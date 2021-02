FuerzaAny: piden ayuda para apoyar a la cantante duranguense Any Banda

Este fin de semana se viralizó el hashtag "Fuerza Any", con el cual familiares y amigos de la cantante duranguense Any Banda piden ayuda para apoyarla con un tratamiento que requiere debido a que sufre un problema de salud, derivado de sufrió un derrame cerebral hace unos días.

Con dicha iniciativa buscan recaudar fondos monetarios para que la joven pueda acceder al tratamiento médico que requiere.

En una página de Facebook llamada Fuerza Any realizaron una publicación en la que se lee: "Any Banda es un gran talento duranguense y una gran madre que actualmente esta pasando por un terrible momento. Any ha sufrido un accidente cerebrovascular el cual la tiene actualmente hospitalizada después de una cirugía muy delicada.

Como todos saben, los ingresos de ANY se han visto golpeados en la actual pandemia ya que ella tiene prácticamente un año sin trabajar. Las cuentas van aumentando con cada medicamento, con cada estudio y con cada cirugía. Sabemos que somos solidarios con nuestra gente y que juntos lograremos apoyar a ANY para que su única preocupación sea tener fuerza para regresar con sus hijos pequeños que aún la necesitan".

Además agregan varios números de cuentas en las que las personas que lo deseen pueden depositar donativos para la cantante.

Cabe mencionar que otros artistas de Durango se han sumado a la causa y han hecho un llamado a la ciudadanía para quien pueda o sea gusto de aportar algún apoyo lo haga.

Asimismo, diversos comercios y empresarios locales brindaron su apoyo al realizar rifas, ya que lo recaudado será destinado al cien por ciento a la causa.

Cabe mencionar que Any Banda participó en el programa de Televisa "La Voz México", durante agosto de 2020.