hurtado.

La Colección verá la luz por primera vez fuera de tierras morelenses. Con un total de cuarenta y ocho obras que conforman la exposición “El resistir de lo cotidiano” el Museo Palacio de los Gurza reúne una serie de propuestas de diecinueve artistas que incluyen reconocidas trayectorias entre las que destacan trabajos de Guillermo Santamarina, Minerva Ayón, Cisco Jiménez y Ana Rojas: pintura, obra gráfica, arte textil, arte objeto, y ensamblaje serán parte de los trabajos que integran la muestra curada por el artista y gestor cultural Juan Jo Soto.

“...Pese a un contexto complejo y adverso la Colección logra por fin llegar a suelo duranguense, y con ello, acorde a su vocación cumplir un anhelo que reafirma congruentemente su razón de ser, su leit motiv. Con esta exposición queremos mostrar la riqueza de lenguajes y la vitalidad artística que se está gestando en Morelos. Pero también queremos abrir el diálogo y establecer puentes para socializar futuros para el arte contemporáneo nacional; para debatir otros modelos de coleccionismo y de circulación de la obra artística; y sobre todo para desde un ejercicio crítico hablar de las fallas estructurales y los retos por venir para el ámbito cultural...” menciona Juan Jo Soto curador de la muestra.

Si las artes obedecen siempre al espíritu de su época es inevitable no encontrar en la producción artística contemporánea una tensa contradicción que pareciera atrapada en un universo onírico, que no se reconoce a sí misma, ni como sueño ni como pesadilla. Existe a lo largo de la muestra una pulsión de vida que subyace enmarañada, formas que se hilvanan visceralmente, saturaciones cromáticas que armonizan su caos desde una estética que nos remite constantemente a nuestros universos y referentes del cotidiano, de lo íntimo que deviene en mecanismos de resistencia para habitar lo público.

📣 Conversatorio

“Nuevas Materialidades... Nuevos Mecenazgoz; Contextos y Periferias del Arte Contemporáneo”



12 de Junio, 12:00 horas



Dicha colección, cuenta con un acervo de obra que rebasa los centenares de piezas. Su impulso ha permitido la subsistencia de artistas fundamentalmente locales o que radican en el Estado de Morelos, sin cuyo apoyo hubiese sido interrumpida su trayectoria e imposible la configuración de lo que hoy es un emergente y activo circuito local de artistas egresados de las facultades de arte estatal.

Este modelo sensible de coleccionismo, apuesta más al valor patrimonial y al fortalecimiento de la práctica artística, que a la especulación de la circulación y producción del arte como capital. “El resistir de lo cotidiano” tiene como objetivo no sólo difundir el valor patrimonial del acervo que se ha integrado de manera muy peculiar bajo el ojo y sensible tutela de la restaurantera Griselda Hurtado, sino abrir la discusión a la necesidad de fomentar nuevos modelos y prácticas de coleccionismo en México.

La exposición tendrá una duración de dos meses y estará acompañada de actividades de carácter pedagógico. El conversatorio “Nuevas Materialidades... Nuevos Mecenazgos; Contextos y Periferias del Arte Contemporáneo mexicano” actividad que contará con la participación de Irving Domínguez Curador y Crítico de Arte, Cisco Jiménez reconocido artista Morelense ganador de la XVIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo, Guillermo Santamarina Lagunes Artista Visual y Curador en Jefe del MMAC “Juan Soriano”, Juan José Soto Artista Visual, Gestor Cultural y Curador de la Muestra. La mesa contará con la moderación de César Bernal Director del Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza en la Ciudad de Durango.

Así mismo desde un enfoque social, y con la intención de establecer puentes de diálogo y vínculos con la comunidad artística de Durango, se llevará a cabo una Revisión de Portafolios donde artistas locales tendrán la oportunidad de generar un ejercicio de retroalimentación con destacados profesionales del ámbito artístico nacional. La cita es el viernes 11 de junio a las 19:00 horas.

