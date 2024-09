[Entrevista] Luz Casal: del rock a la canción sentimental

A principios de los años noventa del siglo pasado, Luz Casal ya era Luz Casal, esa cantante rockera de voz cálida y versátil que nos había regalado joyas que han pasado a la historia como “Rufino”, “A cada paso” y “Loca”.

Pero justo cuando inició esa década, la artista aceptó una invitación que le cambiaría la vida, ya que grabó dos canciones más bien intimistas (“Un año de amor” y “Piensa en mí”) para la película Tacones Lejanos, las cuales no sólo catapultaron aún más su reputación en el mundo de habla hispana, sino también en países como Francia, donde se volvió sumamente conocida.

Sin embargo, para ella no existe una etapa más entrañable que otra, como confiesa en una charla con El Sol de México:

Gossip [Entrevista] Max Richter: La ofrenda de la música

“Bueno, tengo no sólo un pasado sino un presente que tiene que ver en el rock, porque pertenezco a esa generación por carácter, por gusto y por influencias musicales. Eso nunca se ha descartado porque, ¿cómo podrías prescindir de algo que forma parte de tu ser? Lo que pasa es que cuando hice ‘Piensa en mí’ para para la película de Pedro Almodóvar, lo hice sabiendo que junto con ‘Un año de amor’ era una canción que podía servir de base para las escenas de la misma, pero por otro lado no hay que olvidar que el bolero forma parte de nuestra cultura, de nuestra vida, y una persona que dice que ama la música, como es mi caso, no podría prescindir de ninguna de esas partes, porque además no todos los pensamientos son planos. Un día quieres expresar algo que íntimamente te produce ternura y al día siguiente quieres expresar una rabia que si la guardas bajo llave va a explotar, así que todas esas derivas obedecen a la necesidad de expresarme como soy.

Luz sobre el escenario

A sus 65 años de edad, Casal asegura que una de las cosas que más disfruta es presentar en vivo su amplio repertorio, a pesar del esfuerzo físico y emocional que, dice, esto supone.

“Siempre es un regalo la posibilidad de poder dar conciertos, de poner la música en vivo”, añade.

El tema viene a cuento porque este 22 de octubre Luz regresa a la Ciudad de México, esta vez para presentarse en el Pepsi Center, donde tratará de complacer a los que quieren escuchar todos sus éxitos, pero también a los que están pendientes de su nueva música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luz Casal (@luzcasaloficial)

“Vamos a tener muy en cuenta aquellas canciones de mi repertorio que son las más conocidas, pero también tocaremos algo de mi último álbum, Las ventanas de mi alma, todo eso teniendo en cuenta que mi repertorio es amplio estilísticamente y que hay que mantener la atención del público en todos los cambios de género que tenemos”.

“Yo creo que para los que son muy fieles va a ser estupendo -continúa- y para aquellos que tengan un conocimiento menor será una sorpresa, porque verdaderamente cuento con una banda muy sólida; gente con un grandísimo nivel a la que le puedo pedir cualquier cosa y que la ejecutan de manera muy brillante”.

Puedes leer: Donald Trump busca intimidar a Kamala Harris con ritmos de salsa

Ya que lo mencionas, ¿qué tanto se dan la oportunidad de improvisar sobre el escenario como lo hacen de pronto músicos como Bruce Springsteen?

Bueno, eso pasa con alguna frecuencia, que decimos: Venga, hoy vamos a hacer tal canción, siempre considerando que quizás la que tiene más dificultades soy yo, por recordar la letra o la estructura, pero como te digo, tengo un maravilloso equipo con el que podemos variar sensiblemente el repertorio de un concierto a otro.

¿Y cuál sería la canción que no podría faltar en ninguna presentación de Luz Casal?

Afortunadamente tengo varias: Están “No me importa nada”, “Entre mis recuerdos”, “Piensa en mí”, “Loca”... Hay un número importante de canciones que ya forman parte indiscutible de mi repertorio y que las hago en cualquier lugar del mundo donde me presento.

No soy una persona que viva del pasado; sólo vuelvo hacia atrás para tomar impulso… Lo que he conseguido está en el pasado y a mí me gusta vivir el presente





Luz se dice afortunada de haber vivido sobre el escenario noches memorables en lugares paradigmáticos, como la de la primera vez que cantó en la Sala Olympia, de París o en el Partenón, de Atenas.

