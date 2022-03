Festival Paax, el nuevo festival de música clásica en la Riviera Maya

Luego de que en 2020, una treintena de músicos de 14 nacionalidades diferentes formaron La Orquesta Imposible, desde la distancia y con grabaciones individuales por la pandemia, Alondra de la Parra, directora y promotora del proyecto, reunirá a más de la mitad del grupo para presentarse de manera presencial en la primera edición del Festival Paax que se realizará del 29 de junio al 3 de julio próximo en la Riviera Maya.

Los músicos, que se encontrarán físicamente por primera vez, estrenarán la composición La sinfonía imposible, creada ex profeso para el concierto por Arturo Márquez, quien también colaboró en 2020 con La Orquesta Imposible al donar todos los derechos de su pieza Danzón No. 2 para grabarla y difundirla a través del proyecto.

En conferencia de prensa, Alondra de la Parra precisó que tras el éxito de la orquesta, creada para reunir fondos a favor de las mujeres y niños víctimas de violencia, apostó por crear un espacio donde de manera inédita se reúnan estos músicos solistas de diversas agrupaciones que de no ser por La Orquesta Imposible no coincidirían en el escenario.

“Es un proyecto que sigue dando frutos. Fue muy interesante porque todos los músicos nunca se conocieron, se grabaron sus participaciones en seis ciudades, dentro de cajas negras sonoras y fuimos creando capa por capa y produciendo el concierto con el Danzón 2. Es La Orquesta Imposible porque no nos podíamos juntar y son solistas que están en todo el mundo y nunca tocarían como miembros de una sola orquesta, entonces ahora logramos que en la primera edición del Festival Paax se reúnan más de la mitad de estos solistas y será la orquesta en residencia para esta primera edición del festival”, refirió De la Parra del festival anual.

Además de la participación de La Orquesta Imposible, el festival tendrá a cien artistas internacionales, cinco estrenos mundiales, cinco ballets y la transmisión en vivo de los conciertos por redes sociales que tendrán como sede presencial el hotel Xcaret Arte en Quintana Roo.

Sobre La sinfonía imposible, Arturo Márquez detalló que se compone de varios movimientos y cada uno refiere a alguna reflexión sobre temas emergentes y universales como el cambio climático, la violencia, la migración, la controversia, la resiliencia, la felicidad, empatía, y se pensaron ex profeso para cada uno de los músicos.

“Todavía no decido si también llamarla peras al olmo, porque esta orquesta y festival muestran que no es imposible pedirle peras al olmo. Fue una composición que hice en estos dos años de encierro, que para los músicos no fue tan grave porque siempre vivimos en la soledad pero sí fue difícil”, refirió el compositor.

De los estrenos destaca el ballet Como agua para chocolate, basado en la novela de Laura Esquivel y producido por el director escénico Christopher Wheeldon, con cuatro bailarines principales del Royal Ballet; a ello se suma el proyecto titulado Silence of sound, una colaboración entre la creadora escénica y clown Gabriela Muñoz, alias Chula the Clown, y Alondra de la Parra, donde combina teatro, circo y música clásica.

La directora destacó que tras dos años de crisis sanitaria y confinamiento obligado, la música se haya convertido en un acompañante, y ahora puede volver a los escenarios presenciales.