Esa entidad aparece todas las noches en el edificio, algo habita allí dentro. Nadie me creía, hasta que mi hermana también fue testigo de esa horrible sombra. Si un día te encuentras en el semáforo la calle Lázaro Cárdenas y Negrete, seguro podrás verla. Alberto, te dejo mi historia y en caso de ser seleccionada, espero que puedas darle un poquito de forma, porque no soy muy bueno escribiendo. Necesito ayuda, mi hermana no se encuentra bien.

No hace falta ser vidente para darnos cuenta de que Durango está plagado de energías extrañas y secretos del más allá, no sé si es la tierra o su gente, pero le daré vida a este relato de Julián con gran entusiasmo. Es breve, pero escalofriante.

Julián acostumbraba ir al Oxxo todas las noches a comprar panes y leche para la cena. Él tiene 22 años y vive en la colonia Real del Prado al norte de la ciudad y esta es la historia.

Entidad en avenida Lázaro Cárdenas / Foto: Archivo | OEM

Caminaba siempre por la misma banqueta y al llegar a la altura de la calle Negrete y esquina con avenida Lázaro Cárdenas, comenzaba a sentir escalofríos cuando ese viejo edificio en abandono y lleno de polvo se alzaba frente a sus ojos. Las ventanas quebradas, la desolación y una mala energía le generaban disgusto y una sensación de vacío. La primera vez, cuando percibió algo adentro de aquel inmueble fue de reojo, porque solo vio una mancha oscura parecida al humo de un coche, pasar de un ventanal a otro, para desaparecer sin rastro. En realidad, no sintió tanto miedo, porque el bullicio de la ciudad apagaba los horrores de su mente. Entró a la tienda, compró las cosas por encargo para su casa y cuando salió, esa misma mancha volvió a pintar su mente con incertidumbre. Julián se detuvo unos instantes, observó hacia uno de los cuartos y entre unos muebles abandonados pudo ver cómo una puerta se balanceaba sin cerrarse, ni abrirse por completo, sólo oscilaba.

Cuatro noches vivió lo mismo cuando salía a comprar las necesidades de la cena. Esa mancha se dejaba ver un poco más, incluso parecía juguetear para él, paseaba de ventana en ventana y luego desaparecía como un fantasma. Julián atribuía eso al juego de luces incidentes de los coches, pero la mala energía no sabía cómo justificarla. La cuarta noche, después de haber comprado las encomiendas, les contó a sus padres el orden cronológico de los sucesos, empero ellos no le tomaron importancia al asunto, ni siquiera una pizca, él se desanimó, pero al menos se desahogó un poco. Él ya no sentía ganas de salir a encontrarse con el mismo fenómeno y la quinta noche –cuando esa cosa se materializó– invitó a su hermana Lucy de 10 años.

Había nube y era más noche que los otros días, tal vez el reloj rondaba las diez y el andar de los coches se escaseaba dejando en silencio la esquina siniestra por momentos más largos. Ellos siguieron avanzando, tomados de la mano. Julián cuidaba de Lucy y caminaba brindándole protección. Llegaron a la altura del edificio y en el mismo ventanal donde la puerta oscilaba la primera noche sucedió el horror. Dejó verse una silueta larga, oscura, dueña de unos ojos rojos, parecían de fuego. No era aquella mancha confusa de las noches anteriores, era una presencia real y Lucy pudo verla sin censura alguna.





La niña quiso gritar mientras aquella cosa le saludaba con una mano llena de pelos, con uñas largas y podridas, pero solo pudo ahogarse con un llanto atragantado que salió a modo de un gemido. Julián le tapó los ojos y sintió desmayarse, pero por su hermana, tomó fuerzas, cargó a la pequeña como un costal de papas y se marcharon a casa para nunca volver a caminar sobre esa esquina. Julián les contó sobre la entidad y ellos consideraron tomarse más enserio el sentir de sus hijos, aunque quizá es un poco tarde porque desde entonces la niña no come, ha adelgazado demasiado y Julián está preocupado y desea saber qué hay dentro de ese edificio. Y ustedes ¿se atreven a echar un vistazo?





