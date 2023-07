A la media noche una pequeña niña de escasos cinco años se escabulle para escuchar en la radio canciones españolas, la voz de la gran Rocío Jurado y don Antonio Molina, la hacían llorar noche a noche pues extrañaba a sus padres Carmelita Hernández, la primera torera durangueña y Antonio Campos, torero y rejoneador reconocido en México y España. Fue así como Luz Del Carmen Moreno Hernández, como toda una gitana, aprendió por sí sola a cantar, y hoy con 56 años de trayectoria es reconocida como Lucero Hernández, la mejor cantaora de flamenco en México.

“Mi papá torero y rejoneador, también era guitarrista de flamenco junto a Pepe Alameda y David Moreno, recordó la maestra Lucero, como es conocida en Durango. Después de cada gira de sus padres escuchar los discos de flamenco que traían era una gran diversión para ella, quien vivía en la casa de sus abuelos maternos.

Lucero Hernández: el toreo lo lleva en la sangre, el flamenco en el corazón / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La consola del abuelo soñaba con las bulerías, indicó la entrevistada mientras interpretaba, “tengo en mi vida tres toreros, dos son mis padres y uno es mi dueño”, con una mano en el corazón enfatizó que su dueño es Dios, “quien puso a mi padre para darme un soplo de vida en el vientre de mi madre, mi abuelo es el segundo pues viví bajo su amparo y cuidado”, contó.

Disciplina, orden, amor y amonestación, eran los preceptos del abuelo de Lucero, Don Francisco Hernández Díaz, los cuales ha seguido al pie de la letra y la han llevando a pisar grandes escenarios en los que se ha ganado el amor de un público que reconoce tu talento.

Actualmente Lucero Hernández está por iniciar su primer libro el cual contará su historia como es, “será mi esencia, será como cuando canto una canción a mi aire. Se llamará Amores y desamores, encuentros y desencuentros”.

A los cinco años de edad los padres de Lucero se dieron cuenta de su facilidad y talento para la música, pues como era costumbre su padre tomó la guitarra y empezó Alegrías de Cádiz y Lucero de inmediato empezó a interpretar la letra, desde ese momento su madre, también soprano, la instruyó en el canto al igual que la maestra Magdalena Briones en el baile flamenco.

A los 7 años subió profesionalmente a un escenario bajo el nombre Lucerito Moreno y su cuadro flamenco, fiesta de los gitanos moros en caravana artística al lado del dueto romántico Carmela y Rafael, Los Yorsi’s, Armando Manzanero, Cuatro y Medio y Rossy Mendoza.

Para su primera presentación, su abuela le confeccionó su atuendo, uno de sus tíos ejecutaba la guitarra y su tía Rocío además de acompañarla en escena con baile, le montaba la coreografía.

Lucero es la segunda de cuatro hijos de Cermelita, hoy recuerda que cada instante de su vida será plasmado en letras, “me crié con mis abuelos, y mis tíos serán parte fundamental del libro, pues cada uno brilla con su luz propia, mi tío don Cristóbal; mi tío Rafael con sus rodeos; y el primero en traer a Durango el rodeo tipo americano, Memo el tío fiestero; Pepe el caballero guitarrista de flamenco; Marina una gran pianista y Rocío una gran artista”.

- ¿Por qué cambio de nombre artístico?

Fue cuando mi madre estaba muy enferma, en el hospital, estaba por hacer Gitanos en caravana y le di la publicidad, me dijo “qué significa Moreno”, andaba de mala leche como se dice en el medio taurino y le dije es mi apellido. Me respondió eso no significa nada y lo cambié por Hernández, su apellido, era el año del 89 y en el 91 en el primer encuentro de cantaores de flamenco, donde gane orejas y rabo me presente así y hasta la fecha.





- ¿Qué siente lucero al subir al escenario?

Me crezco, pues uno lo trae en la sangre, como los toros se crecen al castigo, cuando me planto es lo mío, siento que es mi casa y es para cantar y cantar con el corazón.

- ¿Por qué no fue torera como su madre?

Yo pude haber sido torera, pues me planto igual que mi papá, pero me di cuenta tarde, a los 38 años, desde chiquilla toreaba y me peleaba por tumbar las becerras (…). Me faltó la fuerza de mi madre y su carácter.

La vida de Lucero ha tenido altibajos, uno de los que más recuerda es aquella ocasión en la que estando en la cima del éxito y el trabajo le sobraba, una de sus cuerdas vocales estuvo a punto de reventársele luego de interpretar aquellos temas que su tía Rocío le había pedido cantara para ella, durante su funeral.

“Yo nací para dar y compartí mis fechas con otros compañeros”, por eso ahora, después de más de 10 producciones discográficas llega a las diversas plataformas virtuales, impulsada por su gran amigo Alfredo Simental. Además “echará la capa” en su más reciente video, es decir, hará una demostración de toreo, e interpretará “Libre”, una canción muy especial para su sobrina Daleth.





- ¿Qué significa Durango para Lucero Hernández?

Es mi ciudad que amo y respeto, que en todos mis éxitos y triunfos lo llevo en alto y en cada escenario digo soy de Durango, siempre levanto la mano orgullosamente, es mi tierra pues así me enseñó mi madre, debemos amar nuestra tierra y enaltecerla.

- ¿Cuál es el mejor paso doble de Lucero?

Tengo un paso doble muy importante de Carmelita Hernández, el paso de Don Juan Hernández, ambos toreros y rejoneadores. El paso doble que compuso el matador de toros Fabián Ruiz, que lo interpretó con todo el corazón.

Pero Lucero no puede estar tranquila y también trabaja en un nuevo material discográfico, en cual estará presente el norteño, género predilecto de la artista, huapangos, boleros y mucho más, todo a su muy peculiar estilo. “Pido a Dios que me dé licencia para continuar con lo mío, echar la capa, seguir luchando y tocando puertas”.