Giovanna Gil revoluciona el mundo con su arte

Su trabajo abarca diversas disciplinas, incluyendo la pintura, el dibujo, la cerámica y la ilustración, a lo largo de su carrera, Giovanna Gil ha buscado constantemente perfeccionar su técnica y expandir su expresión creativa. Ha participado en talleres y cursos a nivel nacional como internacional, enriqueciendo su enfoque artístico y explorando nuevas formas de representar su mundo interior. Sin embargo, entre sus logros destaca su proyecto “La Ruta Picasso”, mismo que le permitió llevar su arte a ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona, Niza, Vallauris, Antibes, Cannes, Mónaco, y culmiar en París, en el imponente Louvre - Carrousel du Louvre.

Para la artista originaria de Uruguay la pintura es una forma de transmitir lo que siente y concertar con sus semejantes, y es que desde muy joven sintió gran interés por el dibujo y la pintura, "toda la vida me gustó el arte, siempre dibujé y escribía poemas en un diario íntimo. También hice teatro, pero nunca pensé que podría llegar a dedicarme al arte. A medida que fui creciendo y viviendo experiencias en la vida, me di cuenta que necesitaba transmitir lo que sentía”.

Giovanna Gil Alves es una artista uruguaya que ha revolucionado en el mundo del arte./ Foto: Cortesía | Giovanna Gil

Aunque gran parte su vida la ha dedicado al dibujo y la pintura, nada ha sido fácil para ella, al ser una artista independiente ha gestionado todo el proceso de manera completamente autónoma, pero pese a las circunstancias nunca se rindió, su determinación y pasión por el arte se reflejan en cada proyecto que emprende, destacando su capacidad para superar obstáculos y seguir adelante con una visión clara y personal.





Giovanna tiene obras expuestas en galerías de ocho países diferentes: “Nunca imaginé hacer todo lo que hago hoy en día. No tuve el apoyo económico de nadie, nadie me apoyó ni me ayudó. Hice todo a pulmón, sola, por eso hoy en día muestro todos mis éxitos, los triunfos, las victorias, porque el camino es bastante difícil. Siempre habrá bajones, de hecho, todavía los tengo porque aún se me cierran puertas. Siempre me enfoco en lo que quiero, camino derecho y no miro hacia los costados. Tampoco compito con colegas, miro mi camino”, señaló.

Su pasión y dedicación la ha llevado a convertirse en una artista internacional./ Foto: Cortesía | Giovanna Gil

Giovanna alcanzó un hito significativo al llevar a cabo el proyecto "La Ruta Picasso", una serie de museos en varias ciudades europeas, que culminó con una destacada muestra en el Louvre - Carrousel du Louvre en París. Este logro la convirtió en la primera uruguaya en realizar un recorrido artístico de tal magnitud, consolidando su presencia en el escenario artístico internacional.

Actualmente se está formando como gestora cultural en Argentina y ha participado en talleres por el MoMa, como los titulados Ver a través de fotografías, qué es el arte contemporáneo, pintura abstracta de posguerra, y otros tantos enfocados en dibujo, retratos, y hasta pintura al óleo.

Con una misión hacia el futuro, Giovanna está llena de entusiasmo y anticipación por su próximo gran proyecto: una exposición en Estados Unidos en 2025. Este nuevo capítulo promete ser una oportunidad emocionante para continuar su evolución artística y explorar nuevas formas de expresión en un contexto internacional.