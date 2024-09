Encuentro del tercer tipo en el Fracc. Guadalupe

Mi nombre es Pedro y este relato es sobre extraterrestres y lo compartiré para todos mis amigos de Durango. Le sucedió a mi padre hace algunos años en el fraccionamiento Guadalupe donde viví hasta los 28 años, hoy tengo 49 y me dedico a las bienes raíces, me encanta leer relatos paranormales y ahora me gustaría compartir el mío.

Según las palabras de mi padre, corría el año de 1994, este es el relato, aún cuando lo recuerdo siento la piel erizada, porque de imaginar a esa criatura en medio del jardín frente al PROMEDAC, me hace sentir terror.





Estaba cerca el invierno y el curso escolar ya casi terminaba, ya venían las fechas de las posadas, pero aún la entrada a la universidad era a las 8:00 am. Esa noche del encuentro, mi madre se dio cuenta de que no había leche para la mañana siguiente y le pidió a mi padre traerla para hacer el licuado de las mañanas de mi hermano menor. Él se encontraba viendo el televisor y se levantó rápido antes de que cerraran la última tienda porque ya iban a ser las 10 de la noche. Salió de casa y caminó por la calle. A él le gustaba caminar por las noches y mirar las estrellas, el cielo antes solía ser más claro, según nos cuenta,

yo siempre lo he visto igual. Esa noche para él, todo fue distinto, la calle estaba más sola de lo normal y a lo lejos, escuchó algo parecido a un zumbido, pensó en algún ventilador de coche, pero era penetrante porque podía sentirlo en una frecuencia extraña parecida a una interferencia.

Llegó hasta el jardín que daba a la tienda y en medio pudo ver un flash plateado y destellante que se fundió en el cielo, dice que parecía un relámpago ascendiendo, luego después de acostumbrar la vista a la oscuridad, vio una silueta muy pequeña casi de un metro, avanzaba de un árbol a otro, él se quedó parado tratando de analizar la situación, pero la única explicación era otorgada por su vista y era un ser enano y sin ropa caminando.

Ese ser caminó algunos dos metros hacia la banqueta e hizo sus brazos largos y deformes, luego se fundió en la oscuridad y desapareció. Mi padre quiso correr para ver de qué se trataba, pero ya no había nada, ni luz, ni el ser extraño. Compró la leche y cuando llegó a casa estaba muy pálido, tengo recuerdos aún claros, recuerdo que dejó la leche en la barra, se metió a bañar y le decía a mi mamá que era una luz muy fuerte y plateada, luego me contó eso del hombrecillo gris y sin ropa en el jardín.





Desde entonces las jaquecas se hicieron presentes en él y la luz blanca de los flash telefónicos o cámaras fotográficas le es insoportable, no le gusta hablar del tema y cuando escucha la palabra alienígena se pone nervioso y no encuentra que hacer, hay ocasiones que nos ha platicado ver en sus sueños a un ser pequeño y sin cabello que lo observa desde la ventana de su cuarto. ¿Crees que haya quedado marcado o solo fue producto de su imaginación?

Pedro en el mundo existen fenómenos inexplicables que pueden caer en lo increíble, seguro tu padre tuvo un encuentro del tercer tipo y eso lo convierte en un hombre privilegiado, ojalá y en ese tiempo hubiese existido la oportunidad para captarlo con un dispositivo móvil, pero por desgracia solo quedará en la memoria de tu padre.