“Hay muchos momentos que están en mi memoria y que son irrepetibles, pero tú los provocas y vas buscando que cada noche pase algo excepcional, no sólo para ti, sino para la gente, que es la más importante cuando damos un concierto”.

Sobre su nueva música

En 2023, la cantante lanzó Las ventanas de mi alma, un disco al que ella ha considerado el más personal y reflexivo hasta la fecha.

De dicha grabación, salen a colación canciones como “Quizás”, “La inocencia” y “Dame tu mano” que de acuerdo con ella indagan en las relaciones personales y que hacen una especie de introspección en una búsqueda por sentirse mejor cada día.

“Por ejemplo, en ‘La inocencia’ hablo de mi necesidad y de mi esfuerzo para no perder algo como la mirada de un niño; de aquellas cosas que hacías y que ya no haces, de cosas que aunque no necesariamente son imprescindibles, de alguna manera te producen cierta melancolía por haberlas perdido… Muchas de estas nuevas letras fueron escritas durante la pandemia, con lo cual hay una reflexión, que no necesariamente quiere decir tristeza, sobre quién soy y hasta dónde he llegado, sobre qué es lo que me falta o qué es lo que debo hacer, ese tipo de sensaciones, de búsquedas y hasta de ciertas certezas, de saber que si tal cosa me funciona, debo considerarla y tratarla como si fuera casi una joya”.

Más allá de la pandemia, Luz se define como una persona reflexiva que siempre está revisando lo que ha hecho, pero sin perder la espontaneidad.

“Me parece que tienes que darle vueltas a aquello que has hecho… Yo tengo unos objetivos muy claros en mi vida y uno de ellos es tener al menos la sensación de que crezco cada día, de que avanzo, de que soy mejor en todos los aspectos, entonces eso puede parecer como una manera de ser muy reflexiva, porque si no te quedas en lo que un día fuiste y cada día es una aventura, así que yo lo tomo como una posibilidad de mejorar”.





El 22 de octubre se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México

Antes de concluir, le mencionamos que dentro de dos años estará cumpliendo 50 años de carrera, a lo que responde con una sonrisa.

“Eso es algo que me produce cierta sorpresa, porque yo no soy una persona que viva del pasado; vuelvo atrás casi para tomar impulso o para ver en qué puedo mejorar, pero aquello que he conseguido ya está en el pasado y a mí me gusta vivir el presente… Puede parecer un poco extravagante lo que voy a decir, pero verdaderamente tengo la sensación de estar como en el comienzo de mi carrera. Sé que quizá es un poco complejo de entender, pero es la sensación que tengo, con ese estímulo que me provoca la idea de que tengo mucho que aprender, mucho que mejorar y muchísimas cosas que experimentar dentro de la música. Entonces bueno, son hechos y los datos son incontestables, pero digamos que en lo más íntimo yo no tengo esa sensación de que ya lo he visto todo”.





¿Luz Casal se arrepiente de algo en la vida?

A grandes rasgos, no. Si pudiera ahora mismo concretar algún momento, alguna acción punible, pues quizás serían las que tengan relación con hacerle daño a alguien sin querer, pero en general creo que no soy una mala persona; intento tener una cierta armonía con lo que deseo y con lo que me ofrece la vida y sobre todo con los demás… Todas aquellas cosas, digamos “menos bonitas” de mi carácter o de mis acciones, pues al final derivan en ser la persona que soy.

Aún tengo la sensación de estar como en el comienzo de mi carrera, con ese estímulo que provoca la idea de aprender, de mejorar y de experimentar dentro de la música

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Y sobre México, añade:

“Yo me acuerdo de mi primer viaje a México, de pasear por las calles y de tener una serie de sensaciones, que luego con los subsiguientes viajes he tenido, pero ya de manera un poco más tibia o menos impactante. Yo creo que hay muchísimas cosas del carácter mexicano -hablamos en términos generales- que me son muy próximas, por lo que lo percibo como si fuera mi vecino… Yo siempre me he sentido muy apreciada y muy querida en México y podría añadir que lamento no haber tenido una relación más cercana, porque siempre he dejado pasar mucho tiempo entre una visita y otra, a veces porque he tenido otros compromisos en otros lugares, pero me gustan muchísimas cosas de México y de los mexicanos, y tengo un gran vínculo con el país; me interesa todo lo que le sucede y intento estar informada sobre él”, concluye.