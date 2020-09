Pavos con causa en el proyecto Huexólotl Down

Jóvenes de la comunidad Down, son el alma de un proyecto que produce carne de guajolote. Además de empacarla y etiquetarla también la venden en exposiciones y ferias. Su plataforma cooperativa les ha dado la oportunidad de trabajar dignamente.

La iniciativa se llama Huexólotl Down, nació en 2016 y tiene por objetivo potencializar las capacidades de las personas con Síndrome de Down y lograr su inclusión a la sociedad productiva.

Las personas que ahí laboran son capacitadas previamente para que desarrollen sus actividades dentro de las granjas agrícolas.

La crianza de los pavos se lleva a cabo en la alcaldía Magdalena Contreras y emplea en actividades agrícolas a personas con Síndrome de Down / Cortesía Huexólotl Down

La cooperativa Huexólotl, guajolote en náhuatl, la forman 14 personas, ocho de ellas de la comunidad Down que se apoyan en sus tutores. Las labores primordiales son la producción y comercialización de aves de postura y pavos.

Gabriela Mendoza González, fundadora y creadora del concepto explica que para obtener recursos y apoyar a los tutores de la comunidad, este año ofrece la posibilidad de apartar su pavo para la cena de esta Navidad o Año Nuevo con tan solo 300 pesos, siempre y cuando lo hagan en el mes de septiembre del presente año.

Para hacer el apartado de tu pavo debes ingresar a la página https://www.facebook.com/PavoDown/, donde encontrará los detalles, incluyendo las condiciones de liquidación, que debes hacer antes del 01 de diciembre próximo.

METAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Satisfacer la demanda de pavo del mercado local, en tres años abastecer a los restaurantes, hoteles y hospitales del área metropolitana y, en cinco años distribuir el producto en tiendas de autoservicio y venderle al gobierno, así como llevar el producto a cinco estados de la república y, en diez años atender a todo el país e iniciar exportaciones.

BENEFICIOS DE LA CARNE DE PAVO

Es una carne baja en grasas y rica en proteínas, vitaminas y minerales, además previene el colesterol, repara y reproduce nuevas células y ayuda a la formación de huesos, entre otros beneficios para la salud.

